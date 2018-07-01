Bodrum yaz konserleri baÅŸlÄ±yor

Bodrum Antik Tiyatroâ€™da gerÃ§ekleÅŸecek olan yaz konserleri bu yÄ±l da binlerce kiÅŸiyi sevdiÄŸi sanatÃ§Ä±larla buluÅŸturacak.

Bodrum'da düzenlenen yaz konserlerine geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleÅŸecek olan yaz konserleri bu yÄ±l da binlerce kiÅŸiyi sevdiÄŸi sanatçÄ±larla buluÅŸturacak. 14 Temmuz’daki Funda Arar’Ä±n “Yoluma DüÅŸen ÅžarkÄ±lar” konseriyle açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak olan Bodrum Atik Tiyatro yaz konserleri 31 AÄŸustos’taki YÄ±ldÄ±z Tilbe konseriyle sona erecek.

BODRUM ANTÄ°K TÄ°YATRO KONSER PROGRAMI

Yaz konserleri kapsamÄ±nda 14 Temmuz Funda Arar, 20 Temmuz Inna, 21 Temmuz Kenan DoÄŸulu, 22 Temmuz Candan Erçetin, 28 Temmuz Levent Yüksel, 4 AÄŸustos SÄ±la, 12 AÄŸustos Sertab Erener, 17 AÄŸustos Sibel Can, 18 AÄŸustos KardeÅŸ Türküler, 20 AÄŸustos Mabel Matiz, 21 AÄŸustos Åževval Sam (Müzeyyen), 22 AÄŸustos Duman, 23 AÄŸustos Sunay AkÄ±n -Ä°lhan ÅžeÅŸen, 24 AÄŸustos MFÖ, 29 AÄŸustos Bülent Ersoy ve 31 AÄŸustos YÄ±ldÄ±z Tilbe Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluÅŸacak. (MUÄžLA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 15:01

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