Seyit Torun: CHP tÃ¼m teÅŸkilatlarÄ±yla yerel seÃ§imlere hazÄ±r

Seyit Torun, partilerinin tÃ¼m teÅŸkilatlarÄ±yla yerel seÃ§imlere hazÄ±r olduÄŸunu belirterek, 'HazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k, yapmaya devam ediyoruz.' dedi.Â

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun, partilerinin tüm teÅŸkilatlarÄ±yla yerel seçimlere hazÄ±r olduÄŸunu belirterek, "Bu konuda hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k, yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Torun, 24 Haziran seçimlerinin ardÄ±ndan Ulubey ilçesindeki esnafÄ± gezerek kendilerine verdikleri desteklerden dolayÄ± teÅŸekkür etti.

Ziyaretlerinin ardÄ±ndan gazetecilere açÄ±klama yapan Torun, CHP'nin 24 Haziran'da yapÄ±lan seçimde Ordu'da 2 milletvekili çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, "Bizleri seçim öncesi ve sandÄ±k günü yalnÄ±z bÄ±rakmayan tüm Ordululara teÅŸekkür ediyorum. ArtÄ±k Ordu'yu iki milletvekili ile Ankara'da temsil edeceÄŸiz. DolayÄ±sÄ±yla daha güçlüyüz." diye konuÅŸtu.

Torun, Ordu baÅŸta olmak üzere bölgenin tüm sorunlarÄ±nÄ± bildiklerini ve buna göre siyaset yürüteceklerini ifade ederek, "Bundan hiç kimse endiÅŸe etmesin. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sorunlarÄ±nÄ± tek tek biliyoruz. Bunun için çözüm yollarÄ±nÄ± arayacaÄŸÄ±z. Kimseyi ötekileÅŸtirmeden ve ayrÄ±m yapmadan her kesimin vekili olacaÄŸÄ±z. Bunun sözünü veriyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin CHP'nin olasÄ± erken yerel seçime hazÄ±r olup olmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki sorusuna ise Torun, "CHP tüm teÅŸkilatlarÄ±yla yerel seçimlere hazÄ±rdÄ±r. Bu konuda hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k, yapmaya devam ediyoruz." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

CHP olarak hangi yerlerde daha baÅŸarÄ±lÄ± olabileceklerini, hangi yerlerde az oyla seçimi kaybettiklerini belirlemek üzere daha önce akademik ve siyasi fizibilite çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± ancak 24 Haziran seçimleri nedeniyle bu çalÄ±ÅŸmanÄ±n yarÄ±m kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Torun, bu çalÄ±ÅŸmayÄ± yeniden baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± söyledi.

Seyit Torun, yerel seçimlerin erkene alÄ±nÄ±p alÄ±nmayacaÄŸÄ± konusunda henüz kendilerine bir ÅŸeyin ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, konunun takipçisi olduklarÄ±nÄ± da sözlerine ekledi. (Ordu/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 20:25

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