Sivas KatliamÄ±â€™nÄ±n Ã¼zerinden 25 yÄ±l geÃ§ti

Sivas KatliamÄ±'nÄ±n 25. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde katliamda yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybedenler ve Alevi Kurum temsilcileri Evrensel'e konuÅŸtu.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Sivas katliamÄ±nÄ±n yÄ±l dönümünde Evrensel'e konuÅŸan yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybedenler ve Alevi Kurum temsilcileri, “Sivas katliamÄ± aydÄ±nlanmadÄ±ÄŸÄ± sürece bu ülkede demokrasiden, adaletten, eÅŸitlikten bahsetmek mümkün deÄŸil” dedi.

Türkiye tarihinin en kanlÄ± katliamlarÄ±ndan biri, bundan 25 yÄ±l önce 2 Temmuz 1993 tarihinde bir cuma günü Sivas’ta gerçekleÅŸti. Pir Sultan Abdal’Ä± anmak isteyen aralarÄ±nda AsÄ±m Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin AltÄ±ok ve Hasret Gültekin’in de bulunduÄŸu 33 yurttaÅŸ, konakladÄ±klarÄ± MadÄ±mak Oteli’nde Türkiye’nin gözleri önünde diri diri yakÄ±ldÄ±. Bir cinayet, bir vahÅŸet, bir katliam tarihi olarak akÄ±llarda kaldÄ±. KatliamÄ±n bugün 25. yÄ±lÄ±. Ve 25 yÄ±ldÄ±r Sivas KatliamÄ± hâlâ aydÄ±nlatÄ±lmadÄ±. KatliamÄ±n gerçek sorumlularÄ±ndan hesap sorulmadÄ±ÄŸÄ± gibi, dava da zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸratÄ±ldÄ±. KatliamÄ±n 25.yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ± ve alevi kurum baÅŸkanlarÄ±yla sohbet ediyoruz.

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‘GELECEÄžÄ°MÄ°ZDEN KORKUYORUM’

Ä°lk olarak 2 Temmuz 1993’te yaÅŸanan Sivas katliamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden yazar- araÅŸtÄ±rmacÄ± AsÄ±m Bezirci’nin eÅŸi Refika Bezirci ile sohbet ediyoruz. Åžu anda 78 yaÅŸÄ±nda Refika Bezirci, Sivas’tan sonra Türkiye’de çok fazla katliam yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor ve ekliyor: “Türkiye’de o kadar çok olay oldu ki Sivas katliamÄ± neredeyse unutuldu gitti. Sivas katliamÄ±nÄ±n acÄ±sÄ± ailelerin içine kor gibi düÅŸtü. Türkiye’nin geleceÄŸinden korkuyorum. Sivas katliamÄ±nÄ±n üzerinden 25 yÄ±l geçmesine raÄŸmen kafalar, düÅŸünceler, davranÄ±ÅŸlar aynÄ±. Bu kindar, kendinden olmayanÄ± ötekileÅŸtiren zihniyet deÄŸiÅŸmezse kötü ÅŸeylerin yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Keza yaÅŸandÄ± da. Sivas katliamÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirenlerin devamcÄ±larÄ± dün Suruç’ta, Ankara’da onlarca masum insanÄ±n ölmesine neden oldu.”

‘BÄ°R DAHA SÄ°VAS’A GÄ°TMEDÄ°M’

Olay yaÅŸandÄ±ktan sonra AsÄ±m Bezirci’nin eÅŸyalarÄ±nÄ± almak için Sivas’a gitmiÅŸ Refika Bezirci sonrasÄ±nda bir daha hiç gitmemiÅŸ: “Otele gittiÄŸimizde çarÅŸaf gibi isler sallanÄ±yordu rüzgar vurdukça. Ä°çeriye girip baktÄ±m, simsiyahtÄ± içerisi. AsÄ±m’Ä±n çantasÄ± geldi, oteldeki koku, çantada da vardÄ±. Bir daha da gitmeyi düÅŸünmedim. Sivas deyince katliamdan baÅŸka bir ÅŸey gelmiyor aklÄ±ma, tüylerim diken diken oluyor.”

‘HER ÅžEYÄ°N ÜSTÜNÜ ÖRTME YOLUNA GÄ°TTÄ°LER’

Sivas katliamÄ±nÄ±n siyasi sorumlularÄ±nÄ±n yargÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Bezirci, “Ä°nsanlÄ±k suçlarÄ±nda zaman aÅŸÄ±mÄ± olmamalÄ±. Suç suçtur. Sivas’la yüzleÅŸme ÅŸöyle dursun örttüler üstünü. Yapanlar belli ve yaptÄ±ranlar belli. Her ÅŸeyin üstünü örtme yoluna gittiler. Ben mahkemeye gittim orada oturan hâkim suçlular karÅŸÄ±sÄ±nda sustu kaldÄ±. 78 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. YaÅŸlandÄ±m, bazÄ± ÅŸeylerle uÄŸraÅŸamÄ±yorum. AsÄ±m’dan 13 yaÅŸ küçüÄŸüm. 25 yÄ±l oldu, AsÄ±m’Ä± arÄ±yorum, çok özlüyorum, yazÄ±k oldu diyorum.”

2 Temmuz 1993’te yaÅŸanan Sivas katliamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden ÅŸair Metin AltÄ±ok’un kÄ±zÄ±, CHP eski milletvekili Zeynep AltÄ±ok da MadÄ±mak katliamÄ± ve sonrasÄ±nda yaÅŸanan dava sürecini gazetemize deÄŸerlendirdi. “25 yÄ±l önce Sivas’ta ‘Cumhuriyet burada kuruldu, burada yÄ±kacaÄŸÄ±z’ diyen laikliÄŸi, cumhuriyeti, aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ve ilerlemeyi savunan Alevi toplumunu hedef alan, aydÄ±nlanmanÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± ön ayak olan aydÄ±nlarÄ± doÄŸrudan hedef alan bir katliam yaÅŸandÄ±” diyen AltÄ±ok, “Ondan sonra cemaat iliÅŸkileriyle, cemaat eliyle iktidara gelenler katliam sanÄ±klarÄ±nÄ± ödüllendirdiler ve ülkeyi darbenin eÅŸiÄŸine getirdiler. Ve o darbenin ardÄ±ndan net bir rejim dönüÅŸümünü hedef aldÄ±lar. Daha önce katliamla dillendirilebilen ÅŸeriat çaÄŸrÄ±sÄ±, 25 yÄ±l sonra bir rejim olarak karÅŸÄ±mÄ±za getirilmek isteniyor, örneÄŸin Meclis BaÅŸkanÄ± açÄ±kça laikliÄŸi hedef alabiliyor. Tam da seçimden sonra bir yÄ±l dönümü yaÅŸayacaÄŸÄ±z. 2 Temmuz’u iyi anlamamÄ±z gerekli” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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‘OYALAMA VE ZAMAN DOLDURMA STRATEJÄ°SÄ°’

Zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸrayan dosyadan ayrÄ±lan üç firari sanÄ±k Murat KarataÅŸ, Eren Ceylan ve Murat Sonkur hakkÄ±ndaki davanÄ±n yalnÄ±zca 1 dakika sürdüÄŸünü aktaran AltÄ±ok, “25 yÄ±ldÄ±r aynÄ± sistem içerisinde, aynÄ± sistem çarklarÄ±nÄ±n dönüÅŸüne tanÄ±klÄ±k ediyoruz. Sivas katliamÄ±nÄ±n yÄ±l dönümüne 2-3 gün kala gerçekleÅŸen son duruÅŸma bir dakika sürdü. Tamamen bir oyalama ve zaman doldurma stratejisiyle bu dava sürükleniyor. Zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸratÄ±lan davanÄ±n AÄ°HM yolu bilinçli bir ÅŸekilde kapatÄ±lÄ±yor” dedi. SanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n neredeyse tamamÄ±nÄ±n AKP’nin üst düzey bürokratlarÄ± tarafÄ±ndan ödüllendirildiÄŸi belirten AltÄ±ok, “Ama biz hesap sormaktan vazgeçmeyeceÄŸiz, yÄ±lmayacaÄŸÄ±z, bu davada adaleti bulana kadar elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z. Sivas katliamÄ± davasÄ± sadece orada katledilenler için deÄŸil, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ suçlarda adaletin saÄŸlanmasÄ± için devam eden emsal davadÄ±r.” diye konuÅŸtu.

‘SÄ°VAS’IN SORUMLULARI ORTAYA ÇIKARILMADI’

Pir Sultan Abdal Kültür DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Gani Kaplan da “Devlet bu katliamla yüzleÅŸmedi. 25 yÄ±l önce devlet, katliamÄ± doÄŸru okusaydÄ± bugün bu noktalara gelmezdik” dedi. “Günümüze baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Alevilerin durumu 93’ten daha iyi deÄŸil” diyen Kaplan, “Devlet AleviliÄŸi yok etme yönünde bugün büyük çaba sarf ediyor. Alevi köylerinde zorla ezan sesinin dinlettirilmesi, zorla camii yapÄ±lmasÄ±, yollarÄ±n yaptÄ±rÄ±lmamasÄ±, yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmayÄ±ÅŸÄ± gibi sorunlarla Aleviler karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. O dönem Alevilere büyük baskÄ± vardÄ± ancak ÅŸimdi tüm muhaliflerin üstünde sistematik bir baskÄ± var.” ifadelerini kullandÄ±. Bugün yapÄ±lacak olan anma etkinliklerine de çaÄŸrÄ± yapan Kaplan, “Bizler MadÄ±mak’Ä±n önünde olacaÄŸÄ±z ve taleplerimizi bir kez daha haykÄ±racaÄŸÄ±z.” dedi. Bir dönem önceki Alevi BektaÅŸi Federasyonu’nda (ABF) Genel BaÅŸkanÄ± Muhittin YÄ±ldÄ±z ise ÅŸunlarÄ± söyledi: “Sivas KatliamÄ±nÄ±n üzerinden 25 yÄ±l geçti ama üzerinden hâlâ kara bulutlar kalkmadÄ±. Kara bulutlar kalkmadÄ±ÄŸÄ± müddetçe insanlÄ±k tarihinde yol almamÄ±z mümkün deÄŸil. Sivas katliamÄ± aydÄ±nlanmadÄ±ÄŸÄ± sürece bu ülkede demokrasiden, adaletten, eÅŸitlikten bahsetmek mümkün deÄŸil.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 10:48

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