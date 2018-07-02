Ä°ÅŸsizlik fonunu seÃ§im kampanyasÄ±nda kullandÄ±lar

Ankara'dan hastane Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, Ä°ÅžKUR'un ve geÃ§ici istihdamÄ±n seÃ§im yatÄ±rÄ±mÄ± olarak nasÄ±l kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Bir hastane çalÄ±ÅŸanÄ±

Ankara

Kamuoyunda “Ä°ÅžKUR iÅŸçileri” diye bilinen, köle ticaretine benzeyen, kiralÄ±k iÅŸçilik düzeninin yönetmeliÄŸi OHAL koÅŸullarÄ±nda çÄ±karÄ±ldÄ±. Ä°ÅžKUR’un iÅŸbaÅŸÄ± eÄŸitim programlarÄ± ve diÄŸer meslek kurslarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda “Toplum YararÄ±na Program”Ä± istihdam olarak gösteriliyor. Oysa bu kapsamda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan iÅŸçiler; ne kÄ±dem tazminatÄ± ne sendikal örgütlenme ne iÅŸsizlik ödeneÄŸi alma hakkÄ± ne de insan onuruna yakÄ±ÅŸÄ±r bir istihdam hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± halde, TÜÄ°K verilerinde istihdam edilmiÅŸ gibi gösteriliyor. Ä°ÅŸçinin parasÄ±yla istihdam yalanÄ± 1999 yÄ±lÄ±nda yürürlüÄŸe giren 4447 SayÄ±lÄ± IÅŸsizlik SigortasÄ± Kanunu 48. Maddesi (d) Bendi IÅŸsizlik SigortasÄ± Fonunun, “meslek geliÅŸtirme, edindirme ve yetiÅŸtirme eÄŸitimi” amacÄ±yla da kullanÄ±labileceÄŸini düzenlemektedir. 2011 yÄ±lÄ±nda torba yasa olarak ifade edilen bir dizi düzenlemeden biriyle fonun ne kadarÄ±nÄ±n kullanÄ±labileceÄŸine açÄ±klÄ±k getirmiÅŸtir. Buna göre, fonun bir önceki yÄ±l prim gelirlerinin yüzde 30’u; iÅŸgücünün istihdam edilebilirliÄŸini arttÄ±rmak, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n vasÄ±flarÄ±nÄ± yükseltmek, istihdamÄ± arttÄ±rÄ±cÄ± ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak gibi amaçlarla kullanÄ±labilir denmektedir. Ä°ÅžKUR, Toplum YararÄ±na ÇalÄ±ÅŸma ProgramÄ± kapsamÄ±nda iÅŸyeri ve iÅŸveren sayÄ±lmaz. Ä°ÅŸ kanunu kapsamÄ±nda deÄŸildir. AyrÄ±ca Toplum YararÄ±na ÇalÄ±ÅŸma ProgramÄ±, seçim dönemlerinde iÅŸsizlik sigortasÄ± fonunun iktidar lehine kullanÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Seçim dönemlerinde birçok kuruma geçici iÅŸçi (kiralÄ±k iÅŸçi) istihdam edilmiÅŸtir. Ä°ÅŸçilere 6 aylÄ±k ve 9 aylÄ±k çalÄ±ÅŸma süreleri verilmiÅŸtir. 9 ay bittikten sonra 3 ay bekletilerek yeniden iÅŸ kapsamÄ±na alÄ±nma hakkÄ± doÄŸmuÅŸtur. Ä°ÅŸsizlik fonunun iÅŸçilerin primlerinden kesilerek amaç dÄ±ÅŸÄ± kullanÄ±lmasÄ± yüz binlerce iÅŸçinin herhangi bir meslek edinmeden, hem zaman kaybÄ±na hem de toplumun zararÄ±na olmuÅŸtur.

YEDEK Ä°ÅžÇÄ° OLARAK ÇALIÅžTIRILIYOR

Ankara’nÄ±n göbeÄŸinde bir hastanede “TaÅŸerona Kadro” vaadi sonrasÄ±nda emeklilik gününün dolmasÄ±yla çÄ±karÄ±lan iÅŸçiler, Ä°ÅžKUR aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile “tanÄ±dÄ±k personel” olmalarÄ± sebebiyle 6’ÅŸar aylÄ±k iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±r. Bu iÅŸçiler adeta “joker eleman” muamelesi görerek nerede ihtiyaç varsa orada çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. KonuÅŸtuÄŸum bir kadÄ±n iÅŸçi, 6 ay süreyle sözleÅŸmeli olarak Ä°ÅžKUR tarafÄ±ndan istihdam edildiÄŸini, aslÄ±nda acil çalÄ±ÅŸanÄ± olup izne giden temizlik personellerinin yerine verildiÄŸini, rapor alanlarÄ±n, doÄŸum yapanlarÄ±n, yerine de çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labileceÄŸini anlattÄ±. EÅŸinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, lisede okuyan bir kÄ±zÄ±yla kira oturduÄŸunu, iÅŸten çÄ±karÄ±lÄ±p bir ay bile çalÄ±ÅŸmazsa geçiminin çok zor olacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Kendisine, eÄŸer çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bölümlerde çok çalÄ±ÅŸarak göze girerse orda kalabileceÄŸini söylemiÅŸler. Bu nedenle çok çalÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini anlattÄ±. Oysa sözleÅŸme bittikten sonra kadÄ±n belli bir süre beklemek zorunda ya da baÅŸka bir iÅŸ arayÄ±ÅŸÄ±na girmek zorunda kalacak. Ä°ÅŸe Ä°ÅžKUR ile geri dönen iÅŸçiler ise kirada olduklarÄ±nÄ±, emekli olunca yaklaÅŸÄ±k 900 lira para alacaklarÄ±nÄ±, ÅŸimdi ise asgari ücret aldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±lar.

TaÅŸerona kadro verildi ama anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki bu sistem iÅŸçileri taÅŸerondan daha kötü koÅŸullarda çalÄ±ÅŸmaya mahkum eden bir sistem. Yani taÅŸeronun da taÅŸeronu, kiralÄ±k iÅŸçilik sistemidir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 17:23

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