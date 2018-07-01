Adana'da Sivas KatliamÄ± anÄ±ldÄ±: Aleviler Ã¶rgÃ¼tlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bÃ¼yÃ¼tmeli

Sivas KatliamÄ±â€™nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler 25. yÄ±lÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinliklerle anÄ±lmaya devam ediyor.

Adana’da ÅžakirpaÅŸa Mehmet Demir Cem Evi’nin düzenlediÄŸi etkinlikte hayatÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±lÄ±rken, katliam bir kez daha lanetlendi.

Yüzlerce insanÄ±n ve birçok alevi örgütü, yöre derneklerinin, CHP Gençlik Örgütü ve Emek GençliÄŸi’nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Seyhan Belediyesi YaÅŸar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma etkinliÄŸinde Alevilerin taleplerini savunmaya devam etmesi ve birliÄŸini büyütmesi gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Etkinlikte ilk sözü alan Cemevi DerneÄŸi sekreteri Yusuf Aslan, 2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta yaÅŸananlarÄ± anlatarak katliamÄ± bir kez daha lanetlediklerini dile getirdi. Sinevizyon gösterimi ile devam anma etkinliÄŸine konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lan Av. Kemal Derin, OsmanlÄ±’da ve Türkiye’de Alevilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara deÄŸinerek Alevilerin meÅŸru ve haklÄ± taleplerini dile getirmeleri ve örgütlülüklerini büyütmeleri gerektiÄŸimi söyledi. Alevilerin Anadolu’daki tarihçesine deÄŸinen Derin, ‘’Aleviler, OsmanlÄ± Devleti’nden kaçmak için en ücra kÄ±rsal bölgelere yerleÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± devam ettirmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. 20. yüzyÄ±lda cumhuriyetin de ilanÄ±yla biz aleviler hem cumhuriyeti sahiplendik hem de kentlere göç etmeye baÅŸladÄ±k. Bu süreçle birlikte iÅŸçi olduk, sÄ±nÄ±f mücadelesine katÄ±ldÄ±k, sendikalarla tanÄ±ÅŸtÄ±k ve ardÄ±ndan kendi birliklerimizi kurmak adÄ±na derneklerimizi kurduk.’’KatliamÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dönemin ve 90’lÄ± yÄ±llarÄ±n bir çok toplumsal geliÅŸmelere ve suikastlara tanÄ±klÄ±k ettiÄŸini belirten Derin, 2 Temmuz gününe gelene kadar ÅŸehirde bazÄ± yerel gazeteler, emniyet müdürlüÄŸü ve bazÄ± gruplar eliyle katliamÄ±n zemininin yaratÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Etkinlik, ÅžakirpaÅŸa Mehmet Demir Cemevi GençliÄŸi’nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± müzik ve ÅŸiir dinletisi ile devam etti ve yine gençliÄŸin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± semah gösterisi ile son buldu. (Adana/EVRENSEL)

Bucaâ€™da 2 Temmuz anmasÄ±: Tek Adam DiktatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne KarÅŸÄ± BirleÅŸelim

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