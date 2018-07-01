TSK ve ABD ordusundan Menbic hattÄ±nda devriye faaliyeti

TSK ve ABD ordusu, Menbic ile TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± arasÄ±nda kalan hatta yedinci koordineli/baÄŸÄ±msÄ±z devriye faaliyetini icra etti.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±klamasÄ±na göre Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve ABD SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ± tarafÄ±ndan Suriye'nin kuzeyinde "Koordineli/baÄŸÄ±msÄ±z devriye faaliyeti icra edildi. Devriye faaliyetinin TSK'nin FÄ±rat KalkanÄ± operasyonunda kontrol altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bölgeyle Menbic arasÄ±nda kalan hatta yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ve ABD'li mevkidaÅŸÄ± Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüÅŸmelerinde, Menbic'e dair yol haritasÄ±nÄ± onaylamÄ±ÅŸtÄ±.

Plan, Türkiye ve ABD tarafÄ±nÄ±n askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime baÅŸlamasÄ±nÄ± da öngörüyor.

AÄŸustos 2016'da Suriye Demokratik Güçleri'nin IÅžÄ°D'i Menbic'den çÄ±karmÄ±ÅŸ ve bölgede kontrolü saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Türkiye, SDG'nin ana bileÅŸeni YPG'den oluÅŸtuÄŸu için bölgede yönetimin el deÄŸiÅŸtirmesi yönünde baskÄ± yapÄ±yor. (DIÅž HABERLER)

Menbic'de baÄŸÄ±msÄ±z devriye faaliyetlerine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: YPG MenbiÃ§â€™ten Ã§ekilmezse Afrinâ€™de yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 13:31

www.evrensel.net