26. Ä°stanbul LGBTÄ°+ Onur HaftasÄ±: â€˜YasaklarÄ± tanÄ±mÄ±yoruz'

Valiliğin Onur Yürüyüşü’nü yasaklamasına rağmen Taksim'deki Mis Sokak’ta toplanan yüzlerce kişi 'Onurumuzla buradayız, yasakları tanımıyoruz' dedi.

26. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanan 16. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü öncesinde, polis Taksim’i TOMA ve barikatlarla adeta abluka altına aldı. İstiklal Caddesi’ne giriş yapan her sokak polis tarafından kapatıldı. LGBTİ+ bireylerin İstiklal caddesine girişlerine izin verilmedi. Polisle yapılan görüşmeler sonucunda Mis Sokak'ta basın açıklaması yapılmasına izin verildi.Görüşmenin ardından aktivistler yürüyüş yapılmayacağını, basın açıklaması gerçekleştirileceğini söyledi. Mis Sokak’ta bir araya gelen yüzlerce kişi, ‘Nerdesin aşkım buradayım aşkım’, ‘Susma haykır eşcinseller vardır’, ‘Aşk aşk hürriyet uzak olsun nefret’ sloganları attı.

‘VALİLİĞİN KARARI NEFRETİN PARÇASIDIR’

Mis Sokak’ta okunan açıklamada Valiliğin yasağına tepki vardı. “Valilik kendisine verilen yetkiyi bir kez daha toplumun belli bir kesimine karşı ayrımcılık uygulayarak suç işledi.” denilen açıklamada “Ankara Valiliğinin getirdiği süresiz yasak ve yıllardır Onur Yürüyüşlerine yönelik engeller göstermiştir ki, bu yasaklar eylemlere değil, varoluş biçimlerine yöneliktir. Valiliğin kararı var olan nefretin bir parçasıdır ve meşru değildir. Onur yürüyüşleri tam da bu sebeplerle önemlidir ve yapılmalıdır. Bizleri engellemeye yönelik tüm beyhude çabalara rağmen onurumuzla buradayız ve bu yasakları tanımıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘GÜVENLİK BAHANESİ TEK KELİME İLE KOMİKTİR’

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: “Valiliğin yasak kararında gösterdiği güvenlik bahanesi tek kelime ile komiktir. Yürüyüşlerimiz yasaklanmadan önce on üç yıl boyunca barışçıl bir şekilde düzenlendi. Bu yürüyüşler her geçen sene daha da kalabalıklaştı ve varoluşundan itibaren nefretle yüz yüze yaşayan biz LGBTİ+’ler için kendimizi güvende hissedeceğimiz ve sesimizi duyurabileceğimiz alanlar açılmasına aracılık etti. Bu barışçıl yürüyüşlerin aksine devletin işlediği nefret suçları, polis şiddeti ile yadsınamaz bir biçimde görünür hale geldi. Bizler her yıl olduğu gibi bu yıl da burada, bu sokaklardayız. Kahkahalarımız, bağırışlarımız ve sloganlarımız hala bu sokaklarda yankılanıyor. Binlerce insanın katıldığı ve görünürlüğümüzü kutladığımız yürüyüşlerimizi çok özlüyoruz. Bugün burada varoluşumuzun verdiği onurla ve onurumuzun verdiği güçle bizlere sınırlar çekmeye çalışanlarla alay ediyoruz.” (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel Polis, İstiklal Caddesi'nde el ele tutuşan insanların geçişini engelliyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 18:29

