Toroslarda Ã‡erkes izleri

SoykÄ±rÄ±mdan saÄŸ kurtulan Ã‡erkeslerin Toroslara uzanan Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ Mafik Amcaâ€™dan dinledik.

Mehmet FÄ±rat ÖKSÜZ

AnlattÄ±ÄŸÄ±m bir yolculuktur. YaÅŸam yolculuÄŸu... YurtlarÄ±nda gördükleri zulmün, zorbalÄ±ÄŸÄ±n onlara mecbur kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yolculuk. Göç mü? Sürgün mü? Buna göç dense de yaÅŸanÄ±lan sürgündür. Toroslara doÄŸru çÄ±kÄ±nca keskin bir soÄŸuk iÅŸler bedeninize. Bu sürgün Çerkeslerin zihinlerine öyle keskin iÅŸlemiÅŸtir, öyle keskin iÅŸlemiÅŸtir ki onlara nerede olurlarsa olsunlar kim olduklarÄ±nÄ± unutturmaz.

BaÄŸlarÄ± da güçlüdür.Çünkü insanlar en çok acÄ±larda birleÅŸir. Size anlatacaÄŸÄ±m öyküde; 1864’te ÇarlÄ±k Rusya eliyle gerçekleÅŸen kÄ±yÄ±mdan saÄŸ kurtulan Çerkeslerin Toroslara uzanan bir buçuk asÄ±rlÄ±k öyküsü saklÄ±. Ä°çinde hikayesini dinleyeceÄŸimiz MafÄ±k amcanÄ±n dedelerinin de olduÄŸu paslÄ± bir gemi dolusu Çerkes, Suriye’ye doÄŸru bilinmez bir yolculukta iken, Mersin’de gemileri bozulunca, temelli demir atÄ±yorlar kente. O gün Suriye’ye gitmiÅŸ olsalardÄ±, kimbilir belki, bugün iç savaÅŸ yüzünden kapÄ±larÄ±nÄ± çalacak olan yine bir yÄ±kÄ±m, yine bir sürgün olurdu. Åžimdi en azÄ±ndan, “Çok ÅŸükür der gibi” yaÅŸÄ±yorlar Türkiye’de.

‘GÖÇMEN KUÅžLAR ERKEN MÄ° GELMÄ°Åž?’

Gri asfaltÄ±n hÄ±rÄ±ltÄ±sÄ±yla sürerken yolculuk, kafamÄ±zÄ± kaldÄ±rÄ±p sol yanÄ±mÄ±zÄ± sarmÄ±ÅŸ yeÅŸilli sarÄ±lÄ± kayalÄ±klarÄ±n üstüne bakÄ±nca sormuÅŸtuk bu soruyu. Erken gelmiÅŸti göçmen kuÅŸlar. BaharmÄ±ÅŸçasÄ±na erken gelmiÅŸti. Ama aÅŸaÄŸÄ±da “sözde” bir kÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±rken, yukarÄ±larÄ±nda kÄ±ÅŸ gibi bir kÄ±ÅŸÄ± vardÄ± Mersin’in. AtlÄ±lar (Sadiye) köyünde varmÄ±ÅŸtÄ±k o kÄ±ÅŸ gibi kÄ±ÅŸÄ±n tadÄ±na. DaÄŸlar beyaz beyaz parÄ±ldÄ±yordu köyden bakÄ±nca. Eski ahÅŸap evlerin arasÄ±ndan ÅŸöyle hafifçe kafanÄ±zÄ± kaldÄ±rÄ±nca “Åžu daÄŸ tÄ±rmanÄ±lÄ±r mÄ± acaba?” diye içinizden geçirmeden edemiyordunuz. Köyde hiç sezdirmeden yok olan karÄ±n yerini, çamur ve gübre almaya baÅŸlÄ±yor. Mersinliler yÄ±llardÄ±r hasret bu kara. Ancak bu kar, Mersinlinin hasretiyse, Çerkes’in çayÄ±rÄ±ydÄ±. Devletin onlara ilk gösterdiÄŸi yerlerde bunun için kalamamÄ±ÅŸlardÄ±. Åžimdiki devlet hastanesinin olduÄŸu yeri ve YoÄŸurt PazarÄ±’nÄ±n olduÄŸu yerleri teklif etmiÅŸ devlet. Ancak o zaman bataklÄ±k olan bölgede hastalÄ±klar ve sÄ±cak yakalarÄ±nÄ± bÄ±rakmayÄ±nca, kendilerine benzeyen bir yer istemiÅŸler: Toros DaÄŸlarÄ±nÄ±.

YolculuÄŸu asÄ±l dinleyeceÄŸimiz kiÅŸi olan MafÄ±k amca, AtlÄ±lar köyünün sakinlerinden biri. Teknolojinin, yollarÄ±n geliÅŸimiyle ahÅŸap evler terk edilip artÄ±k bir anÄ± olarak kalÄ±nca ÅŸimdi bilindik bir hal alan ve köylerde “geliÅŸmiÅŸliÄŸi” yansÄ±tan; betondan, alt katÄ±nda ahÄ±rÄ± olan, bahçesinde yem kovasÄ±nÄ±n tÄ±ngÄ±rtÄ±sÄ±nÄ± duyunca oradan oraya koÅŸuÅŸturan tavuklarÄ±yla mütevazÄ± evinde karÅŸÄ±lÄ±yor bizi MafÄ±k amca. 1941’de kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±n ve sefaletin içine doÄŸmuÅŸ. Ä°lkokuldan sonra köyde liseye gidebilen ilk kiÅŸi de kendisi olmuÅŸ. Daha sonra malcÄ±lÄ±k, odunculuk ve bahçecilik gibi iÅŸlerle uÄŸraÅŸmÄ±ÅŸ. Bugün zamanÄ±nÄ± ya evinde ya da köy kÄ±raathanesinde geçiriyor. Torunu UÄŸurcan, arkadaÅŸlarÄ±nÄ± onun evinde misafir ettiÄŸinde, hiç sÄ±zÄ±sÄ± dinmeyen bir yarasÄ±ndan ÅŸikayet edercesine baÅŸlÄ±yor anlatmaya hikayeyi. Bana da kÄ±smet oluyor dinlemek…

“Ä°lk gelenler 1886’da yerleÅŸmiÅŸler.1903’te de bizimkiler iskan ettiler buraya” diyor MafÄ±k amca. “Bizimkiler tutmuÅŸ, yukarÄ±da höyük alanÄ± var. Büyük bir düzlük. OrayÄ± istemiÅŸler. Odun yok bir ÅŸey yok sÄ±rf at koÅŸturmak için. DemiÅŸler “Yav burada ölürsünüz siz”. Sonra da bu köye indirdiler. AÄŸaçtan evler yaptÄ±lar. YukarÄ±da olsa hepsi ölürdü.”YukarÄ±da kalmayÄ±p bugün Mersin’e sessiz sedasÄ±z yaÅŸayan bir kültür bÄ±rakanlar bir yana, taa Suriye’ye, ÇarlÄ±k tarafÄ±ndan sürgün edilen Çerkeslerin bir kÄ±smÄ± da, doldurulduklarÄ± paslÄ± gemiler batÄ±nca hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ. Kiminin kÄ±zÄ±, kiminin babasÄ±, kimin eÅŸi kalmÄ±ÅŸ geriye. Kaçabilen de kaçmÄ±ÅŸ. “Göçmensin ya, dolduruyorlar gemilere. ÖlmüÅŸ mü kalmÄ±ÅŸ mÄ± kimin umurunda? Yüklüyorlar insanlarÄ±, gemi yolda alabora oluyor, hepsi ölüyor.” YaÅŸamak da ayrÄ± bir dert oluyor ya insanlara…“Sürgünsün, göçmensin, burada istemezlerse baÅŸka bir yere gitsen… Türkçe bilmezler. Çay alacak, ÅŸeker alacak, bilmiyor Türkçe. Sürgün edilenler elbiselerine altÄ±nlar dikmiÅŸler, gizli gizli kaçÄ±rmÄ±ÅŸlar altÄ±nlarÄ±nÄ±. O altÄ±nla alÄ±yor ne alacaksa. Bir ÅŸey alacaÄŸÄ± zaman keseyi açÄ±yor, bakkal içinden istediÄŸi kadarÄ±nÄ± alÄ±yor, onun vicdanÄ±na kalmÄ±ÅŸ. Beriki bilmiyor ki...”

MafÄ±k amca 1940’larÄ±n sonlarÄ±ndaki kÄ±tlÄ±ÄŸa yetiÅŸmiÅŸ. Bir süre ekin ekmiÅŸler ama o yÄ±llarÄ±n vahÅŸi ve acÄ±masÄ±z rüzgarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan soÄŸuklar izin vermemiÅŸ ekinlere. Kar ekinlere müsaade etmeyince, yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n, sürgünlüÄŸün yanÄ±na bir de açlÄ±k çökmesin diye odun satmaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar. Gece vakti kaçak yollardan aÅŸaÄŸÄ±ya, Bekirde’ye Esenli’ye büyükçe odunlar götürürlermiÅŸ. 4 tane aÄŸaç 11 liraya. 11 lirayla bir sefer buÄŸday, ikinci sefer de hayvanlar ve ekmek için arpa getirilirmiÅŸ. Çok sefalet çekmiÅŸler. Bir bazlama bulamadÄ±klarÄ± günlerin yanÄ±nda, bugün köydeki yaÅŸamÄ±n deÄŸerinin bilinmediÄŸini söylüyor. “PaÅŸa gibi, padiÅŸah gibi yaÅŸÄ±yoruz. Allah’Ä±n bir lambasÄ± bile yoktu evde. Åžimdi öyle deÄŸil. Åžimdi telefon var. ArÄ±yorsun aÅŸaÄŸÄ±daki bakkalÄ± getiriyor ÅŸekerini, çayÄ±nÄ±. AçÄ±yorsun telefonu ambulans geliyor, alÄ±yor götürüyor seni. Hasta adamÄ± sala baÄŸlayÄ±p tee aÅŸaÄŸÄ±lara götürdüÄŸümüz günler çok eskide deÄŸil.”

FotoÄŸraf: Evrensel

Eskiden at yetiÅŸtiriciliÄŸi yapÄ±lÄ±rmÄ±ÅŸ köyde. Bu yüzden devlet AtlÄ±lar adÄ±nÄ± vermiÅŸ. Bugün daha çok hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸÄ±lÄ±yor. Önceleri buÄŸday ekmiÅŸler. Kar yüzünden ekinler bitmemiÅŸ. Daha sonra bahçeciliÄŸe dökmüÅŸler iÅŸi. Elma, ÅŸeftali aÄŸaçlarÄ± ekmiÅŸler. Ancak mahsulü topladÄ±ktan sonra bir yol iÅŸkencesidir baÅŸlÄ±yormuÅŸ. Eski bir araba ve daÄŸlarÄ±n arasÄ±nda kÄ±vranan çok bozuk yollarÄ± düÅŸünürken kafanÄ±zÄ±n içinde bile o zaman geçmez oluyor. Ä°ÅŸte durumlar böyleyken, hale varana kadar Konya’daki araç varÄ±rmÄ±ÅŸ. Åžeftali, hem de ekistÄ±ra ÅŸeftali götürüyorlarmÄ±ÅŸ hale. Ama bu ekistÄ±ra ÅŸeftalinin ederi en kabadayÄ± iki buçuk lira. BirazÄ±nÄ± kamyoncuya veriyorlar tabii… Åžimdi de bir heves ve umut içinde kirazla uÄŸraÅŸÄ±yorlar.” Uzun sürmez” diyor ama MafÄ±k amca. “Bu kiraz iÅŸinin de boku çÄ±kar.” KÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ± geçimlerini çok etkiliyor. Dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yüzünden meyveler zarar görünce, köylü de zarar görüyor. 5 liraya gidecek mal 3 liraya gidiyor. Doludan kurtardÄ±n mÄ± tamam diyor MafÄ±k amca. File yapabilirsen kurtarÄ±yorsun mahsulü. Doludan kurtarmak da yetmeyebiliyor tabi. “Çiftçinin ortaÄŸÄ± çok.” Dolu yaÄŸmasa kurdu kuÅŸu yiyor.

Bu coÄŸrafyadaki yalnÄ±zlÄ±klarÄ± Çerkesler’in içine kapanmasÄ±na sebep oluyor haliyle. Mesela köyün dÄ±ÅŸÄ±ndan birine arsa ya da ev satÄ±lmÄ±yor. ‘Kendileri olmayÄ±’ sürdürmek için böyle olmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorlar. Birbirleriyle hiç büyük sorunlar yaÅŸamÄ±yorlar. MafÄ±k amca övünçle: “ Bak sana ÅŸunu net söyleyeyim. GeldiÄŸimizden bu yana karakolda bir tek kaydÄ±mÄ±z dahi yoktur” diyor. Elbette ufak tefek ÅŸeyler oluyordur ya, aralarÄ±nda hallediyorlar. MafÄ±k amca kendilerinin eski halinin de kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. GençliÄŸin, eskiden saygÄ±-sÄ±zlÄ±k olarak görülen ÅŸeylere artÄ±k aldÄ±rÄ±ÅŸ etmediÄŸini, “Yüzlerine bakmadan önlerinden basÄ±p geçtiÄŸini” söylüyor. “Bizim ev aÅŸaÄŸÄ±daydÄ±. Cami vardÄ± yanÄ±nda. AÅŸaÄŸÄ±dan çÄ±ktÄ±m. Tam deli zamanÄ±mÄ±z diyelim. ÇÄ±kÄ±verdim hiç saÄŸÄ±ma soluma bakmadÄ±m yolu geçtim. Arkamdan Yakup emmi “Öhö” dedi bir öksürdü. Bir ÅŸey diyecek, belli oldu. Geldi doÄŸru yanÄ±ma. Kolumdan tuttu yolun kenarÄ±na beni bÄ±raktÄ±. Kendi camiye doÄŸru gitti ‘Hadi git ÅŸimdi nereye gidiyorsan’ dedi. Sen bi daha büyüÄŸünün önünden geçen mi? Ä°ÅŸte bunlar, kültürü, saygÄ±yÄ± zayÄ±flatan ÅŸeyler. Bunlar bana hep ders oldu. Bizde bir atasözü vardÄ±r:

“DüÅŸün öyle konuÅŸ, bakÄ±n öyle otur”

Ä°ÅŸte böyle bir hikayesi vardÄ± Çerkeslerin yolculuÄŸunun. KatliamcÄ±larÄ±, açgözlüleri bir türlü son bulmayan dünyanÄ±n, sayÄ±sÄ±z kez fÄ±sÄ±ltÄ±yla baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± zulümlerden biriyle geldikleri Mersin’de, bir de sürgün olduklarÄ± için ötekileÅŸtirilmiÅŸ, aç kalmÄ±ÅŸ, çile çekmiÅŸler. Bugün köyde rahat bir yaÅŸam sürdüklerini söyleseler de, 150 yÄ±l öncesi, hiç görmemiÅŸ olanlarÄ± için bile akÄ±llarÄ±ndan çÄ±kmayan bir yara olmuÅŸ. Ben de bu yaralarÄ± görmüÅŸ, gözümün önüne getirmiÅŸ, bir de size anlatmÄ±ÅŸ oldum. Fazla anlatmaya mecali kalmayÄ±nca MafÄ±k amcanÄ±n, yeter anlattÄ±ÄŸÄ±m dercesine suskunlaÅŸtÄ±. KOAH ile boÄŸuÅŸtuÄŸundan yormayayÄ±m dedim ben de. MafÄ±k amcanÄ±n torunu UÄŸurcan tekrar Mersin’e dönmek için kontaÄŸÄ± çeviriyor. Vakit geç olmadan, karanlÄ±kta ToroslarÄ±n dostluÄŸunu yitirmeden, ardÄ±mÄ±zda MafÄ±k amcanÄ±n anÄ±larÄ±nÄ±, Ä°nayet teyzenin o lezzetli sÄ±kma ve böreklerini, kÄ±ÅŸ gibi bir kÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakarak dönüyoruz ÅŸehre.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 15:03

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