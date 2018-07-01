Van GÃ¶lÃ¼â€™nde kale kalÄ±ntÄ±sÄ±na rastlandÄ±

Bitlis'te Van GÃ¶lÃ¼ iÃ§inde ortaya Ã§Ä±karÄ±lan Adilcevaz Kalesi'nin devamÄ± olan yapÄ±lara ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü’nde araÅŸtÄ±rma yapan TRT’nin ‘Mavi Tutku’ belgeseli ekibi, gölün derinliklerinde yeni kale kalÄ±ntÄ±larÄ± tespit etti.

Ä°nceleme yapan ekip, Adilcevaz Kalesi’nin uzantÄ±sÄ± olduÄŸu tahmin edilen yeni kale kalÄ±ntÄ±larÄ±na ulaÅŸtÄ±. Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet IÅŸÄ±klÄ± “Adilcevaz Kalesi’nin devamÄ± niteliÄŸinde bir mimari oluÅŸum var. Bu aÅŸamadan sonra biz arkeologlar ve sanat tarihçiler su altÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile bu arkeolojik dokuyu analiz edip tarihi ve iÅŸlevinin ne olduÄŸu konusunda bilgi edineceÄŸiz. Bu yapÄ±larÄ±n Orta ÇaÄŸ aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyoruz’ dedi. (Bitlis/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 14:49

www.evrensel.net