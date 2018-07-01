16. Ä°stanbul LGBTÄ°+ Onur YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¶ncesi tÃ¼m sokaklar kapandÄ±

FotoÄŸraf: Evrensel

16. Ä°stanbul LGBTÄ°+ Onur YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¶ncesi tÃ¼m sokaklar kapandÄ±

    • 01 Temmuz 2018 16:27

    Ä°stiklal Caddesi'nde planlanan 16. Ä°stanbul LGBTÄ°+ Onur YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¶ncesi tÃ¼m sokaklar polis tarafÄ±ndan kapatÄ±ldÄ±.

    26. Ä°stanbul LGBTÄ°+ Onur HaftasÄ± kapsamÄ±nda düzenlenmesi planlanan 16. Ä°stanbul LGBTÄ°+ Onur YürüyüÅŸü öncesinde, polis Taksim’de TOMA ve barikatlarla beklemeye baÅŸladÄ±.

    Ä°stiklal caddesine giriÅŸ yapan her sokak polis tarafÄ±ndan kapatÄ±ldÄ±. LGBTÄ°+'larÄ±n Ä°stiklal caddesine giriÅŸlerine izin verilmiyor.

    AyrÄ±ntÄ±lar Gelecek...

    FotoÄŸraf: Evrensel

    Polis, Ä°stiklal Caddesi'nde el ele tutuÅŸan insanlarÄ±n geçiÅŸini engelliyor.

    FotoÄŸraf: Evrensel

    Yeni Akit yine LGBTÄ°â€™leri hedef aldÄ±

    Onur YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼â€™nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n duruÅŸmasÄ± ertelendi

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 16:44
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