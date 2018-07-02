Evini kaybetti, Ã§adÄ±rda kalÄ±yor: Ä°nsanlÄ±ÄŸa son mektup

Antalyaâ€™da Makro Market tarafÄ±ndan haklarÄ± Ã¶denmeden iÅŸten atÄ±lan, evini kaybettiÄŸi iÃ§in Ã§adÄ±rda yaÅŸayan Selami Kaya gazetemize mektup yazdÄ±.

Selami Kaya

Ä°ÅŸten atÄ±lan Makro Market iÅŸçisi - Antalya

10 Nisan 2018 tarihinde Makro Market AÅž’nin Antalya ve Ä°stanbul bölgelerinde bulunan ÅŸubelerinin Migros AÅž’ye devredilmesi sonucu tazminat hakkÄ±m ödenmeksizin iÅŸten çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±m. Bu tarihten aylar önce de iÅŸten çÄ±karÄ±lan ve tazminatlarÄ± ödenmeyen 1500’e yakÄ±n insan maÄŸdur olmuÅŸtur. Ve ÅŸu anda farklÄ± ÅŸirketlere maÄŸazalarÄ±n satÄ±ÅŸlarÄ± ile insanlar maÄŸdur olmaya devam edilmektedir. Makro Market’in oyalamalarÄ±na raÄŸmen hukuki olarak gerekli mercilere baÅŸvurulmuÅŸ, fakat hiçbir sonuç alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±r.

Ben iÅŸsiz, evsiz, parasÄ±z bir ÅŸekilde bir çadÄ±rda hayatÄ±mÄ± devam ettirmekteyim. Bu maÄŸduriyetlerin devam etmesi halinde toplumda oluÅŸacak kaygÄ± ve huzursuzluÄŸun artacaÄŸÄ± ve ileride intiharlarÄ± tetikleyeceÄŸi ÅŸüphe götürmemektedir. Ä°nsanlarÄ±n aç kalmasÄ±nÄ±, evini geçindirmek için yanlÄ±ÅŸ yollara girmesini, yuvalarÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ± istemiyoruz. Ä°nsan gibi yaÅŸamak ve alÄ±n terimizin hakkÄ±nÄ± almak için baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz haklÄ± mücadelemize destek vermenizi rica ediyoruz. DeÄŸerli basÄ±n mensuplarÄ±ndan, duyarlÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan ve devletin tüm resmi kurumlarÄ±ndan bu maÄŸduriyetlerin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± için yardÄ±m talep ediyoruz. Lütfen bizlere yardÄ±m edin.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 17:06

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