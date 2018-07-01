26. Ä°stanbul LGBTÄ°+ Onur HaftasÄ±: â€˜YasaklarÄ± tanÄ±mÄ±yoruz'

ValiliÄŸin Onur YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼â€™nÃ¼ yasaklamasÄ±na raÄŸmen Taksim'deki Mis Sokakâ€™ta toplanan yÃ¼zlerce kiÅŸi 'Onurumuzla buradayÄ±z, yasaklarÄ± tanÄ±mÄ±yoruz' dedi.

26. Ä°stanbul LGBTÄ°+ Onur HaftasÄ± kapsamÄ±nda düzenlenmesi planlanan 16. Ä°stanbul LGBTÄ°+ Onur YürüyüÅŸü öncesinde, polis Taksim’i TOMA ve barikatlarla adeta abluka altÄ±na aldÄ±. Ä°stiklal Caddesi’ne giriÅŸ yapan her sokak polis tarafÄ±ndan kapatÄ±ldÄ±. LGBTÄ°+ bireylerin Ä°stiklal caddesine giriÅŸlerine izin verilmedi. Polisle yapÄ±lan görüÅŸmeler sonucunda Mis Sokak'ta basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±lmasÄ±na izin verildi.GörüÅŸmenin ardÄ±ndan aktivistler yürüyüÅŸ yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±, basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirileceÄŸini söyledi. Mis Sokak’ta bir araya gelen yüzlerce kiÅŸi, ‘Nerdesin aÅŸkÄ±m buradayÄ±m aÅŸkÄ±m’, ‘Susma haykÄ±r eÅŸcinseller vardÄ±r’, ‘AÅŸk aÅŸk hürriyet uzak olsun nefret’ sloganlarÄ± attÄ±.

‘VALÄ°LÄ°ÄžÄ°N KARARI NEFRETÄ°N PARÇASIDIR’

Mis Sokak’ta okunan açÄ±klamada ValiliÄŸin yasaÄŸÄ±na tepki vardÄ±. “Valilik kendisine verilen yetkiyi bir kez daha toplumun belli bir kesimine karÅŸÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±k uygulayarak suç iÅŸledi.” denilen açÄ±klamada “Ankara ValiliÄŸinin getirdiÄŸi süresiz yasak ve yÄ±llardÄ±r Onur YürüyüÅŸlerine yönelik engeller göstermiÅŸtir ki, bu yasaklar eylemlere deÄŸil, varoluÅŸ biçimlerine yöneliktir. ValiliÄŸin kararÄ± var olan nefretin bir parçasÄ±dÄ±r ve meÅŸru deÄŸildir. Onur yürüyüÅŸleri tam da bu sebeplerle önemlidir ve yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bizleri engellemeye yönelik tüm beyhude çabalara raÄŸmen onurumuzla buradayÄ±z ve bu yasaklarÄ± tanÄ±mÄ±yoruz” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

‘GÜVENLÄ°K BAHANESÄ° TEK KELÄ°ME Ä°LE KOMÄ°KTÄ°R’

AçÄ±klamanÄ±n devamÄ±nda ise ÅŸu ifadelere yer verildi: “ValiliÄŸin yasak kararÄ±nda gösterdiÄŸi güvenlik bahanesi tek kelime ile komiktir. YürüyüÅŸlerimiz yasaklanmadan önce on üç yÄ±l boyunca barÄ±ÅŸçÄ±l bir ÅŸekilde düzenlendi. Bu yürüyüÅŸler her geçen sene daha da kalabalÄ±klaÅŸtÄ± ve varoluÅŸundan itibaren nefretle yüz yüze yaÅŸayan biz LGBTÄ°+’ler için kendimizi güvende hissedeceÄŸimiz ve sesimizi duyurabileceÄŸimiz alanlar açÄ±lmasÄ±na aracÄ±lÄ±k etti. Bu barÄ±ÅŸçÄ±l yürüyüÅŸlerin aksine devletin iÅŸlediÄŸi nefret suçlarÄ±, polis ÅŸiddeti ile yadsÄ±namaz bir biçimde görünür hale geldi. Bizler her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da burada, bu sokaklardayÄ±z. KahkahalarÄ±mÄ±z, baÄŸÄ±rÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±z ve sloganlarÄ±mÄ±z hala bu sokaklarda yankÄ±lanÄ±yor. Binlerce insanÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve görünürlüÄŸümüzü kutladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yürüyüÅŸlerimizi çok özlüyoruz. Bugün burada varoluÅŸumuzun verdiÄŸi onurla ve onurumuzun verdiÄŸi güçle bizlere sÄ±nÄ±rlar çekmeye çalÄ±ÅŸanlarla alay ediyoruz.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel Polis, Ä°stiklal Caddesi'nde el ele tutuÅŸan insanlarÄ±n geçiÅŸini engelliyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

Yeni Akit yine LGBTÄ°â€™leri hedef aldÄ±

Onur YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼â€™nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n duruÅŸmasÄ± ertelendi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 18:29

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