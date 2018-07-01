AlmanlarÄ±n en TÃ¼rkÃ¼, TÃ¼rklerin en AlmanÄ± Bischoffâ€™u kaybettik!

Ã–lmeden dÃ¶rt gÃ¼n Ã¶nce ziyaret etmiÅŸtim. 'Ey Koca Ã‡orumlu! Kalk bakalÄ±m, kalk! Ã‡orumâ€™a gidelim! At koÅŸturalÄ±m!' demiÅŸtim. 'Ä°nÅŸallah!' demiÅŸti.

Kemal YALÇIN

“Benim hayatÄ±mÄ±n bir bölümü Türkiye’de, Ä°stanbul’da, Çorum’da geçti... Benim hayatÄ±m Ä°stanbul’suz, BeyoÄŸlu’suz, Türkiye’siz olmaz! Arada sÄ±rada Ä°stanbul’a geleceÄŸim, BeyoÄŸlu’nu gezeceÄŸim! Oralarda geçen gençlik yÄ±llarÄ±mÄ±n hatÄ±ralarÄ±nÄ± yaÅŸayacaÄŸÄ±m. BaÅŸka türlü olmaz, olamaz!

Ben kendimi Türkiye’deki insanlarÄ±n, ÇorumlularÄ±n, Ä°stanbullularÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda görmüyorum. Onlarla, onlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir yabancÄ± gibi konuÅŸamÄ±yorum. Onlar benden, onlar bizden bir parça! Ben onlardan biriyim. Ben buraya, Ä°stanbul’a, Türkiye’ye geldiÄŸimde, kendi memleketime gelmiÅŸ, kendi halkÄ±mÄ±n arasÄ±na girmiÅŸ gibi hissediyorum.” (4.9.2008, Ä°stanbul)

ALMANLARIN EN TÜRKÜ, TÜRKLERÄ°N EN ALMANI

Cornelius Bischoff, YaÅŸar Kemal’in bütün romanlarÄ±nÄ± Almancaya çevirmiÅŸti. YaÅŸar Kemal onu “AlmanlarÄ±n en Türkü, Türklerin en AlmanÄ±!” sözleriyle tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Türkçeyi ÅŸiveleriyle konuÅŸan tek AlmandÄ±. Ben onunla 2008’de Hamburg’da tanÄ±ÅŸtÄ±m. HayatÄ±nÄ± Haymatlos adlÄ± kitabÄ±mda kaleme aldÄ±m. O benim Cornelius Abim idi. Ölmeden dört gün önce 23.6.2018’de ziyaret etmiÅŸtim. “Ey Koca Çorumlu! Kalk bakalÄ±m, kalk! Çorum’a gidelim! At koÅŸturalÄ±m! “Turnalar uçun/yayladan geçin” türküsünü tekrar söyleyelim!” demiÅŸtim. “Ä°nÅŸallah!” demiÅŸti.

Cornelius Abi’nin annesi Berta Abromoviç Ä°stanbul Yahudilerindendi. BabasÄ± Eduard dülgerdi, sendikacÄ±ydÄ±. HalasÄ± Berta Kröger Hamburg Eyalet Parlamentosu’nda SPD Milletvekili idi. 1939’da annesi ve kÄ±z kardeÅŸi Edith ile birlikte Hitler faÅŸizminden kaçarak Türkiye’ye sÄ±ÄŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Türkiye’nin 2 AÄŸustos 1944’de Hitler AlmanyasÄ± ile diplomatik iliÅŸkiyi kesmesinden sonra annesi, babasÄ±, kÄ±z kardeÅŸi ile birlikte 1944-1946 yÄ±llarÄ±nda Çorum’a enterne edildi. Cornelius Abi, Enterne Haymatlos AlmanlarÄ±n en sonuncusuydu.

Görsel, Kemal YalçÄ±n'Ä±n arÅŸivinden

11 YAÅžINDA Ä°STANBUL’A GELDÄ°

Cornelius Abi, 4.9.1928’de Harburg’da doÄŸdu. 11 yaÅŸÄ±nda Ä°stanbul’a gelmiÅŸti. BabasÄ± EduardBischoff 1938’de Ä°stanbul’a gelmiÅŸti. Eduard Bischoff Ankara’da Eski TBMM BinasÄ±nÄ±n çatÄ±sÄ±nÄ± onarmÄ±ÅŸtÄ±. Zonguldak Madenlerinin güvenlik sistemlerini yapmÄ±ÅŸtÄ±. Beykoz’daki petrol tanklarÄ±nÄ± inÅŸa etmiÅŸti.

Cornelius ile kÄ±z kardeÅŸi Edith Ä°stanbul’da Avusturya Lisesi’nde yatÄ±lÄ± okumuÅŸlardÄ±. Çorum’a enterne edildiÄŸinde 16 yaÅŸÄ±nda idi. Bir çanak yoÄŸurt karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda her gün 12 mandanÄ±n pisliÄŸini temizlemiÅŸ, yemlerini vermiÅŸti.

Uzun hava çekmesini Çorum’da Türk arkadaÅŸlarÄ±yla at koÅŸtururken öÄŸrenmiÅŸti. En çok sevdiÄŸi türkü “Turnalar uçun/Yayladan geçin” idi.

Avusturya Lisesi’nde ressam Orhan Peker ile sÄ±nÄ±f arkadaÅŸÄ± idi. Sonra dost oldular, kardeÅŸ oldular. Orhan Peker’e daima madden ve manen destek olmuÅŸ, her ay ona düzenli para göndermiÅŸti.

Çorum, Yozgat ve KÄ±rÅŸehir’deki Enterne Haymatlos AlmanlarÄ±n okula gitme imkânlarÄ± yoktu. Cornelius Abi o zamanÄ±n Milli EÄŸitim BakanÄ± Hasan Ali Yücel’e özel bir mektup yazdÄ±. “Ben haymatlosum. Okumak istiyorum. Ä°stanbul’da bulunan dayÄ±mÄ±n yanÄ±nda kalÄ±p Avusturya Lisesi’nde okuyabilmem için lütfen bana izin verin!” ricasÄ±nda bulundu. Hasan Ali Yücel, “Benim görevim, okumak isteyen bir çocuÄŸa okul imkânÄ± vermektir!” diyerek devletin yasaÄŸÄ±na raÄŸmen Cornelius Bischoff’a özel izin verdi. Bu özel izin sayesinde Cornelius Abi Enterne Haymatlos bir Alman genci olarak Çorum’dan ayrÄ±ldÄ±. Ä°stanbul’a geldi. Okulunu bitirdi. Ä°stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. 1948 yÄ±lÄ±nda tek baÅŸÄ±na Almanya’ya döndü. Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. Hukuk eÄŸitimine devam etti.

BEN ÇORUM’DA BÄ°R ÇANAK YOÄžURT KARÅžILIÄžI 12 MANDANIN PÄ°SLÄ°ÄžÄ°NÄ° TEMÄ°ZLEMÄ°Åž ADAMIM

Okulunu bitirdikten ve avukatlÄ±k stajÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra avukatlÄ±k yapmadÄ±. 1961 yÄ±lÄ±nda Hamburg Altona Merkez Tren Ä°stasyonu’nda Almanya’nÄ±n ilk döner büfesini açtÄ±! “Ya Cornelius! Avukat adam dönercilik mi yapar!” diye gülenlere:

“Siz hayatÄ± ne bileceksiniz! Ben Çorum’da bir çanak yoÄŸurt karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± 12 mandanÄ±n pisliÄŸini temizlemiÅŸ adamÄ±m! Ben Ä°stanbul’da, Galata Köprüsü’nde ekmek arasÄ± balÄ±k yemiÅŸ adamÄ±m! Türkler Ä°stanbul’da HaydarpaÅŸa GarÄ±’nda, Sirkeci GarÄ±’nda büfelerden beslenirler. Ben de Hamburg Altona Merkez Tren Ä°stasyonu’nda toplanan Türk iÅŸçilerine ekmek arasÄ± döner satacaÄŸÄ±m!” cevabÄ±nÄ± vermiÅŸti.

Cornelius Abi, Almanya ile Türkiye arasÄ±nda dostluk, kardeÅŸlik ve kültür köprüsünü kuranlarÄ±n baÅŸÄ±nda gelir. Onun hayatÄ± Almanya’nÄ±n ve Türkiye’nin son 90 yÄ±llÄ±k tarihinin bir parçasÄ±ydÄ±.

Cornelius Abi, Almanya’nÄ±n, Türkiye’nin ve dünyanÄ±n barÄ±ÅŸ içinde yaÅŸamasÄ±na, kültürel ve edebi zenginliÄŸinin geliÅŸmesine çok katkÄ±da bulundu.

Almanya, Türkiye ve Dünya yeri doldurulamaz deÄŸerli bir evladÄ±nÄ± kaybetti! Onun mekanÄ± artÄ±k sevenlerinin kalplaridir.

FotoÄŸraf: Kemal YalçÄ±n (ArÅŸiv)

80. YAÅž GÜNÜ: 4 EYLÜL 2008, BAKIRKÖY-Ä°STANBUL*

Cornelius Bischoff, insanlÄ±k tarihinin maceralÄ±, derin çalkantÄ±lÄ± bir döneminde dünyaya gelmiÅŸti, hayatÄ±nÄ±n akÄ±ÅŸÄ±na kendi iradesi dÄ±ÅŸÄ±nda geliÅŸen olaylar yön verdi; maceralarla dolu 80 yÄ±lÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Bazen bir günde, bir ayda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olaylar, deÄŸiÅŸimler, sakin bir insan ömrünün yÄ±llarÄ±nÄ± dolduracak kadar yoÄŸun ve baÅŸ döndürücüydü. HayatÄ±n her halini gördü, yaÅŸadÄ±. Harburg’da varlÄ±klÄ±, saygÄ±n bir ailenin çocuÄŸu iken, bir günde hayatÄ±nÄ±n akÄ±ÅŸÄ± deÄŸiÅŸivermiÅŸi; ölümün pençesinden tesadüfen kurtulmuÅŸtu.

Haymatlos bir gencin, haymatlos enterne bir ailenin mültecilik hayatÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±, bir dilim ekmeÄŸe muhtaç olduÄŸu günlerde bile, umudunu, yaÅŸama heyecanÄ±nÄ± ve öÄŸrenme merakÄ±nÄ± kaybetmedi. Hiçbir zaman, boyun eÄŸmedi, ÅŸartlara teslim olmadÄ±, dünyaya kahretmedi. OlumsuzluklarÄ±n içindeki olumlu geliÅŸmelerin tohumlarÄ±nÄ± arayÄ±p buldu.

DostlarÄ±na güvendi, sevdi; dostlarÄ± da onu sevip saydÄ±lar. VefalÄ±ydÄ±, dostlarÄ±nÄ±n, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n, darda kalmÄ±ÅŸ insanlarÄ±n yardÄ±mÄ±na koÅŸtu. Orhan Peker’in, Ressam Orhan Peker olmasÄ±nda onun büyük etkisi, katkÄ±sÄ± olmuÅŸtu.

Türk edebiyatÄ±nÄ±n Almanya’da tanÄ±nmasÄ±, Türkiye ile Almanya arasÄ±nda kültür ve edebiyat köprüsünün kurulup geliÅŸtirilmesi Cornelius Bischoff olmadan eksik kalÄ±rdÄ±.

Cornelius’un çocukluk dönemi Almanya’da, gençlik yÄ±llarÄ± ise Türkiye’de geçti. HayatÄ±nÄ±n bu dönemleri dünyada savaÅŸlarÄ±n, korkunun hâkim olduÄŸu yÄ±llardÄ±. Almanya’ya döndüÄŸünde 20 yaÅŸÄ±ndaydÄ± ve üniversite arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n çoÄŸu kendisinden yaÅŸlÄ±ydÄ±.

Cornelius, altmÄ±ÅŸÄ±na, yetmiÅŸine geldiÄŸinde yavaÅŸ yavaÅŸ Almanya’daki dostlarÄ±, arkadaÅŸlarÄ± vefat etmeye baÅŸladÄ±. YaÅŸÄ± seksene yaklaÅŸÄ±rken, Almanya’da konuÅŸacak, telefon edecek arkadaÅŸ bulamaz oldu. Cornelius’un yaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n çoÄŸu Türkiye’deydi. Hemen hemen her gün Ä°stanbul’daki, Türkiye’deki arkadaÅŸlarÄ±yla, vefalÄ± dostlarÄ±yla konuÅŸuyor; yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mutluluÄŸunu, sevincini, kederini onlarla paylaÅŸÄ±yordu. Cornelius, gençliÄŸinde olduÄŸu gibi, yaÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da Ä°stanbul’da yaÅŸar olmuÅŸtu.

Bunu bilen ve anlayan Ethel ile Pati 80. yaÅŸ gününde dayÄ±sÄ±na büyük bir sürpriz yapmayÄ± düÅŸündüler. DayÄ±sÄ±na söylemeden, Karin’in onayÄ±nÄ± alarak yaÅŸ gününü Ä°stanbul’da hazÄ±rlayacak, Cornelius’un Ä°stanbul’daki ve Türkiye’deki dostlarÄ±nÄ±, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±, yakÄ±nlarÄ±nÄ± bir araya getireceklerdi. Karin uçaÄŸa binmekten korkuyordu. Ama bu özel gün için ilaçla korkusunu azaltarak Ä°stanbul’a gelecekti.

Ethel bütün hazÄ±rlÄ±klarÄ± Anastas, Pati, Karin, Simone ile birlikte yaptÄ±. Maddi durumu düzelmiÅŸti. Hiçbir masraftan çekinmedi. Ethel ile Pati kuzenleri olan Ermeni Garo’nun YeÅŸilköy’deki lokantasÄ±nÄ± 4 Eylül 2008 akÅŸamÄ± kutlanacak yaÅŸgünü için tuttu. Lokanta sahibine Cornelius hakkÄ±nda bilgi verdi, kimlerin davetli olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bir ÅŸey sezdirmeden Cornelius’u ikna edip tam zamanÄ±nda Ä°stanbul’a getirme iÅŸi Karin’e düÅŸtü. Karin, üç gün önceden Ä°stanbul’a gelmiÅŸti.

DoÄŸum günü öÄŸleden sonra Cornelius, Ä°stanbul’a geldi. YeÅŸilköy Atatürk HavaalanÄ±’nda onu Ethel, Pati, Anastas, Stefan ve Nikolay karÅŸÄ±ladÄ±. DoÄŸruca Ethel’in evine, Ä°lbey Sitesi’ne geldiler. Hava açÄ±ktÄ±, güneÅŸ pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l, deniz masmaviydi. Cornelius, Ä°stanbul’u özlemiÅŸti. Balkondaki masaya oturdular. Cornelius Ä°stanbul topraÄŸÄ±na ayak basar basmaz gençleÅŸmiÅŸti. ÇaylarÄ±, kahveleri içerken; denize bakÄ±p bakÄ±p, “Ä°ÅŸte Ä°stanbul bu! Ä°stanbul deniz, Ä°stanbul güneÅŸ, Ä°stanbul hayat demek!” diye sevincini, duygularÄ±nÄ± dile getiriyordu.

Ethel, “DayÄ±cÄ±ÄŸÄ±m, sen biraz yat, dinlen! Uçak yolculuÄŸu seni yormuÅŸtur. AkÅŸam üzeri seni uyandÄ±rÄ±r, ÅŸöyle Tarabya’ya doÄŸru birlikte gideriz!” dedi.

“Yok canÄ±m! Ben yorgun falan deÄŸilim, Ä°stanbul’da insan yorulur mu? Bak deniz daha güzel!” diye itiraz etti. Karin araya girdi, odasÄ±na götürdü.

ZamanÄ± gelince Cornelius’u uyandÄ±rdÄ±lar. Karin onu güzelce giydirdi. Birlikte arabaya binip yola çÄ±ktÄ±lar. Lokanta on dakikalÄ±k bir uzaklÄ±ktaydÄ±. Saat 20.00’ye gelirken arabadan indiler. Cornelius, burasÄ± neresi, Tarabya’ya geldik mi, diye sorarken kendini alkÄ±ÅŸlarla, ayakta karÅŸÄ±layan dostlarÄ±nÄ±n, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n arasÄ±nda buluverdi!

Bütün sevenleri, bütün Ä°stanbul, bütün Türkiye oradaydÄ±!

YaÅŸar Kemal, “HoÅŸ geldin kardeÅŸim!” diyerek sarÄ±lÄ±p öptü, masasÄ±na buyur etti. Birden bire Cornelius’un gözlerinden yaÅŸlar boÅŸandÄ±! AÄŸlÄ±yor, aÄŸlamaktan konuÅŸamÄ±yordu. Bütün davetlilerle tek tek hoÅŸ geliÅŸ edecekti, edemedi. Dokunsalar YaÅŸar Kemal de aÄŸlayacaktÄ±...

Osman Okkan, Fikret ve Filiz Otyam, Haldun Taner’in eÅŸi Demet, Çetin Öner, Karin’in kÄ±z kardeÅŸi ve eÅŸi, AyÅŸe Semiha Kemal, Arif Keskiner, Türkiye’nin iyi evlatlarÄ±, Türkiye’nin aydÄ±nlÄ±k yüzleri, Türkiye’nin vicdanÄ± oradaydÄ±. Cornelius’un yeÄŸenleri, çocuklarÄ± bir araya gelmiÅŸlerdi...

Osman Okkan Köln’den gelmiÅŸti.

Otyamlar Antalya’dan gelmiÅŸlerdi.

Mehmet Ünal, Almanya’dan Mannheim’dan gelmiÅŸti.

YaÅŸar Kemal’in Almanca kitaplarÄ±nÄ±n yayÄ±ncÄ±sÄ±, Unionsverlag Müdürü LucienLeitess Ä°sviçre’den gelmiÅŸti.

Zülfü Livaneli o günlerde Norveç’te olduÄŸundan bu güzel beraberliÄŸe katÄ±lamamÄ±ÅŸ, bir telgrafla Cornelius’un 80. doÄŸum gününü kutlamÄ±ÅŸtÄ±.

Ressam Mustafa Pilevneli, Berlin’de açtÄ±ÄŸÄ± resim sergisinde bulunduÄŸundan gelememiÅŸti. 3-4 gün sonra Ä°stanbul’a geldiÄŸinde, Corneliuslara BoÄŸaz’da bir yemek vererek geçmiÅŸ doÄŸum gününü kutlayacaktÄ±.

Ara Güler gene etrafÄ±na neÅŸe saçÄ±yor, resimler çekiyordu.

Cornelius çok hem de çok mutluydu! Türkiye iÅŸte bu idi! Mutluluk, vefa, dostluk, kardeÅŸlik denen iÅŸte bunlardÄ±!

“Ä°yi ki doÄŸdun Cornelius!” ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± söylemediler. Cornelius doÄŸum günü pastasÄ±nÄ±, Beethoven’in Türk MarÅŸÄ± eÅŸliÄŸinde kesti. Simone, babasÄ±nÄ±n Motzart’Ä±n Türk MarÅŸÄ±’nÄ± beÄŸenmediÄŸini bildiÄŸi için, Beethoven’in Türk MarÅŸÄ±’nÄ± getirmiÅŸti.

DoÄŸum günü pastasÄ± yenirken Simone’nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, on dakikalÄ±k Cornelius Filmi gösterildi. Sonra misafirler tek tek ayaÄŸa kalkarak konuÅŸtular, Cornelius’tan anÄ±larÄ± anlattÄ±lar.

SÄ±ra Cornelius’a gelmiÅŸti.

‘BENÄ°M HAYATIM Ä°STANBUL’SUZ, TÜRKÄ°YE’SÄ°Z OLMAZ’

80. YaÅŸ Günü konuÅŸmasÄ± için ayaÄŸa kalktÄ±. O an Ä°stanbul, o an Çorum, Harburg ve dünya susmuÅŸ onu dinliyordu:

“Sevgili DostlarÄ±m, Sevgili KardeÅŸlerim, Sevgili YeÄŸenlerim.... Çok mutluyum... Çok duygulandÄ±m... Sizlere çok ÅŸeyler söylemek istiyorum... ama... söyleyemiyorum... Göz yaÅŸlarÄ±m müsaade etmiyor... Böyle bir sürprizi beklemiyordum. Ethel ile Pati planlamÄ±ÅŸ. Ethel’e, Pati’ye, Karin’e, kÄ±zÄ±m Simone’ye çok teÅŸekkür ediyorum. Dankeschön...

Benim hayatÄ±mÄ±n bir bölümü Türkiye’de, Ä°stanbul’da, Çorum’da geçti... Benim hayatÄ±m Ä°stanbul’suz, BeyoÄŸlu’suz, Türkiye’siz olmaz! Arada sÄ±rada Ä°stanbul’a geleceÄŸim, BeyoÄŸlu’nu gezeceÄŸim! Oralarda geçen gençlik yÄ±llarÄ±mÄ±n hatÄ±ralarÄ±nÄ± yaÅŸayacaÄŸÄ±m. BaÅŸka türlü olmaz, olamaz!

Ben kendimi Türkiye’deki insanlarÄ±n, ÇorumlularÄ±n, Ä°stanbullularÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda görmüyorum. Onlarla, onlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir yabancÄ± gibi konuÅŸamÄ±yorum. Onlar benden, onlar bizden bir parça! Ben onlardan biriyim. Ben buraya, Ä°stanbul’a, Türkiye’ye geldiÄŸimde, kendi memleketime gelmiÅŸ, kendi halkÄ±mÄ±n arasÄ±na girmiÅŸ gibi hissediyorum. AlmanlarÄ±n tavÄ±rlarÄ±nÄ±, düÅŸüncelerini, davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± ve bu davranÄ±ÅŸlarÄ±n altÄ±nda yatan nedenleri, bu davranÄ±ÅŸlarÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± nasÄ±l biliyorsam Türkleri, Türkiye’deki insanlarÄ± da o kadar yakÄ±ndan tanÄ±yorum.

Çorumlular bize, haymatlos enterne Almanlara en zor günlerinde kucak açmÄ±ÅŸtÄ±. Yoksul Çorumlular, komÅŸularÄ±mÄ±z bizimle lokmasÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ben Çorum’da türküleri, uzun havalarÄ± sevdim... Türkü söylemesini Çorum’da at koÅŸtururken öÄŸrenmiÅŸtim...

Sevgili dostlarÄ±m, kardeÅŸlerim... Ben sizleri, Türkiye’yi çok özlüyorum... Benim için Türkiye unutulamaz! Ben sizleri unutamam! Türkiye benim de vatanÄ±mdÄ±r. Ben Türkiyesiz olamam! Türkiye bana ekmek verdi, aÅŸ verdi; Türkiye bana ve bizlere hayat verdi, baÄŸrÄ±na bastÄ±... Türkiye’ye, Türk halkÄ±na, Çorumlulara ve sizlere müteÅŸekkirim! TeÅŸekkürler Türkiye! Vielen Dank Türkei!”

Herkes onu ayakta alkÄ±ÅŸlÄ±yordu...

Cornelius, “SaÄŸ olun! SaÄŸ olun!” diyerek yerine oturdu. YaÅŸar Kemal, kardeÅŸinin sÄ±rtÄ±nÄ± okÅŸuyordu. Cornelius ise “Ya YaÅŸar, aklÄ±mdan çok ÅŸeyler geçiyordu, ama... ama... bu kadar konuÅŸabildim!” diyerek göz yaÅŸlarÄ±nÄ± siliyordu..

Pati aÄŸlÄ±yordu... Ethel, gözyaÅŸlarÄ±nÄ± silerek, “Ah annem, babam, Eduard dedem, Berta annem de burada olsalardÄ±!” diyerek etrafÄ±na, kapÄ±lara ve Almanya’ya doÄŸru bakÄ±yordu...

*Kemal YalçÄ±n, Haymatlos, s.592-602’den alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 18:00

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