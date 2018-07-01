Yol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± AÄŸar: BeÄŸenmediÄŸin sendikacÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtir

Yol-Ä°ÅŸ Trabzon 1 Noâ€™lu Åžubeâ€™nin 11. OlaÄŸan Genel Kurulunda konuÅŸan Ramazan AÄŸar, 'SendikacÄ±nÄ± sevmiyorsan deÄŸiÅŸtirirsin' dedi.

Türkiye Yol, YapÄ±, Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸçileri (Yol-Ä°ÅŸ) SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Ramazan AÄŸar, iÅŸçilere seslenerek “Sendika önemli, sendikacÄ±yÄ± sevmeyebilirsin ama sendikanÄ± sevmek zorundasÄ±n. SendikacÄ±nÄ± sevmiyorsan deÄŸiÅŸtirirsin” dedi.

AA’nÄ±n haberine göre Yol-Ä°ÅŸ Trabzon 1 No’lu Åžube’nin 11. OlaÄŸan Genel Kurulunda konuÅŸan AÄŸar, Türkiye’de sendikal hareketin her geçen gün zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Üye sayÄ±larÄ±nÄ±n aÅŸaÄŸÄ±ya düÅŸmesinin özelleÅŸtirmelerle baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken AÄŸar, “GeçmiÅŸ yÄ±llarda kamuda 2 milyon çalÄ±ÅŸan iÅŸçi varken bugün, Türk-Ä°ÅŸ olarak kamuda 157 bin kiÅŸi adÄ±na kamuda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n toplusözleÅŸmesini yaptÄ±k. 8 sene önce 650 bin kiÅŸi adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplusözleÅŸme, bugün 157 binlere kadar düÅŸtü” diye konuÅŸtu.

TaÅŸeron sorununa da dikkat çeken AÄŸar, devam etti: “Kadroya geçen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla ilgili bir konu daha vardÄ± protokol yaparken. KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸü dedi ki, ‘Bu iÅŸçilerin bir kÄ±smÄ± temizlik iÅŸlerinde, yardÄ±mcÄ± iÅŸte çalÄ±ÅŸtÄ±lar. Biz bunlarÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dönemleri saymayÄ±z’. Yani iÅŸe girdiÄŸi günden itibaren ‘KarayollarÄ± iÅŸçisi’ diyor ya mahkeme kararÄ±, ‘bunu yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yorsunuz’ dedik. Mahkeme diyor mu ki, ‘ÅŸu kadar yardÄ±mcÄ±, ÅŸu kadar da asil iÅŸte çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, bir defa yardÄ±mcÄ± iÅŸte çalÄ±ÅŸsa kadroya geçemez’. Tek bir karar verilmiÅŸ. ‘Bu iÅŸçiler iÅŸe girdiÄŸi günden itibaren KarayollarÄ± iÅŸçisidir. Bunun intibakÄ±nÄ± böyle yapalÄ±m’ dememize raÄŸmen yaptÄ±ramadÄ±k. DolayÄ±sÄ±yla dün bilgi aldÄ±m, lokal dava açmÄ±ÅŸtÄ±k ve davayÄ± kazandÄ±k.”!

Örgütlenmenin önemine dikkat çeken AÄŸar, “Sendika olarak yapmamÄ±z gereken örgütlenmek. Sendika olmayan bir iÅŸyerinde iÅŸçinin hiçbir zaman için söz hakkÄ± olmaz, bunun bilinmesini istiyorum. Sendika önemli, sendikacÄ±yÄ± sevmeyebilirsin ama sendikanÄ± sevmek zorundasÄ±n. SendikacÄ±nÄ± sevmiyorsan deÄŸiÅŸtirirsin” diye konuÅŸtu. (TRABZON)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 16:59

www.evrensel.net