Ä°sveÃ§â€™te kadÄ±na ÅŸiddete karÅŸÄ± motosiklet korteji

Ä°sveÃ§'in Ã–rebro kentinde motosiklet kulÃ¼pleri kadÄ±na ÅŸiddete karÅŸÄ± yollara Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°sveç’in orta kesimlerinde yer alan Örebro ilinde motosiklet kulüpleri, kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddetin engellenmesi için il merkezinde motosiklet korteji oluÅŸturdu.

M.I.L.F. (Motor Independent Ladies Forever) çaÄŸrÄ±sÄ±yla gerçekleÅŸen korteje çoÄŸunluÄŸu kadÄ±n 167 motosikletçi katÄ±ldÄ±. Etkinlikte kadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmaevine yardÄ±m için 52 bin 700 kron para toplandÄ±.

“KadÄ±na ÅŸiddete karÅŸÄ± hepimiz birlikte” parolasÄ±yla düzenlenen etkinlikte kahve, çay, kek satÄ±ÅŸÄ± ve lotto çekiliÅŸi yapÄ±ldÄ±. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar motosikletlerini yan yana dizerek bir sergi düzenledi.

EtkinliÄŸe irili ufaklÄ± pek çok motosiklet kulubü katÄ±ldÄ±. Ä°sveç Devlet Televizyonu’na (Svt) açÄ±klamalarda bulunan M.I.L.F.’in baÅŸkanÄ± Bittan Dyplin, kadÄ±nlara yönelik ÅŸiddetin durdurulmasÄ± amacÄ±yla düzenledikleri etkinliklerden elde edilen gelirlerin kadÄ±n ve çocuklarÄ±n geçimlerine katkÄ±da bulunacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

KadÄ±nlar, bu yÄ±l 30 bin kron toplamayÄ± hedeflemiÅŸti. Ancak beklentilerin üzerinde 52 bin 700 kron gelir elde edildi.

2016 yÄ±lÄ±nda, ilk kez düzenlenen motosiklet etkinliÄŸinde 12 bin, geçtiÄŸimiz yÄ±l yapÄ±lan etkinlikte de 20 bin 72 kron toplanmÄ±ÅŸtÄ±.

Bittan Dyplin, gelecek yÄ±l yapacaklarÄ± motosiklet kortej ve etkinlikleri için çalÄ±ÅŸmalarÄ± ÅŸimdiden baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. (Stockholm/EVRENSEL)

Ä°sveÃ§'te kadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmaevlerinde Ã¶zelleÅŸtirme krizi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 14:09

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