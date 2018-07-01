AKP 71 ilde oy kaybetti

AKP, 1 KasÄ±m 2015 seÃ§imlerine gÃ¶re 10 ilde oyunu arttÄ±rÄ±rken, 71 ilde oylarÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan 2014 seçimlerine göre 58 ilde oylarÄ±nÄ± artÄ±rÄ±rken, 23 ilde oy kaybÄ± yaÅŸadÄ±. AKP ise 1 KasÄ±m 2015 seçimlerine göre 10 ilde oyunu artÄ±rÄ±rken 71 ilde oylarÄ± azaldÄ±.

CNN Türk’ün AKP'nin raporuna dayanarak aktardÄ±ÄŸÄ± habere göre, 24 Haziran seçim sonuçlarÄ± AKP MKYK toplantÄ±sÄ±nda enine boyuna ele alÄ±ndÄ±. Buna göre CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n 2014 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerine göre 58 ilde oylarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±, 23 ilde ise azaldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. ErdoÄŸan’Ä±n Türkiye genelinde ise oyunu 0,73 oranÄ±nda arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bilgisi yer aldÄ±.

1 KasÄ±m 2015 seçimlerine göre ise AKP 10 ilde oyunu arttÄ±rÄ±rken, 71 ilde oylarÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. AKP’nin oyunun arttÄ±ÄŸÄ± 10 il; Edirne, Dersim, Kars, AÄŸrÄ±, Mardin, Bitlis, Van, ÅžÄ±rnak, Hakkari ve Siirt. En çok oy artÄ±ÅŸÄ± yaÅŸanan il ise yüzde 5,31’lik fark ile Hakkari. Türkiye genelinde ise AKP 64, HDP 11 ve CHP ise 6 ilde en çok oy alan parti oldu.

DÃ¼ÅŸen oy oranÄ±ndan rahatsÄ±z olan ErdoÄŸan'dan yerel seÃ§im talimatÄ±

ERDOÄžAN 63, Ä°NCE 8 Ä°LDE BÄ°RÄ°NCÄ°

Raporda ErdoÄŸan’Ä±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde 63 ilde birinci olduÄŸu, HDP’nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n 10, CHP’nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce’nin ise 8 ilde birinci olduÄŸu bilgisi de yer aldÄ±. Raporda HDP ve DemirtaÅŸ’Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± oylara iliÅŸkin bilgilere de yer verildi. DemirtaÅŸ’Ä±n 2014 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerine göre DiyarbakÄ±r, Van, IÄŸdÄ±r ve Batman’da oylarÄ±n arttÄ±rÄ±rken, 77 ilde ise oy kabÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bilgisi yer aldÄ±. HDP’nin ise 2015 seçimlerine kÄ±yasla 50 ilde oylarÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, 31 ilde ise oylarÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AKP YÜZDE 7,09 OY KAYBETTÄ°

Raporda, tüm CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±nÄ±n ve partilerin il il ve Bölge’de aldÄ±ÄŸÄ± oylarÄ±n önceki seçimlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± analizine de yer verildi. Buna göre; AKP’nin oylarÄ± 2015 genel seçimlerine göre yüzde 7,09 oranÄ±nda düÅŸerken, MHP’de bu rakam 0,73, CHP’de ise 2,50 oldu. HDP’nin ise bir önceki seçimlere göre oyunu 0,81 oranÄ±nda arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bilgisi yer aldÄ±. Milletvekili sayÄ±sÄ±nda ise AKP 22 milletvekili kaybederken, CHP 12, MHP 9 ve HDP’nin 8 milletvekili kazandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 15:33

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