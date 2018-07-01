â€˜SuÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼â€™ kurmaktan yargÄ±lanan polis amirinden ilginÃ§ savunma!

DiyarbakÄ±r'da ÅŸantajla para toplayanlarÄ±n baÅŸÄ±nda bulunan Emniyet Amiri Ä°.T, kendisini 'Sur operasyonuna katÄ±lmak'la savundu.

DiyarbakÄ±r’da 2016-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda kendilerini polis, muhbir, JÄ°TEM ve istihbarat elemanÄ± tanÄ±tarak haklarÄ±nda arama kararÄ± bulunan kiÅŸilerden tehdit ve ÅŸantajla para aldÄ±klarÄ± gerekçesiyle aralarÄ±nda Emniyet Amiri Ä°.T. ile muhbirlerinin de bulunduÄŸu 5’i tutuklu 12 kiÅŸi hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma tamamlandÄ±. HazÄ±rlanan iddianame, DiyarbakÄ±r 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

Mezopotamya AjansÄ±’ndan Deniz Tekin’in haberine göre; Ä°ddianamede, bir muhbirin, DiyarbakÄ±r KaçakçÄ±lÄ±k Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Åžube MüdürlüÄŸü görevlilerine 17 KasÄ±m 2016’da yaptÄ±ÄŸÄ± ihbarla olay takibinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, muhbirin polislere, DiyarbakÄ±r Terörle Mücadele (TEM) Åžube MüdürlüÄŸü’nde Emniyet Amiri olarak görev yapan Ä°.T. isimli kiÅŸinin yanÄ±nda bulunan S.D. ve Y.B. ile birlikte hareket ederek, hakkÄ±nda arama kaydÄ± olduÄŸunu öÄŸrendikleri V.B. isimli kiÅŸinin BaÄŸlar’daki iÅŸ yerine giderek rüÅŸvet alacaklarÄ± bilgisini verdiÄŸi kaydedildi.

EMNÄ°YET AMÄ°RÄ° TUTUKLANDI

Ä°zlenen ve dinlenen ÅŸüphelilerinin, doÄŸrudan ve dolaylÄ± olarak karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± 10 ayrÄ± olay tespit edilerek kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±. 23 Mart 2017’de ÅŸüphelilerin kaldÄ±ÄŸÄ± adreslere baskÄ±n yapÄ±larak, 13 kiÅŸi gözaltÄ±na aldÄ±. Ä°fadeleri alÄ±ndÄ±ktan sonra 27 Mart’ta mahkemeye sevk edilen Emniyet Amiri Ä°.T., ile Y.B., Åž.A., S.D. ve M.A. tutuklanÄ±rken, M.D., M.D., N.Ç., R.O., S.A., B.B. ve A.O. ise serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

KENDÄ°SÄ°NÄ° SUR OPERASYONUYLA SAVUNDU

Åžüpheli Emniyet Amiri Ä°.T.’nin iddianamede yer alan ifadesinde hiçbir suç organizasyonu içerisinde hiçbir zaman yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek, “DiyarbakÄ±r ilinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m dönem içerisinde Y.B. benim muhbirimdi. Sadece Y.B. benim muhbirimdi. DiÄŸerleri ile arkadaÅŸlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±nda ilgim, alakam ve baÄŸlantÄ±m yoktur. Ben Bingöl ilinde tanÄ±k koruma programÄ±nda da çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±m. Daha sonra DiyarbakÄ±r TEM Åžubesi’ne geldim. Åžubede 20.000 sayfalÄ±k DTK fezlekesini hazÄ±rladÄ±m. BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda birçok muhbirle de çalÄ±ÅŸtÄ±m. Yasin Börü ve 4 arkadaÅŸÄ±nÄ±n öldürülmesi (6-8 Ekim Kobani olaylarÄ±) olayÄ± ile ilgili olarak muhbirlerimle beraber çalÄ±ÅŸma yaptÄ±m ve cinayeti çözdük. 2. Jet Ana Üssünde Türk bayraÄŸÄ±nÄ±n indirilmesinde olayÄ±nÄ± da bir kiÅŸiyi muhbir yaptÄ±ktan sonra çözdük ve aydÄ±nlattÄ±k. Bunun gibi birçok olaylarÄ± açÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ±nda muhbirlerle çalÄ±ÅŸtÄ±k. Y.B. ÅŸu anda isimlerini vermek istemediÄŸim Hizbullah’a yakÄ±n bir kiÅŸiyi benim yanÄ±ma getirdi. Bu kiÅŸinin vermiÅŸ olduÄŸu bilgiler dahilinde istihbarata yönlendirdiÄŸim bilgiler sonucunda Sur içinde kilisede 80 adet roketatar, uzun namlulu silah ve patlayÄ±cÄ± malzemeler ele geçirildi. Ben bu yüzden Y.B.’ye ayrÄ± bir önem veririm. Sur’da terör olaylarÄ±nÄ±n engellenmesi sÄ±rasÄ±nda 87 tane asker ve polisimiz ÅŸehit olmuÅŸtur. BunlarÄ±n 7-8 tanesini ambulansa bizzat ben taÅŸÄ±dÄ±m. Bu malzemeler yakalanmasaydÄ± belki 10-15 tane daha ÅŸehit olurdu…” diye kaydetti.

HER BÄ°RÄ°NE 44 YILA KADAR HAPÄ°S Ä°STENÄ°YOR

Ä°ddianamede, aralarÄ±nda Emniyet Amiri Ä°.T.’nin bulunduÄŸu 12 ÅŸüpheli hakkÄ±nda “suç iÅŸlemek amacÄ±yla örgüt kurma”, “suç iÅŸlemek amacÄ±yla kurulan örgüte üye olma”, “örgüt faaliyetleri kapsamÄ±nda nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k”, “nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k suçuna teÅŸebbüs” ve “ÅŸantaj” suçlarÄ±ndan 3 yÄ±ldan 44 yÄ±la kadar deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ± isteniyor. DavanÄ±n yargÄ±lamasÄ±na önümüzdeki günlerde DiyarbakÄ±r 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde baÅŸlanacak. (DÄ°YARBAKIR)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 16:51

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