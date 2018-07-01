Ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±, ihracat artarken de bÃ¼yÃ¼yor

Haziranda ihracat geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla yÃ¼zde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolar dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸti.

Haziran ayÄ±nda ihracat geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla yüzde 5 artarak 12.6 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylÄ±k ihracat ise 161.5 milyar dolara ulaÅŸtÄ±. Söz konusu artÄ±ÅŸ büyük bir sevinçle yansÄ±tÄ±lÄ±rken ÅŸu gerçek perdeleniyor: DÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ±nda geniÅŸleme mayÄ±s ayÄ±nda da devam etti. Yani ithalat ihracattan çok daha fazla arttÄ±.

Yaz aylarÄ±nda kur etkisi ve ekonomide yavaÅŸlamanÄ±n iç talebi frenlemesi halinde dÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ±n büyümesinin durmasÄ± bekleniyor. Turist sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n denge saÄŸlayacaÄŸÄ± düÅŸünülüyor.

MayÄ±s ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret göstergeleri önceki aylara kÄ±yasla daha dengeli bir görünüm sergiledi. Bu ayda ihracat yüzde 5.3 artarken ithalat da yüzde 5.5 arttÄ±. Oranlar bir birine yaklaÅŸtÄ±. OranlarÄ±n yaklaÅŸmasÄ± açÄ±ÄŸÄ±n büyümesine engel deÄŸil! MayÄ±s ayÄ±nda ihracat 14.3 milyar dolar olunken ihracat 22.1 milyar dolar oldu. MayÄ±s ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ±ndaki geniÅŸleme yüzde 5.7 düzeyinde gerçekleÅŸti. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± MayÄ±s ayÄ±nda yÄ±llÄ±k bazda önemli bir deÄŸiÅŸim kaydetmeyerek yüzde 64.8 seviyesinde oldu.

EKONOMÄ° KÜÇÜLSE DAHÄ°...

12 aylÄ±k kümülatif verilere göre, ihracat hacmi MayÄ±s’ta yÄ±llÄ±k bazda yüzde 9.4 yükselerek 161 milyar dolarÄ± aÅŸarken, ithalat hacmi ivme kaybetmekle birlikte yüzde 20 artarak 249 milyar dolara ulaÅŸtÄ±.

Bu dönemde 12 aylÄ±k dÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ± 87 milyar dolar oldu.

Nisan ve MayÄ±s aylarÄ±nda turist giriÅŸleri yüzde 25’in biraz üstünde tempoda artarken, Türkiye 2016 yÄ±lÄ± rekoruna oldukça yaklaÅŸtÄ± fakat turist baÅŸÄ± hasÄ±lat düÅŸük seyretmeye devam ediyor. Bu durum cari açÄ±ÄŸÄ±n kapanmasÄ± umudunu kÄ±rÄ±yor.

Yüksek enflasyonun tüketimi daralmasÄ±, yeterince stok üretim yapan sanayicilerin hammadde ve ara malÄ± ithalatÄ±nÄ± azaltmasÄ± gibi cari açÄ±ÄŸÄ± azaltabilecek geliÅŸmelerin yaÅŸanma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen söz konusu durum gerçekleÅŸmeyebilir.

ABD-Ä°ran gerginliÄŸinin psikolojik etkisiyle, yaz aylarÄ±nda petrol fiyatlarÄ±nÄ±n yükselmesi Türkiye’ye cari açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, ekonomi küçülse dahi kapanmasÄ±na engel. EÄŸer beklendiÄŸi gibi Brent petrolün varili 85 dolarlara gelirse Türkiye cari açÄ±kta, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda, zirveyi görebilir! (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 15:44

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