Almanya'da hÃ¼kÃ¼met krizi: Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Seehofer, istifa kararÄ± aldÄ±

Almanya'da Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer, BaÅŸbakan Angela Merkel'le sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± politikasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmazlÄ±k Ã¼zerine istifa kararÄ± aldÄ±.

Hükümet krizinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Almanya'da istifa kararÄ± alan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel BaÅŸkanÄ± ve Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer, koalisyon ortaÄŸÄ± Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Angela Merkel ile uzlaÅŸmak için bir kez daha CDU ile görüÅŸüleceÄŸini söyledi. Kriz, taraflarÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve iltica politikasÄ±na iliÅŸkin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± görüÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla patlak vermiÅŸti.

Seehofer, Münih'te sabaha karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, partisinin gece yapÄ±lan yönetim kurulu toplantÄ±sÄ±nda görevlerinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve bunu üç gün içerisinde gerçekleÅŸtirmek istediÄŸini söylediÄŸini ifade ederek, ancak ÅŸimdi CDU ile uzlaÅŸmak için "bir ara adÄ±m" atacaÄŸÄ±nÄ± ifade belirtti.

"AnlaÅŸmak umuduyla bugün Berlin’de bir kez daha CDU ile görüÅŸeceÄŸiz" ifadesini kullanan Seehofer, Almanya’nÄ±n çÄ±karÄ± ve koalisyon hükümetinin iÅŸleyiÅŸi için tekrar görüÅŸme yaparak CDU ile anlaÅŸma giriÅŸiminde bulunacaÄŸÄ±nÄ±, diÄŸer kararlarÄ±n bu toplantÄ±dan sonra verileceÄŸini kaydetti.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve iltica politikasÄ± konusunda hükümet ortaÄŸÄ± CDU lideri Angela Merkel ile anlaÅŸma saÄŸlayamayan Seehofer'in, CSU yönetim kurulu toplantÄ±sÄ±nda görevlerinden ayrÄ±lmayÄ± önerdiÄŸi ifade edilmiÅŸti. Parti yönetiminin daha sonra Seehofer’i kararÄ±ndan vazgeçiremeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

AB, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± ve liberal denge arayÄ±ÅŸÄ±nda

Avrupa BirliÄŸi, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara kapÄ±larÄ± kapattÄ±

MERKEL-SEEHOFER ARASINDA YAÅžANAN ANLAÅžMAZLIK

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Seehofer, baÅŸka bir AB ülkesinde önceden kayÄ±t altÄ±na alÄ±nan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ülke sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan geri çevrilmesini talep ediyor. BaÅŸbakan Merkel ise konuyu AB düzeyinde çözmek istiyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 08:40

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