'BirleÅŸmemek ve kendiliÄŸinden kopuÅŸ beklemek alternatifsiz bÄ±raktÄ±'

'Ä°ktidarÄ± destekleyen halk kesimlerinde Ã§atlak olduÄŸunu gÃ¶rmek fakat Ã§atlaÄŸÄ±n kendiliÄŸinden yarÄ±lmasÄ±nÄ± beklemek baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n temel sebeplerinden.'

Mutlu COÅžAR

Ankara

Türkiye tarihine birçok yönüyle önemli bir not olarak düÅŸülecek bu seçim. Öncelikle OHAL koÅŸullarÄ±nda, tek adamÄ±n buyruÄŸuyla ilan edildi. Öyle ki Türkiye tarihinin en güvensiz seçim sürecini yaÅŸadÄ±k desek abartmÄ±ÅŸ olmayÄ±z. Ama yine de seçimde, tek adam rejiminin inÅŸasÄ± için ülkenin yarÄ±sÄ±nÄ±n rÄ±zasÄ±nÄ± alamadÄ±lar.

Burada ÅŸunu sormak gerekiyor: Seçimin sonuçlarÄ±nÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k mÄ± belirlemiÅŸtir? Evet, milyonlarÄ±n endiÅŸesi sandÄ±k güvenliÄŸiydi, haksÄ±z da deÄŸillerdi. Ama sadece ‘Çalarak iktidar oldular’ söylemine sarÄ±lmak gerçekleri ve yapÄ±lan yanlÄ±ÅŸlarÄ± görmemek olacaktÄ±r.

Ekonominin kötüye gitmesi, iÅŸçi ve emekçilerin alÄ±m gücünün her geçen gün azalmasÄ±, gençliÄŸin geleceÄŸinin karartÄ±lmasÄ±, kadÄ±n cinayetlerinin ve çocuk istismarÄ±nÄ±n artmasÄ±, Kürt sorununda demokratik çözüm yollarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±, siyasi temsilcilerinin tutuklanmasÄ±, içeride ve dÄ±ÅŸarÄ±da süren savaÅŸ politikalarÄ±; bütün bunlar AKP’nin sÄ±rtÄ±ndadÄ±r. AsÄ±l ülke bu durumdayken birleÅŸmemekte direnen demokrasi güçleri halkÄ± seçeneksiz bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r. Bütün bunlar olurken AKP’den kopuÅŸlar olacaÄŸÄ±nÄ± seyrederek beklemek, iktidarÄ± destekleyen geniÅŸ halk kesimlerinde bir çatlak olduÄŸunu görmek fakat bu çatlaÄŸÄ±n kendiliÄŸinden yarÄ±lmasÄ±nÄ± beklemek baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n temel sebeplerindendir. KendiliÄŸindenciliÄŸin, üsttencilikle birleÅŸmesi ve halka yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan “koyun, kör, katiline aÅŸÄ±k vb” damgalar emekçileri uzaklaÅŸtÄ±ran, demokrasi güçlerine yaklaÅŸmasÄ±nÄ± engelleyen tutum olmuÅŸ ve sonuç deÄŸiÅŸmemiÅŸtir.

Ä°ÅŸçi ve emekçilerin partisi olmadÄ±klarÄ± halde her seçim dönemi kapÄ±larÄ±nÄ± çalÄ±p oy isteyenler, her seçim dönemi olduÄŸu gibi yine gelenekçi çizgilere sÄ±rtlarÄ±nÄ± yaslamÄ±ÅŸ ve buradan oy almÄ±ÅŸtÄ±r. SÄ±nÄ±f siyasetinin zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir sonucu olarak da iÅŸçiler ve emekçiler kendi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n çÄ±karlarÄ±nÄ± görür durumda olamadÄ±klarÄ± için oylarÄ±nÄ± en geri çizgideki ideolojiye sahip partilere vermiÅŸtir. Seçim sonuçlarÄ±nÄ± bu gelenekçi çizginin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kartmanÄ±n yolu sÄ±nÄ±f mücadelesinden geçtiÄŸi gibi diÄŸer yanÄ± da en geniÅŸ demokrasi cephesini, mücadele birliÄŸini oluÅŸturmaktÄ±r.

TEK ÇARE BÄ°RLEÅžÄ°K MÜCADELE

Seçimleri geride bÄ±raktÄ±k fakat sorunlarÄ±mÄ±z hâlâ önümüzde. Ä°ÅŸçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadÄ±nlarÄ±n talepleri hâlâ çözülmüÅŸ deÄŸil, çözülecek gibi de durmuyor. YarÄ±nÄ±n ne olacaÄŸÄ± dünden belli. AynÄ± ÅŸekilde bu seçim sonuçlarÄ± ve seçim günü göstermiÅŸtir ki halk mücadele etme inanç ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda. Bu süreçten çÄ±karacaÄŸÄ±mÄ±z en önemli sonuç daha geniÅŸ ve daha güçlü bir mücadele birliÄŸidir. Seçim günü manipülasyonlar olacaÄŸÄ± endiÅŸesiyle ilçe seçim kurullarÄ± önünde bekleyen kalabalÄ±klar, gözü kulaÄŸÄ± sonuçlarda olanlar “KaybettiÄŸi halde gitmezse” diye göreve hazÄ±r beklemiÅŸtir. Ä°ktidar, ülkeyi sapladÄ±ÄŸÄ± bu bataklÄ±ktan çÄ±karmanÄ±n yolunu ararken yine iÅŸçi ve emekçilerin sÄ±rtÄ±na binecek, yine faturayÄ± bize kesecektir. Daha fazla aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± taÅŸÄ±yamayacak olanlar, taÅŸÄ±maktan usananlar, taÅŸÄ±mamasÄ± gerektiÄŸini anlayanlarÄ±n birliÄŸi ve mücadelesi kazanacaktÄ±r.

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