'FETÃ– yÃ¶neticiliÄŸi' suÃ§lamasÄ±yla tutuklanan Zeki GÃ¼ven Ã¶lÃ¼ bulundu

'FETÃ– yÃ¶neticisi olmak' suÃ§lamasÄ±yla tutuklanan eski Ankara Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Zeki GÃ¼ven cezaevinde Ã¶lÃ¼ bulundu.

"FETÖ yöneticiliÄŸi" suçlamasÄ±yla Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan eski Ankara Ä°stihbarat Åžube Müdürü Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu. Güven'in kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi öne sürüldü.

Anadolu AjansÄ±na bilgi veren Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±, ihraç edilmeden önce Bolu Emniyet Müdür YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevinde bulunan Güven'in, bugün saat 18.30 sÄ±ralarÄ±nda koÄŸuÅŸunda kalp krizi geçirmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

'FETÖ'nün emniyet yapÄ±lanmasÄ±nda üst düzey konumda bulunduÄŸu öne sürülen Güven ve 'örgüt üyeliÄŸi' suçlamasÄ±yla aranan eÅŸi eski hakim Sevda Güven, EskiÅŸehir’deki bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde geçen ay yakalanarak tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Güven, CHP'nin eski genel baÅŸkanÄ± Deniz Baykal ile MHP'nin eski yöneticilerinin özel hayatlarÄ±na iliÅŸkin görüntülerin internette yayÄ±nlanmasÄ±yla ilgili Fethullah Gülen'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 171 sanÄ±klÄ± davada yargÄ±lanÄ±yordu. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 23:15

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