Bucaâ€™da 2 Temmuz anmasÄ±: Tek Adam DiktatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne KarÅŸÄ± BirleÅŸelim

Alevi BektaÅŸi Ä°nanÃ§ DerneÄŸiâ€™nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla Bucaâ€™da â€˜Sivasâ€™Ä± UnutmadÄ±k, UnutturmayacaÄŸÄ±zâ€™ ÅŸiarÄ± ile basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± ve anma etkinliÄŸi yapÄ±ldÄ±.

Sivas katliamÄ±nÄ±n 25. YÄ±ldönümü dolayÄ±sÄ±yla Buca ÇamlÄ±kule semtinde basÄ±n açÄ±klamasÄ±, yürüyüÅŸ ve anma etkinliÄŸi gerçekleÅŸtirildi.

ÇamlÄ±kule Çiçek KÄ±raathanesi önünde yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda konuÅŸan Alevi BektaÅŸi Ä°nanç DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Zeynel Abidin YÄ±ldÄ±z, katliamÄ±n vicdanlarÄ± kanatmaya devam ettiÄŸini belirterek “MadÄ±mak’ta tüm dünyanÄ±n gözü önünde 33 can ile birlikte türkülerimizi, ÅŸiirlerimizi, sazÄ±mÄ±zÄ± ve sözlerimizi yaktÄ±lar. O günden bugüne acÄ±larÄ±mÄ±z dinmedi, artarak devam etti ve maalesef acÄ±larÄ±mÄ±za yeni acÄ±lar eklendi. Bu katliam aydÄ±nlatÄ±lÄ±p sorumlularÄ± cezalandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için ülkede yeni yeni katliamlarÄ± yaÅŸandÄ±k” dedi.

YÄ±ldÄ±z yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Katiller her katliam sonrasÄ±nda olduÄŸu gibi MadÄ±mak KatliamÄ± sonrasÄ±nda da korunup kollandÄ±, meclis koltuklarÄ±na oturtuldu. O gün Pir Sultan Abdal’Ä±n heykelini yerlerde sürükleyenler, bugün KHK ve OHAL zulmü ile kamu emekçilerini sorgusuz sualsiz iÅŸlerinden atanlardÄ±r. Saray’Ä±n bekasÄ± uÄŸruna demokrasi adÄ±na taÅŸ üstüne taÅŸ bÄ±rakmayanlardÄ±r.O gün 33 canÄ±mÄ±zÄ± bizden alanlar Gazi, Reyhan, Soma, Suruç, Ankara katliamlarÄ±nÄ± yapanlardÄ±r. Hak için, Hakikat için; FaÅŸizme, gericiliÄŸe ve tak adam diktatörlüÄŸüne karÅŸÄ± gelin canlar bir olalÄ±m” dedi.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±ndan sonra mahalle arasÄ±nda “Divan kurulacak, hesap sorulacak, MadÄ±mak unutulmayacak, unutturulmayacak” pankartÄ±yla yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtirildi. YürüyüÅŸte, “Sivas’Ä± unutma, unutturma”, “Pir Sultanlar ölmez mücadele durmaz”, “FaÅŸizme karÅŸÄ± omuz omuza”, Dün MaraÅŸ’ta, bugün Sivas’ta çözüm faÅŸizme karÅŸÄ± savaÅŸta”, “Sivas’Ä± yakanlar AKP’li bakanlar”, “Susma haykÄ±r, katliama hayÄ±r” gibi sloganlar atÄ±larak anma etkinliÄŸinin yapÄ±lacaÄŸÄ± dernek önüne kadar yüründü.

ALTIOK: BÄ°RLEÅžÄ°K MÜCADELEYÄ° YÜKSELTELÄ°M

YürüyüÅŸten sonra Alevi BektaÅŸi Ä°nanç DerneÄŸi önünde anma etkinliÄŸi gerçekleÅŸtirildi. EtkinliÄŸe CHP eski Milletvekili Zeynep AltÄ±ok, CHP, EMEP, HDP ile birçok kurum temsilcisi de katÄ±larak destek verdi.

Zeynep AltÄ±ok etkinlikte yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, adil bir yargÄ±lamanÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, katillerin korunduÄŸu ve katliamÄ±n böylece unutturulmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Kürtlerin, Türklerin, Alevilerin, Sünnilerin, ezilenlerin ve ötekileÅŸtirilenlerin muktedire karÅŸÄ± mücadelesinin baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ± için mücadelenin ortaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir. Sivas’Ä±n hesabÄ±nÄ±n sorulasÄ± için birleÅŸik mücadeleyi yükseltelim” dedi.

Anma etkinliÄŸi sinevizyon gösterisi, semah gösterisi, ÅŸiir ve müzik dinletisi ile son buldu. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 14:08

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