Sivas Valisi: HÃ¼kÃ¼met aleyhine slogan atÄ±lÄ±rsa mÃ¼dahale ederiz

Sivas KatliamÄ±â€™nÄ±n 25â€™inci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Sivas'ta dÃ¼zenlenecek olan 2 Temmuz anma programÄ± belli oldu.

Sivas KatliamÄ±’nÄ±n 25’'inci yÄ±ldönümünde yapÄ±lacak olan anma için Sivas Valisi Davut Gül ile görüÅŸen heyette yer alan Özgür Kaplan, Vali’nin kendilerini, "CumhurbaÅŸkanÄ± ya da hükümet aleyhine slogan atÄ±lÄ±rsa anmaya müdahale ederiz" uyarÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu belirtti.

Sivas KatliamÄ±’nÄ±n 25’inciyÄ±ldönümünde Sivas'ta düzenlenecek olan 2 Temmuz anma programÄ± belli oldu. 25 yÄ±l önce aralarÄ±nda ÅŸair, yazar, sanatçÄ± olmak üzere yakÄ±larak öldürülen 33 kiÅŸinin anÄ±lmasÄ± için, Seyrantepe’de bulunan HacÄ± BektaÅŸi Veli Anadolu Kültür VakfÄ± ve Alevi Kültür Dernekleri’ne ait cemevi önünde toplanÄ±lacak. Kitle daha sonra, saat 11.00 civarÄ±nda, kitlesel yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtirerek, MadÄ±mak Oteli önünde anma ve miting gerçekleÅŸtirilecek.

BÄ°NLERCE KÄ°ÅžÄ°NÄ°N KATILIMI BEKLENÄ°YOR

Binlerce kiÅŸinin katÄ±lmasÄ± beklenen anmaya; sanatçÄ±lar, dernekler, sivil toplum örgütleri, emek ve meslek örgütleri, sendikalar, vakÄ±flar ve siyasi partiler de destek verecek.

HDP’LÄ° SEÇÄ°LMÄ°ÅžLER DE KATILACAK

Anmaya, HalklarÄ±n Demokratik Partisi'nde (HDP) çok sayÄ±da kiÅŸinin de katÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Çilem ÖzkeleÅŸ'in verdiÄŸi bilgilere göre; anmaya Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, partiden milletvekili seçilen Ali KenanoÄŸlu, Kemal Bülbül, Zeynel Özen, Tülay HatimoÄŸullarÄ± ile Veli SaçÄ±lÄ±k katÄ±lacak. Anmaya ayrÄ±ca; Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) milletvekillerinin de katÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

VALÄ°’DEN UYARI

Pir Sultan Abdal ve Kültür DerneÄŸi yöneticileri, anmanÄ±n güvenliÄŸi için Sivas Valisi Davut Gül ile görüÅŸtü. GörüÅŸmeye katÄ±lanlardan, Pir Sultan Abdal Kültür DerneÄŸi Kültür Sanat Sekreteri Özgür Kaplan, Vali Gül’ün alan güvenliÄŸini en üst seviyede saÄŸlayacaÄŸÄ±na dair kendilerine bilgi verdiÄŸini aktardÄ±. Kaplan ayrÄ±ca, Vali’nin kendilerine, "CumhurbaÅŸkanÄ± ve hükümet aleyhinde slogan atÄ±lÄ±rsa, mitinge müdahale ederiz" uyarÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu aktardÄ±.

TYS’DEN SÄ°VAS KATLÄ°AMI AÇIKLAMASI

Türkiye Yazarlar SendikasÄ± (TYS) Sivas KatliamÄ±nÄ±n yÄ±l dönümünde bir yazÄ±lÄ± açÄ±klama yayÄ±mladÄ±. “Yirmi beÅŸ yÄ±l oldu ama daha dün gibi. AcÄ±mÄ±z demeyeceÄŸiz anÄ±mÄ±z ve öfkemiz dipdiri, taptaze... ÅžuracÄ±kta... Yirmi beÅŸ yÄ±l önce gerici iktidarlarÄ±n beslediÄŸi katiller, kardeÅŸlerimizi Sivas’ta “engizisyon ateÅŸi”yle yaktÄ±lar.” denilen açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: “O küçük cehennemi unutmak olasÄ± mÄ±? UnutmadÄ±k. UnutmayacaÄŸÄ±z. Ä°damlar, cezaevleri, toplu mezarlar, yargÄ±sÄ±z infazlar... Çorumlar, MaraÅŸlar, Sivaslar, Robaskiler, ReyhanlÄ±lar, Suruçlar, Ankaralar... Bu ülkenin yakÄ±n tarihi kanla örülü. BunlarÄ±n hepsi bizler için birer yangÄ±ndÄ±r. YangÄ±n sürüyor. Onlar, bu ülkede bu kanlÄ± yangÄ±nlar olmamÄ±ÅŸ gibi halkÄ±n belleÄŸini yalanlarÄ±yla boÄŸmak istiyorlar. Bu yalanlarÄ± seçim öncesi sevgili halkÄ±mÄ±zÄ±n üstüne boca ettiler, seçim sonrasÄ± da edecekler. Ama onlarÄ±n yalanlarÄ± bizi kandÄ±ramayacak OnlarÄ±n karanlÄ±ÄŸÄ± bizim bilincimizle Ä±ÅŸÄ±yacak. Biz yazarlar, buna inanÄ±yoruz. Bunun için ÅŸimdi daha fazla yan yanayÄ±z. Ülkenin içine çekildiÄŸi o kanlÄ± kuyuyu da kurutmak için. Bu direnç, vicdan örgütlenmemizin öncüsüdür. Bu vicdan bize Sivas’Ä± unutmayÄ±n, diyor.”

ILGAZ VE BEZÄ°RCÄ° ANILACAK

KatliamÄ±n yÄ±l dönümünde TYS ve Evrensel BasÄ±m YayÄ±n da AsÄ±m Bezirci ve RÄ±fat Ilgaz’Ä± mezarlarÄ± baÅŸÄ±nda anacak. Anma için saat 16.00’da Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ± giriÅŸinde buluÅŸulacak. (HABER MERKEZÄ°)

Bucaâ€™da 2 Temmuz anmasÄ±: Tek Adam DiktatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne KarÅŸÄ± BirleÅŸelim

Adana'da Sivas KatliamÄ± anÄ±ldÄ±: Aleviler Ã¶rgÃ¼tlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bÃ¼yÃ¼tmeli

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 16:03

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