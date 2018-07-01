Sultanahmet'te tramvay raydan Ã§Ä±ktÄ±; seferler bir sÃ¼re yapÄ±lamadÄ±

EminÃ¶nÃ¼ yÃ¶nÃ¼nden TopkapÄ± istikametindeki bir tramvayÄ±n raydan Ã§Ä±kmasÄ± sonucu seferler 40 dakika Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ aksadÄ±.

Sultanahmet'te tramvay raydan çÄ±ktÄ±, seferler 40 dakika çift yönlü olarak yapÄ±lamadÄ±.



Eminönü yönünden TopkapÄ± istikametinde ilerleyen tramvay saat 18.30 sÄ±ralarÄ±nda raydan çÄ±ktÄ±. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yolcular tahliye edildi. Tramvay aracÄ± geri geri giderek tekrar raya girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±. Araçlar boÅŸ halde test amaçlÄ± raylarÄ±n üzerinden geçmeye baÅŸladÄ±. Testlerin ardÄ±ndan 40 dakika çift yönlü olarak yapÄ±lamayan seferler tekrar yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

METRO Ä°STANBUL AÇIKLAMASI

Metro Ä°stanbul'dan yapÄ±lan açÄ±klada, "SayÄ±n yolcularÄ±mÄ±z; T1 KabataÅŸ-BaÄŸcÄ±lar Tramvay HattÄ± Sultanahmet Ä°stasyonu 2. yol çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸanan araç arÄ±zasÄ±ndan dolayÄ± seferlerimiz BaÄŸcÄ±lar-BeyazÄ±t ve KabataÅŸ-Eminönü arasÄ±nda yapÄ±lmaktadÄ±r. Teknik ekiplerimiz arÄ±zaya müdahale etmektedir. AnlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±z için teÅŸekkür ederiz" denildi. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 20:03

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