Temel: Demokratik bir Ã¼lke iÃ§in mÃ¼cadele sÃ¼recek

Vanâ€™da HDPâ€™den milletvekili seÃ§ilen Gazeteci Tayip Temel, 'Demokratik bir Ã¼lkede yaÅŸamak iÃ§in mÃ¼cadele' dedi.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarÄ±na göre, Van’da 8 milletvekili koltuÄŸunun 5’ini HDP aldÄ±. Gazeteci Tayip Temel de HDP’den Van milletvekili seçildi. Temel’in hikayesi, yakÄ±n tarihimizde Kürt gençlerin yaÅŸamÄ±na dair önemli bir kesit sunuyor. Temel, Kürtçeyi öÄŸrendiÄŸi Azadiya Welat gazetesinde muhabirlik, editörlük ve Genel YayÄ±n YönetmenliÄŸi yaptÄ±. Gazetecilik faaliyetlerinden dolayÄ± 3 yÄ±l cezaevinde kaldÄ±.

GAZETE DAÄžITIMINDAN, GENEL YAYIN YÖNETMENLÄ°ÄžÄ°NE...

Gazetecilikten milletvekilliÄŸine giden süreci Temel’in ifadelerinden dinleyelim: “Devletin resmi olarak Kürtleri yok sayma üzerine kurgulamÄ±ÅŸ olduÄŸu uygulamalarÄ±nÄ±n en aÄŸÄ±r yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± coÄŸrafya olan Hakkari’de dünyaya gözlerimi açtÄ±ÄŸÄ±m yÄ±ldan bugüne kadar her Kürt çocuÄŸu gibi yaÅŸamÄ±mÄ±n her aÅŸamasÄ±nda baskÄ± ve inkar siyasetinin soÄŸuk yüzüyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. Daha ilkokula baÅŸlarken o güne kadar Türkçeyi hiç bilmemenin zorluÄŸunu ilk iki yÄ±lda ancak aÅŸabildim. Yine ona benzer bir sorunu yüksek öÄŸrenim sürecinde yaÅŸadÄ±m. Üniversite okurken, anadilim Kürtçenin üniversitede seçmeli ders olarak okutulmasÄ± talebini içeren bir dilekçeyi rektörlüÄŸe verdiÄŸim için rektörün odasÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ± önünde gözaltÄ±na alÄ±narak anlatÄ±lmasÄ± zor, aÄŸÄ±r iÅŸkencelere maruz kaldÄ±m ve onlarca öÄŸrenci ile beraber tutuklandÄ±m. Ä°lk mahkemede beraat ettiÄŸim halde anadilime yönelik bu hakareti sindiremedim ve Kürtçe öÄŸrenmeye baÅŸladÄ±m. O dönemin OHAL koÅŸullarÄ±nda ulaÅŸÄ±lmasÄ± kolay olmasa da yararlanÄ±lacak tek kaynak Azadiya Welat gazetesiydi. DüÅŸünün ki anadilinizi öÄŸrenebileceÄŸiniz ve okuyabileceÄŸiniz tek kaynak haftalÄ±k yayÄ±n yapan bir gazete... Ä°ÅŸte o gazetenin sÄ±rayla, daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±, muhabirliÄŸini, yazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve en son da genel yayÄ±n yönetmenliÄŸini yapma serüvenim böyle baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Gazetedeki görevimden dolayÄ± yargÄ±lanma ve tutuklanma aÅŸamalarÄ±na ise hiç girmeye gerek yok. Onlarca dava, 3 yÄ±llÄ±k tutuklanma ve ona benzer uygulamalarla herkes gibi ben de karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m.”

FotoÄŸraf: Evrensel

ZOR DÖNEMDE SORUMLULUÄžU KABUL ETTÄ°

MilletvekilliÄŸini hiç düÅŸünmediÄŸini anlatan Temel, gazeteci arkadaÅŸlarÄ± ve HDP’den öneri geldiÄŸini söyledi. Zor bir dönemde sorumluluk almanÄ±n önemli olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünerek aday olmayÄ± kabul ettiÄŸini anlatan Temel, “HDP’deki vekilliÄŸi de klasik bir partideki vekillik olarak deÄŸerlendirmiyorum. Sonuç olarak gençliÄŸimin büyük bir döneminin geçtiÄŸi Van’da halk tarafÄ±ndan seçilmiÅŸ olmam, manevi olarak yükümü daha da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ ve Meclisteki bu görevimi de bütün yaÅŸamÄ±m boyunca savunduÄŸum ana dilim baÅŸta olmak üzere tüm kültürel ve toplumsal deÄŸerleri daha da geliÅŸtirmek için deÄŸerlendireceÄŸim. Özcesi gazetecilikten vekilliÄŸe uzanan yaÅŸam yoluculuÄŸumda deÄŸiÅŸmeyecek tek ÅŸey uÄŸruna mücadele ettiÄŸim deÄŸerler ve hayalini kurduÄŸumuz demokratik bir ülkede yaÅŸamak için mücadele” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Temel, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n seçim sürecinde yaptÄ±ÄŸÄ± “Kürt sorunu yoktur” ve “Ret ve inkar politikalarÄ±nÄ±, asimilasyonu biz kaldÄ±rdÄ±k” açÄ±klamalarÄ±nÄ± ise ÅŸöyle deÄŸerlendirdi: “Kürtlere yönelik ret ve inkar siyaseti Cumhuriyet tarihi boyunca iki yönlü yürütüldü. Birincisi: Kürt kimliÄŸi ve onu oluÅŸturan temel ayaklarÄ±n tümden reddedilmesiydi. Burada bir halkÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ydÄ± inkar edilen. Ä°kinci inkar biçimi ise: Devletin bu resmi inkar ve ret politikasÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± sonuçlarÄ±n ve sorunlarÄ±n kabul edilmemesidir. ÖrneÄŸin bu inkar ve ret siyasetinin yarattÄ±ÄŸÄ± Kürt sorununun varlÄ±ÄŸÄ±, devlet tarafÄ±ndan kabul edilmedi ve bu konuda da sürekli bir inkar siyaseti izlendi. Oysa bir halkÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n inkar edilip yok sayÄ±lmasÄ±nÄ±n kendisiyle beraber getirdiÄŸi devasa sorunlar var.

Åžimdi AKP ve ErdoÄŸan seçim meydanlarÄ±nda bir taraftan ‘ret ve inkar siyasetini biz bitirdik’ diyor diÄŸer taraftan da ‘Kürt sorunu diye bir sorun yoktur’ diyerek bu iki paradoksal durumu birlikte savunuyor. Türkiye’de asimilasyon politikasÄ± kesinlikle ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸildir. Özellikle Kürtçe üzerinde uygulanan asimilasyon yöntemleri belki geçmiÅŸ yÄ±llar gibi kaba deÄŸil, ancak çok daha ince ve sistematik yöntemlerle Kürt dili ulaÅŸÄ±lmaz ve görünmez kÄ±lÄ±nmaya devam ediliyor. Kürtçe yayÄ±n yapan televizyonlar, gazeteler ve temel eÄŸitim veren okullar kapatÄ±ldÄ±. Belediyelere atanan kayyÄ±mlar tarafÄ±ndan kreÅŸlerin dilleri Türkçe olarak deÄŸiÅŸtirildi. Kürt büyüklerinin büstleri kaldÄ±rÄ±ldÄ± ve sokaklara verilen isimleri tabelalardan tek tek kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bu örnekler bile ret ve inkar siyasetinin çok canlÄ± olarak yürütüldüÄŸünü gösteriyor.”

‘TRT KURDÎ RESMÄ° DEVLET POLÄ°TÄ°KASININ ARACI HALÄ°NE GETÄ°RÄ°LDÄ°’

Ä°ktidarÄ±n TRT Kurdî örneÄŸi vererek, Kürtçenin üzerinde baskÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki açÄ±klamalarÄ±na iliÅŸkin Tayip Temel ÅŸunlarÄ± söyledi: “TRT Kurdî’nin kurulmuÅŸ olmasÄ± ve yayÄ±nÄ±nÄ± Kürtçe sürdürüyor olmasÄ± inkar zihniyetinin aÅŸÄ±lmasÄ± için tarihi bir adÄ±mdÄ±. Fakat o televizyonun sadece Kürtçe yayÄ±n yapmasÄ±yla bu rolünü oynadÄ±ÄŸÄ± savunulamaz. O kurumun nasÄ±l ve hangi amaçla deÄŸerlendirildiÄŸi kadar, halkÄ±n onu nasÄ±l tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± da önemlidir. ÖrneÄŸin Kürtlerin siyasal, sosyal ve kültürel sorunlarÄ±na eÄŸilen bir kanaldan çok devletin Kürtlere yönelik resmi görüÅŸünün Kürtçe savunuculuÄŸunu yapan bir rol verildi. AtÄ±lan birçok olumlu adÄ±mÄ±n baÄŸlamÄ±ndan koparÄ±lmasÄ± gibi TRT Kurdî’nin varlÄ±ÄŸÄ± da aslÄ±nda resmi devlet politikasÄ±nÄ±n aracÄ± haline getirildi. öyle olmasaydÄ± o kadar Kürtçe yayÄ±n yapan televizyon kanalÄ± kapatÄ±lÄ±p bir tek o bÄ±rakÄ±lÄ±r mÄ±ydÄ±?”

DAHA FAZLA ÇALIÅžMAK VE ENERJÄ° HARCAMAK GEREKÄ°YOR

Tayip Temel, Meclisin yetkilerinin kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± bir dönemde Mecliste özellikle Kürtçe ve Kürtçe yayÄ±ncÄ±lÄ±k için neler yapmayÄ± istediÄŸine dair sorumuza “Daha fazla çalÄ±ÅŸmayÄ± ve daha büyük bir enerjinin harcanmasÄ±nÄ± gerektiriyor” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Temel devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi: “Özellikle Kürtçe yayÄ±ncÄ±lÄ±k ve Kürt dilinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸu zorluklarÄ± gündeme getirmek, bu konuda çözüm önerileri geliÅŸtirmek elbette temel çabalarÄ±mdan biri olacak. Ancak bu tekil bir çaba ile çözülemeyecek kadar aÄŸÄ±r bir konudur. HDP’nin bu konudaki hassasiyeti ve çözüm projeleri biliniyor. BunlarÄ±n daha fazla savunuculuÄŸunu yapmak düÅŸer bana. Ancak en azÄ±ndan böylesi sorunlarÄ± yaÅŸayan ülkeler nasÄ±l bir deneyimle çözüm geliÅŸtirmiÅŸler, bunu incelemek ve bunlarÄ± projeler biçiminde tartÄ±ÅŸmaya açmak, gündemde tutmak belli bir duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± oluÅŸturur. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±n büyük bir kÄ±smÄ±nÄ± anadilim olan Kürtçe yapmak esas amaçlarÄ±mdan biri olacaktÄ±r.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 18:14

www.evrensel.net