Kanada, â€˜ABDâ€™ye misilleme vergileriâ€™ni baÅŸlattÄ±

Kanada, ABD'nin Ã§elik ve alÃ¼minyumdaki gÃ¼mrÃ¼k vergisini artÄ±rmasÄ±na karÅŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ± misilleme kararÄ±nÄ± uygulamaya baÅŸladÄ±.

Kanada hükümeti, ABD’nin çelik ve alüminyuma uyguladÄ±ÄŸÄ± gümrük tarifelerine yönelik aldÄ±ÄŸÄ± misilleme kararÄ±nÄ± yürürlüÄŸe soktu.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Chrystia Freeland, vergi uygulanacak ABD ürünlerinin listesini açÄ±kladÄ±. Vergiler 1 Temmuz itibariyle yürürlüÄŸe girdi. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, çelik ithalatÄ±na yüzde 25, alüminyum ithalatÄ±na da yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmiÅŸti. Beyaz Saray’dan gelen bu hamleye Meksika, Rusya ve AB ülkeleri de benzer ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k vermiÅŸti.

16.6 MÄ°LYAR DOLARLIK MÄ°SÄ°LLEME LÄ°STESÄ°

ABD yönetiminin vergilere gerekçe olarak ulusal güvenlik kaygÄ±larÄ±nÄ± ileri sürmesini ‘saçma’ ve ‘incitici’ olarak nitelendiren Kanada DÄ±ÅŸÄ±ÅŸileri BakanÄ± Freeland, “Kanada, ABD pazarÄ± için her zaman güvenli ve güvenilir bir çelik ve alüminyum kaynaÄŸÄ± olmuÅŸtur. Bu karÅŸÄ± önlemleri aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan dolayÄ± mutlu deÄŸiliz ancak ABD tarifeleri bize endüstrilerimizi, iÅŸçilerimizi ve toplumlarÄ±mÄ±zÄ± savunmaktan baÅŸka yol bÄ±rakmadÄ±. Bu talihsiz ve eÅŸi görülmemiÅŸ anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa gerçek bir çözüm, ABD’nin çelik ve alüminyum üzerindeki tarifelerini geri çekmesidir” dedi.

16.6 milyar dolarlÄ±k misilleme listesinde ise demir-çelik ve alüminyum ürünleri baÅŸta olmak üzere kahveden akçaaÄŸaç ÅŸurubuna, tükenmez kalemden soya sosuna kadar yüzlerce ürün bulunuyor.

Yetkililerin aktardÄ±klarÄ±na göre, liste hazÄ±rlanÄ±rken Trump’a baskÄ± yapabilecek valilerin yönetiminde olan eyaletlerdeki ürünler özellikle seçildi.

AB, 22 HAZÄ°RAN’DA YÜRÜRLÜÄžE SOKMUÅžTU

Avrupa BirliÄŸi, 22 Haziran itibariyle aralarÄ±nda motosiklet, kot pantolon ve viskinin de bulunduÄŸu ABD’nin sembolik ürünlerine yüzde 25 oranÄ±nda gümrük vergisi uygulamaya baÅŸladÄ±. Avrupa Komisyonu yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak deÄŸerlendirdiÄŸi ABD’nin ek gümrük vergilerinin yürürlüÄŸe girmesiyle bu ilave vergilerin “uzlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ uluslararasÄ± kurallara aykÄ±rÄ± olduÄŸu” gerekçesiyle durumu Dünya Ticaret Örgütü’ne taÅŸÄ±dÄ±.

Rusya da ABD’den ithal edilen ve iç pazarda muadili bulunan ürünlere yönelik ek gümrük vergisi uygulayama kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 15:51

www.evrensel.net