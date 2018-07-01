A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, FIVB Uluslar Ligi'ni 2. tamamladÄ±

A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde ABD'ye 3-2 maÄŸlup oldu ve turnuvayÄ± ikinci sÄ±rada tamamladÄ±.

A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Amerika BirleÅŸik Devletleri'ne 3-2 maÄŸlup oldu ve turnuvayÄ± ikinci sÄ±rada tamamladÄ±.



Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde son 4'te Avrupa KÄ±tasÄ±'nÄ± temsil eden tek ülke olan A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, final maçÄ±nda bugün son Dünya ÅŸampiyonu ABD ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.



Milliler, Nanjing Olympic Sports Centre'de oynanan mücadelede rakibine 25-17, 22-25, 28-26, 15-25 ve 7-15'lik setlerle 3-2 maÄŸlup oldu ve turnuvayÄ± ikinci sÄ±rada noktaladÄ±. Ay yÄ±ldÄ±zlÄ±lar bu sonuçla gümüÅŸ madalyanÄ±n sahibi oldu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 17:02

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