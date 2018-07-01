Londra'da dÃ¼zenlenen DAY-MER Festivaliâ€™nde binler bir araya geldi

Ä°ngiltere'nin Londra kentinde dÃ¼zenlenen DAY-MER KÃ¼ltÃ¼r Sanat Festivali'nde binlerce kiÅŸi bir araya geldi.

Bu yÄ±l 29'uncusu gerçekleÅŸtirilen Türk ve Kürt Toplumu DayanÄ±ÅŸma Merkezi (DAY-MER) Kültür Sanat Festivali, Londra’da Clissold Park’ta binlerce kiÅŸinin bir araya gelmesiyle sona erdi. 6 Haziran’da baÅŸlayan ve toplam 10 ayrÄ± etkinlik organize edilen festivalin son etkinliÄŸi olan Park ÅženliÄŸi’nde Mikail Aslan, Hakan Vreskala, Balkan grubu She’Koyokh Klezer ve Latin Amerika grubu Colomboloco da yer aldÄ±. GiriÅŸin ücretsiz olduÄŸu ÅŸenliÄŸe gün boyu yaklaÅŸÄ±k 10 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Åženlikte konuÅŸan DAY-MER BaÅŸkanÄ± AslÄ± Gül, Ä°ngiltere’deki kemer sÄ±kma politikalarÄ±na, Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa ve emekçilerin her geçen gün açlÄ±ÄŸa ve köleliÄŸe itilen koÅŸullara karÅŸÄ± yerli emekçilerle mücadeleyi yükseltme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Gül, gençliÄŸin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara da deÄŸinerek, DAY-MER GençliÄŸi’nin çalÄ±ÅŸmalarÄ±na gençliÄŸin katÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

FotoÄŸraf: Arif BektaÅŸ/EVRENSEL

Sivas KatliamÄ±, Grenfell KatliamÄ±, Ankara, Suruç KatliamÄ±'nÄ±n sermaye ve gericiliÄŸin saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sonucu olduÄŸunu hatÄ±rlatan Gül, “Mücadele etmekten baÅŸka çaremiz yok” diyerek örgütlenme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

'29 YILLIK ÖRGÜTLÜLÜK'

FotoÄŸraf: Arif BektaÅŸ/EVRENSEL

Yazar AydÄ±n Çubukçu da ÅŸenliÄŸe katÄ±larak bir konuÅŸma yaptÄ±. Çubukçu, 29 yÄ±l kesintisiz ve binlerce yerli ve göçmen emekçinin katÄ±lÄ±mÄ± ile yapÄ±lan bir festivalin ciddi bir örgütlenme olduÄŸunu ve bu örgütlülüÄŸün güçlendirilmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Park alanÄ±nÄ± dolduran binlerce emekçinin Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Ä°ngilizce, Ä°spanyolca, Bulgarca ve bir çok baÅŸka dilde ÅŸarkÄ±lara eÅŸlik etmesi dikkat çekti. DAY-MER bünyesinde kurulan ve yaklaÅŸÄ±k 30 fotoÄŸrafçÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± LAPS fotoÄŸraf grubunun sergisi de park alanÄ±nda yoÄŸun ilgi gördü.

CORBYN GÖRÜNTÜLÜ MESAJ VERDÄ°

Hackney Belediye BaÅŸkanÄ± Philip Granville, SavaÅŸ KarÅŸÄ±tÄ± Koalisyon BaÅŸkanÄ± Lindsey German, IrkçÄ±lÄ±ÄŸa KarÅŸÄ± AyaÄŸa Kalk KampanyasÄ± BaÅŸkanÄ± Weyman Bennett, UNÄ°TE sendikasÄ± uluslararasÄ± bölün baÅŸkanÄ± Simon Dubbins ve Ulusal EÄŸitim SendikasÄ±’nda Kiri Tunks’Ä±n da birer konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸenliÄŸe Ä°ÅŸçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn bir video mesaj gönderdi. Bu yÄ±lki festivale katÄ±lamamaktan üzüntü duyduÄŸunu belirten Corbyn, mücadele alanÄ±nda birleÅŸmeye devam edeceklerini belirterek, 30. festivale katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. (Londra/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 21:28

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