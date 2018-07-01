Yeni eâ€™den Sivas KatliamÄ± dosyasÄ±: Ã‡eyrek asÄ±r sonra

'Yeni e' dergisinin Temmuz 2018 sayÄ±sÄ±, 'Sivas KatliamÄ±'nÄ± ele alÄ±yor.

Yeni e Temmuz 2018 sayÄ±sÄ±nda çeyrek asÄ±r sonra Sivas KatliamÄ±’na bakÄ±yor. Nuray Sancar, Ceren Sözeri, Göksel Aymaz, Nihat AteÅŸ ve Tevfik TaÅŸ’Ä±n yazÄ±larÄ±ndan oluÅŸan dosyada katliamÄ±n sadece 35 aydÄ±nÄ±n dinci bir kalkÄ±ÅŸma ile katledilmesi deÄŸil bütün ülkenin çeyrek asÄ±r boyunca rehin kalacaÄŸÄ± “karanlÄ±k bir tünelin baÅŸlangÄ±cÄ±” olduÄŸu, o günden bugüne yaÅŸanan geliÅŸmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda anlatÄ±lÄ±yor.

Dergide Ümit Buget’in Behçet Aysan ve Metin AltÄ±ok’un kÄ±zlarÄ± Eren Aysan ve Zeynep AltÄ±ok’la yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeler de yer alÄ±yor. Yeni e yeni sayÄ±sÄ±nda aslÄ±nda bu ay iki dosya ile çÄ±kÄ±yor. Ancak ikincisi bir karikatür dosyasÄ±. Turgut Çeviker tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan bu dosyada 68’in 50. yÄ±lÄ± nedeniyle 15 karikatüristin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± eserler yer alÄ±yor.

AHLAT AÄžACI VE ANADOLU’NU TRAJEDÄ°SÄ°

Yeni e’de geçen ayÄ±n kültür sanat gündeminde belki de en çok konuÅŸulan baÅŸlÄ±k olan Ahlat AÄŸacÄ± filmini Vijdan Meral GündoÄŸdu, “Ahlat AÄŸacÄ± ve Anadolu’nu Trajedisi” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±da ele alÄ±yor. YazÄ±da aktarÄ±lan YÄ±lmaz Güney ve Hasan Ali ToptaÅŸ ayrÄ±ntÄ±larÄ± dikkat çekiyor...

Dergide heykeltÄ±raÅŸ Evren Erol, dördüncü kiÅŸisel sergisi “AklÄ±n Ä°yimserliÄŸi”ni Ali KarataÅŸ’a anlatÄ±rken, ArÄ±nma Gecesi serisini ve Temmuz’da gösterime girecek dördüncü filmi ‘Ä°lk ArÄ±nma Gecesi’ni Hasan Cömert inceliyor. Yeni e, geçen ay Dünya KupasÄ± vesilesiyle Haziran sayÄ±sÄ±nda hacimli bir dosya ile eÄŸildiÄŸi futbola ilgisini Temmuz’da da kaybetmeyerek Yücel Sarpdere’nin “Futbol ve Din” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ± ile devam ettirirken, Ä°nci AydÄ±n’Ä±n Liman ressamlarÄ±nÄ± ve Farukcan Çetinkaya’nÄ±n “Yemen Blues” müzik grubunu anlattÄ±ÄŸÄ± yazÄ±larÄ±na da yer veriyor.

CEM KERTÄ°Åž VE ÖZGE SÖNMEZ...

Derginin bu sayÄ±daki konuklarÄ± arasÄ±nda geçen ay verilen Sennur Sezer Emek ve DireniÅŸ Öykü Ödülü’nü kazanan Cem KertiÅŸ ve “KaybolanÄ±n Hikayesi” kitabÄ±yla ilgili Nezihe AltuÄŸ’un yazÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Sennur Sezer Emek ve DireniÅŸ Åžiir Ödülü’nü kazanan Özge Sönmez’i ve kitabÄ± “Güle BatÄ±r Öfkeni”yi ise Bilsen BaÅŸaran ele alÄ±yor.

Yeni e’de ayrÄ±ca Adnan ÖzyalçÄ±ner, Gönül ÇaÄŸlÄ±n, Murat BayramoÄŸlu, SadÄ±k Aytekin ve Ä°smail Doruk öyküleriyle;Evfosini Manta-Lazarou (Lale AltalÄ± çevirisiyle), FÄ±rat Caner, C. HakkÄ± Zariç, Ümran Ersin, Yorgos Yanapoulos (Lale AltalÄ± çevirisiyle), A. Nail Deniz, Önder KarataÅŸ ÅŸiirleriyle okurunu bekliyor... Bu sayÄ±nÄ±n çizerleri ise Esra Enis ile Janset AkyÄ±ldÄ±z. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 15:13

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