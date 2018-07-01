Kemalbay: Soylu istifa etmeli, hesabÄ± sorulmalÄ±dÄ±r

HDPâ€™den Ä°zmir Milletvekili seÃ§ilen Serpil Kemalbay, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soyluâ€™nun istifa etmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Seçimin kesinleÅŸmeyen sonuçlarÄ± itibariyle HalklarÄ±n Demokratik Partisi’nden (HDP) Ä°zmir Milletvekili seçilen Serpil Kemalbay, seçim sürecinde çalÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ± için ilçe teÅŸkilatlarÄ±na teÅŸekkür ziyaretinde bulundu. Ä°lk olarak Çimentepe Mahalle TemsilciliÄŸinden baÅŸlayan Kemalbay, ardÄ±ndan sÄ±rasÄ±yla Gaziemir, Menderes, TorbalÄ± ve KarÅŸÄ±yaka Ä°lçe Örgütlerini ziyaret etti. Parti üyelerinin yanÄ± sÄ±ra yurttaÅŸlar da Serpil Kemalbay’Ä± büyük ilgi ile karÅŸÄ±larken, katÄ±lanlardan fikir ve öneriler alÄ±ndÄ±.

‘SEÇÄ°MDEKÄ° STRATEJÄ°MÄ°Z DEMOKRASÄ° GÜÇLERÄ°NÄ° BÄ°RLEÅžTÄ°RMEKTÄ°’

Zorlu bir seçim dönemini geride bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Serpil Kemalbay, Türkiye’de tek adam rejiminin ve faÅŸizminin kurumsallaÅŸmasÄ±yla demokratik sisteme geçiÅŸ açÄ±sÄ±ndan bir mücadele yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Bu mücadelenin ise hukuksuz koÅŸullarda gerçekleÅŸtirildiÄŸine vurgu yapan Kemalbay, “OHAL koÅŸullarÄ±nda gerçekleÅŸti ve devletin bütün imkan ve zorunun muhalefet üzerinde en keskin ÅŸekilde konuÅŸturulduÄŸu koÅŸullarda geliÅŸti. Pek çok hile ve zorla, sandÄ±klarla müdahaleyle, manipülasyonlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Bunlara müdahale edebilmek ancak çok güçlü bir toplumsal mücadele, örgütlülük ve dayanÄ±ÅŸma ile mümkün. Bu sadece HDP için deÄŸil, bütün muhalefet için geçerli. Biz bu seçime çok doÄŸru bir strateji ile yaklaÅŸtÄ±k. Bu stratejimiz, HDP’yi toplumun demokrasi güçleri ile en geliÅŸmiÅŸ ÅŸekilde buluÅŸturmak için önemli bir adÄ±m ÅŸeklindeydi ve bunu belli bir biçimde baÅŸardÄ±k” ifadelerini kullandÄ±.

'SÃ¼leyman Soylu'nun tehditlerini denetleyecek bir yargÄ± yok'

‘HALKIMIZLA BERABER HER YERDE MÜCADELEYÄ° SÜRDÜRECEÄžÄ°Z’

Türkiye’de ana muhalefetin ve demokrasi mücadelesinde en önemli gücün HDP olduÄŸunu söyleyen Kemalbay, halkÄ±n kendilerine verdiÄŸi bu rolü önümüzdeki süreçte hakkÄ±yla yerine getireceklerini belirtti. Kemalbay, “HalkÄ±mÄ±zla birlikte sokakta, fabrikada, mahallelerde, tarlalarda ve köylerde bu mücadeleyi sürdüreceÄŸiz. Mücadele, ede ede kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Bugüne kadar böyle geldik, bundan sonra zafere kadar, kazanana kadar böyle devam edeceÄŸiz. Gördük, bütün baskÄ±lara raÄŸmen kazanabiliyor ve baÅŸarabiliyoruz. HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ± bir baÅŸarÄ±dÄ±r. O halde örgütlülüÄŸümüzü daha ileri taÅŸÄ±yarak mücadelemizi güçlendirmenin yollarÄ±na bakacaÄŸÄ±z” dedi.

‘FAÅžÄ°ST BÄ°R DÜZENLE KARÅžI KARÅžIYAYIZ’

Ä°ktidarÄ±n Türkiye’de kangrenleÅŸmiÅŸ olan siyasi sorununu çözemediÄŸini, aksine daha da derinleÅŸtirdiÄŸini ifade eden Kemalbay, bu yüzden HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ±yla birlikte HDP’ye karÅŸÄ± bir saldÄ±rÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Kemalbay, “Bir Ä°çiÅŸleri BakanÄ±’nÄ±n Türkiye’nin 3’üncü partisinin EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±nÄ± arayarak tehdit etmesi ve hakaret etmesi aslÄ±nda hemen o Ä°çiÅŸleri BakanÄ±’nÄ±n istifa etmesini gerektirir ve hesabÄ±nÄ±n sorulmasÄ± gerektirir. 7 Haziran’Ä±n hemen arkasÄ±ndan bir keyfi süreç yaÅŸÄ±yoruz. Bu hukuksuzluÄŸa evrildi ve daha sonra da tamamen ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±, OHAL’in, o darbe giriÅŸiminin arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±narak her türlü hukuksuzluÄŸun hayata geçirildiÄŸi bir döneme girdik. DolayÄ±sÄ±yla ÅŸuanda Türkiye’de demokrasi, hak, hukuk, adalet yok. FaÅŸist bir düzenle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z, partimizin EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± da bu düzenin temsilcileri tarafÄ±ndan tehdit ediliyor” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (Ä°zmir/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 21:34

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