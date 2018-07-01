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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 16:44
FotoÄŸraf: Evrensel
16. Ä°stanbul LGBTÄ°+ Onur YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¶ncesi tÃ¼m sokaklar kapandÄ±
01 Temmuz 2018 16:27
Ä°stiklal Caddesi'nde planlanan 16. Ä°stanbul LGBTÄ°+ Onur YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¶ncesi tÃ¼m sokaklar polis tarafÄ±ndan kapatÄ±ldÄ±.
26. Ä°stanbul LGBTÄ°+ Onur HaftasÄ± kapsamÄ±nda düzenlenmesi planlanan 16. Ä°stanbul LGBTÄ°+ Onur YürüyüÅŸü öncesinde, polis Taksim’de TOMA ve barikatlarla beklemeye baÅŸladÄ±.
Ä°stiklal caddesine giriÅŸ yapan her sokak polis tarafÄ±ndan kapatÄ±ldÄ±. LGBTÄ°+'larÄ±n Ä°stiklal caddesine giriÅŸlerine izin verilmiyor.
AyrÄ±ntÄ±lar Gelecek...
Yeni Akit yine LGBTÄ°â€™leri hedef aldÄ±
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 16:44
Onur YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼â€™nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n duruÅŸmasÄ± ertelendi
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