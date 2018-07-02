Meksika'nÄ±n yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Andres Manuel Lopez Obrador oldu

Meksika'da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini yÃ¼zde 48'lik oy oranÄ±yla Andres Manuel Lopez Obrador kazandÄ±.

Meksika’daki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimini, yüzde 48'lik oy oranÄ± ile sosyal demorkat aday Andres Manuel Lopez Obrador kazandÄ±.

Nüfusu 130 milyona yaklaÅŸan ve 89 milyonun üzerinde seçmenin bulunduÄŸu Meksika’daki seçimler nüfusun yüzde 62'sinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸtirildi.

Ulusal Seçim Enstitüsünün (INE) güncellemeye devam ettiÄŸi ve neticeyi etkileyecek deÄŸiÅŸikliÄŸin beklenmediÄŸi sonuçlara göre Obrador yüzde 48’lik oy oranÄ± ile Meksika’nÄ±n yeni devlet baÅŸkanÄ± oldu.

Obrador’un rakipleri saÄŸcÄ± Ricardo Anaya Cortes yüzde 27, Jose Antonio Meade Kuribrena yüzde 17, Jaime Rodriguez Calderon ise yüzde 6 oranÄ±nda oyun sahibi oldu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 08:44

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