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Habertürk gazetesinin 1 Temmuz 2018 tarihli manÅŸeti
HabertÃ¼rk gazetesi kapanÄ±yor
01 Temmuz 2018 14:46
Ciner YayÄ±n Holding bÃ¼nyesindeki gÃ¼nlÃ¼k gazete HabertÃ¼rk, yayÄ±n hayatÄ±nÄ± sonlandÄ±rÄ±yor.
Ciner YayÄ±n Holding bünyesindeki günlük gazete Habertürk, yayÄ±n hayatÄ±nÄ± sonlandÄ±rÄ±yor.
Evrensel'in teyit ettiÄŸi bilgilere göre gazete son olarak cuma günü baskÄ±ya verilecek.
Bir süredir ekonomik sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirtilen ve Anadolu'da bulunan baskÄ± tesisleriyle bürolarÄ±nÄ± kapatan Habertürk'ün 10 günlük kaÄŸÄ±t stoÄŸu kaldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
Habertürk televizyonunun ve internet sitesinin yayÄ±na devam edeceÄŸi açÄ±klandÄ±.
Habertürk, 1 Mart 2009'dan bu yana yayÄ±n hayatÄ±nÄ± sürdürüyor. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 15:04
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