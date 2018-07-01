'SÃ¼leyman Soylu'nun tehditlerini denetleyecek bir yargÄ± yok'

Ä°HD Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± GÃ¼lseren Yoleri, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu'nun tehditlerini denetleyecek bir yargÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Soylu’nun HDP’li Buldan’a yönelik söylemlerinin “toplumsal sözleÅŸme” ilkelerinin dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunu dile getiren insan haklarÄ± savunucularÄ± “Uygun bir toplum mekanizmasÄ± olsaydÄ± tehditleri savuran kiÅŸiye karÅŸÄ± yargÄ±nÄ±n hemen devreye girmesi gerekirdi. Ancak, bunu denetleyecek bir yargÄ± söz konusu deÄŸil” dedi.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’nun HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan’Ä± arayarak, “Size haddinizi bildireceÄŸiz, size artÄ±k yaÅŸama hakkÄ± yok” tehdidine yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor.

‘SAVCILIKLAR SOYLU Ä°ÇÄ°N HAREKETE GEÇMELÄ°’

Mezopotamya AjansÄ±’ndan Elif Çetiner’in haberine göre Soylu’nun söylemlerinin siyaseten sorumsuzluk olduÄŸunu belirten Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Gülseren Yoleri, “Siyaseten nezaketsizlik yapan Soylu hukuken, ‘halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik suçu’ iÅŸlemiÅŸtir. SavcÄ±lÄ±klarÄ±n hemen harekete geçerek iÅŸlem baÅŸlatmasÄ± gerekir. Bugünkü iktidarÄ±n halkÄ± birbirine düÅŸmanlaÅŸtÄ±rmaktan, halkÄ± ÅŸiddetten uzaklaÅŸtÄ±rmak yönünde bir iddialarÄ± varsa Soylu’yu hemen görevden almalarÄ± gerekir. Görevden alÄ±nmayarak, güçlü bir eleÅŸtiri yapÄ±lmamasÄ± iktidarÄ±n da bu politikayÄ± desteklendiÄŸinin göstergesidir. Bizler bu süreçten ciddi anlamda kaygÄ± duyuyoruz” dedi.

‘BÄ°RÄ° ÖLDÜRÜLMÜÅžSE SORUMLULAR BULUNUR’

“Birisi öldürülmüÅŸ olsa iÅŸin sorumlularÄ± bulunur ve cumhuriyet savcÄ±larÄ± göreve çaÄŸrÄ±lÄ±r” diyen Yoleri, “Soylu’nun yaptÄ±ÄŸÄ± gibi HDP’yi ya da Kürtleri suçlayÄ±cÄ± açÄ±klamalar yaparsanÄ±z buradaki maksat bir kesimi töhmet altÄ±nda bÄ±rakmak ve ÅŸiddeti beslemektir” dedi. Yoleri, Soylu’nun söylemlerinin ve görevine devam ediyor olmasÄ±nÄ±n iktidarÄ±n tutumunun da bu yönde olacaÄŸÄ±nÄ±n göstergesi olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Türkiye’de devletin ÅŸiddet içerikli bir karakter yapÄ±sÄ±na sahip olduÄŸuna dikkat çeken Yoleri, ÅŸöyle devam etti: “Devletin bir karakteri var. Devlet o karakterini koruma konusunda çok kararlÄ±. Bu karakter demokrasi, insan haklarÄ±, hukuku öncelemeyen; yok sayan bir zihniyete sahip. Ä°damlar, iÅŸkenceler, göçler, faili meçhul cinayetler var. Bugüne geldiÄŸimizde yeni yöntemler buluyor. Bu ülke sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± döneminde yapÄ±lan operasyonlarÄ± hiç görmedi. 1990’lÄ± yÄ±llarÄ±n sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ramayacak kadar çok farklÄ± oldu. Åžimdi baÅŸka bir boyuttan bakÄ±yoruz. Çok daha genel, topyekûn bugünün koÅŸullarÄ±nda kabul edilemeyecek ÅŸeylerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±ndan söz ediyoruz. Bugün 90’larda deÄŸiliz. Avrupa BirliÄŸi (AB) süreçlerinde istemeyerek de olsa devlet demokratikleÅŸme ya da insan haklarÄ±na yaklaÅŸma gibi bir görüntü yaratmaya gayret etmiÅŸti. SonrasÄ±nda koptu. Bu sürecin kopmasÄ±yla birlikte artÄ±k engel tanÄ±maz bir noktaya geldi.” Soylu’nun sözlerinden yola çÄ±karak ÅŸiddetin boyutunun ne aÅŸamaya ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± kestiremediklerini belirten Yoleri, toplumun buna tepki göstermesi halinde bu durumun önüne geçebileceÄŸini söyledi.

‘Ä°KTÄ°DARIN DÄ°LÄ°YLE ÅžÄ°DDET ARTIYOR’

Türkiye'de insan haklarÄ±nÄ± denetleyen bir mekanizmanÄ±n kalmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± (TÄ°HV) Genel BaÅŸkanÄ± ve Gazetemiz YazarÄ± Prof. Dr. Åžebnem Korur FincancÄ± iktidarÄ±n söylemleriyle toplumun farklÄ± dinamiklerinde ÅŸiddetin artÄ±ÅŸ gösterdiÄŸini söyledi. FincancÄ±, “Türkiye zaten otoriter bir yapÄ±lanma içinde olan bir ülke. Temel haklarÄ± elde etmek için bile çok aÄŸÄ±r bedeller ödeyen ülkemizde elde edilen bu haklarÄ±n bile yerleÅŸtirilememesi söz konusu. Kurumsal yapÄ±larÄ±n sürekli iktidarÄ± elde etme isteÄŸinden kaynaklÄ± kötüye kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±klÄ±k ediyoruz. 70’lerden tutalÄ±m 80 darbesine, oradan 90’larda Kürt illerinde doruÄŸa çÄ±kan faili belli katliamlarÄ±n gerçekleÅŸmesi, köy boÅŸaltmalarÄ± düÅŸündüÄŸümüzde ortak deÄŸerlerin ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, ülkenin iç barÄ±ÅŸÄ±ndan sorumlu en yetkili aÄŸÄ±z siyaset arenasÄ±nda yer almak için baÅŸka bir siyasi aktörü arayarak ölüm ile tehdit edebiliyor. Bu, demokratik ilkeleri olan, hukukun temel ilkelerine baÄŸlÄ± ülkelerde mümkün deÄŸil. Uygun bir toplum mekanizmasÄ± olsaydÄ± bugün bu tehditleri savuran kiÅŸiye karÅŸÄ± yargÄ±nÄ±n hemen devreye girmesi gerekirdi. Åžu an bunu yapacak ve denetleyecek bir yargÄ± söz konusu deÄŸil” diye konuÅŸtu. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 16:58

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