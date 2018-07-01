Ä°srail'den Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na tank ve topÃ§u sevkiyatÄ±

Ä°srail, Suriye ordusunun Dera'daki operasyonlarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek sÄ±nÄ±r hattÄ±na tank ve topÃ§u birlikleri gÃ¶nderdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Suriye ordusunun ülkenin güneyinde Dera vilayetindeki operasyonlarÄ± devam ederken Ä°srail, bunu gerekçe göstererek sÄ±nÄ±ra ilave tank ve topçu birlikleri gönderdi.

Ä°srail ordusundan yapÄ±lan açÄ±klamada Golan Tepeleri'ne bu sabah yapÄ±lan sevkiyatÄ±n 'önlem amaçlÄ±' olduÄŸu, Suriye'deki çatÄ±ÅŸmalara müdahil olunmayacaÄŸÄ± belirtildi.

Öte yandan Sputnik'in haberine göre Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benyamin Netanyahu kabine toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada hem yetkililerin hem de ordunun, Suriye'nin güneyindeki durumla ilgili olarak Rusya ve ABD ile düzenli irtibat halinde olduÄŸunu söyledi. "SÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± korumaya devam edeceÄŸiz" diye Netanyahu "YapabileceÄŸimiz ölçüde insani yardÄ±mÄ± artÄ±racaÄŸÄ±z. Ülkemize girilmesine izin vermeyeceÄŸiz ve Suriye ile MayÄ±s 1974'te imzalanan Güçler AyrÄ±lÄ±ÄŸÄ± AnlaÅŸmasÄ±'na sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± kalÄ±nmasÄ±nÄ± talep edeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±. (DIÅž HABERLER)

Suriyeâ€™de yeni Ã§atÄ±ÅŸmalara doÄŸru

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 13:44

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