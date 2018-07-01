DarboÄŸazâ€™da ihraÃ§ kirazlarÄ±n hasadÄ± baÅŸlandÄ±

Avrupaâ€™da en Ã§ok tercih edilen kirazlarÄ±n yetiÅŸtirildiÄŸi NiÄŸde'nin DarboÄŸaz kÃ¶yÃ¼nde hasat baÅŸladÄ±.

NiÄŸde’nin UlukÄ±ÅŸla ilçesine baÄŸlÄ± dünyaca ünlü kirazlarÄ±n yetiÅŸtirildiÄŸi DarboÄŸaz köyünde, yÄ±lÄ±n ilk kiraz hasadÄ± baÅŸladÄ±.

Kalibresi, ÅŸeker oranÄ± ve tadÄ± ile Avrupa’da en çok tercih edilen kirazlarÄ±n yetiÅŸtirildiÄŸi DarboÄŸaz köyünde hasat baÅŸladÄ±. DarboÄŸaz Köyü MuhtarÄ± DurmuÅŸ Güven, yetiÅŸtirdikleri kirazÄ±n ülke ekonomisine önemli katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tanÄ±tÄ±mÄ± için de her yÄ±l festival düzenlediklerini söyledi. Bu yÄ±lki rekoltenin yaklaÅŸÄ±k 3 bin tona ulaÅŸabileceÄŸini belirten Güven, “KirazlarÄ±mÄ±z, Fransa, Almanya, Ä°talya, Rusya ve Orta DoÄŸu ülkelerine ihraç edilmektedir. Bu yÄ±l 6 TL baÅŸlangÄ±ç fiyatÄ±yla alÄ±mlar baÅŸladÄ±. Köyde yaÅŸayanlarÄ±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ± kiraz yetiÅŸtiriyor. Hatta yÄ±llar önce köyden göç eden sakinlerimiz dahi kiraz yetiÅŸtiriyor. Bunun nedeni ise kirazÄ±mÄ±zÄ±n ihraç edilecek kalitede olmasÄ±dÄ±r” dedi.

ÜRÜN KAYBI YÜZDE 30

NiÄŸde genelinde üretilen kirazÄ±n yüzde 20’sinin yetiÅŸtirildiÄŸi DarboÄŸaz köyünde ekonomiye ciddiye katkÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirten bölge iÅŸ insanlarÄ±ndan Murat Yenel, “Köyümüz tek bir ürünle ciddi anlamda girdi saÄŸlÄ±yor. KirazÄ±mÄ±z, Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya ihraç ediliyor. Bu yÄ±l yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± yüzde 30 ürün kaybÄ± yaÅŸadÄ±k. 3 bin ton ürün bekliyoruz. Köyümüze, ilçemize ve ilimiz ekonomisine katkÄ±sÄ± olacaktÄ±r. Buradan tüm üretici arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z adÄ±na teÅŸekkür ediyoruz. Seneye daha verimli bir yÄ±l olmasÄ±nÄ± diliyoruz” diye konuÅŸtu. (NiÄŸde/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 15:59

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