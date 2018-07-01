BozdaÄŸ: Cinsel suÃ§larda kimyasal hadÄ±m uygulanacak

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, cinsel suÃ§larÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nda kimyasal hadÄ±m yÃ¶nteminin kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Hükümet Sözcüsü Bekir BozdaÄŸ, PolatlÄ±'da 22 Haziran'da kaybolan ve önceki gün cesedi bulunan 8 yaÅŸÄ±ndaki Eylül YaÄŸlÄ±kara'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin, "Cinsel kastrasyon(kimyasal hadÄ±m) dediÄŸimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacaÄŸÄ±z." dedi.

BozdaÄŸ, AKP SarÄ±kaya Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ziyaretinde bir soru üzerine 8 yaÅŸÄ±ndaki Eylül YaÄŸlÄ±kara'nÄ±n öldürülmesini "Büyük bir vahÅŸet olarak" deÄŸerlendirdi.

Cinayeti iÅŸleyenin, "Ä°nsanlÄ±ktan nasibini almamÄ±ÅŸ birisi" olduÄŸunu belirten BozdaÄŸ, "VahÅŸice bir cinayet. Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldÄ±k bugüne kadar hükümet olarak. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezalarÄ± daha da artÄ±racak adÄ±mlar atacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± daha önce açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±k ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±. Yeni dönemde bu konularda cezalarÄ± daha da artÄ±ran adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± buradan bir kez daha ifade etmek isterim." diye konuÅŸtu.

BozdaÄŸ, "Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ± utandÄ±ran, insanlÄ±ktan nasibini almayan bu tip kiÅŸilerin toplum içerisinde, toplum ve insanlar için daha fazla tehdit ve tehlike arz etmemesi için ayrÄ±ca önleyici tedbirleri de artÄ±racaklarÄ±nÄ±" söyleyerek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Cinsel kastrasyon dediÄŸimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacaÄŸÄ±z. Bu konuda da kararlÄ± adÄ±mlar atacaÄŸÄ±z. CezalarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda da adÄ±mlar atÄ±lacaktÄ±r. EsasÄ±nda Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu konuda bir taslak hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±, Bakanlar Kurulumuzu da sunmuÅŸtu. Ben de sözcü olarak kamuoyuna bilgi aktarmÄ±ÅŸtÄ±m. Ancak maalesef erken seçim nedeniyle bu tasarÄ± yasalaÅŸamadÄ±, yeni dönemde meclisimiz inÅŸallah bu teklifi hÄ±zla yasalaÅŸacaktÄ±r."

RONALDO, MESSÄ° GÄ°TTÄ°, KILIÇDAROÄžLU GÄ°TMÄ°YOR

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun seçim sonuçlarÄ±na iliÅŸkin açÄ±klamalarÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine BozdaÄŸ, "Åžimdi Ronaldo kaybetti, gitti takÄ±mÄ±, Portekiz elendi. Messi kaybetti, Arjantin de elendi. Dünya KupasÄ±'na veda ettiler ama KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu 9 defadÄ±r maçÄ± kaybediyor ne takÄ±mÄ± bÄ±rakÄ±yor ne de takÄ±mÄ± yarÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.

BozdaÄŸ ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Gözden geçirme iÅŸini yapmÄ±yor. Bir seçim düÅŸünün AK Parti yüzde 43 oy alÄ±yor, kendisi 22,5 oy alÄ±yor. Yani AK Parti iki kat oy fazla alÄ±yor. AK Parti'nin adayÄ±, Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n adayÄ± yaklaÅŸÄ±k yüzde 53 ile ilk turda cumhurbaÅŸkanÄ± seçiliyor, CHP'nin adayÄ± yüzde 30,6 alÄ±yor ve ondan 22 puan fazla oy alÄ±yor. Ama çÄ±kÄ±p Genel BaÅŸkan 'Bu seçimin kaybedeni AK Parti'dir.' diye açÄ±klama yapabiliyor. Bunu ben milletimizin vicdanÄ±na bÄ±rakÄ±yorum. Bu kabul edilebilir bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸil. Bunun hesabÄ±nÄ± bizim soracak halimiz yok, bunun deÄŸerlendirmesini Cumhuriyet Halk Partililer yapacak. Onu deÄŸerlendirecektir. Bu seçimin kazanÄ±nÄ± belli, kaybedeni de belli. O yüzden milletin önüne çÄ±kÄ±p farklÄ± ÅŸey söylemek, milletin aklÄ± ve basiretiyle alay etmektir. SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na buradan demek isterim ki milletin aklÄ±yla, basiretiyle daha fazla alay etmeyin, kendinize saygÄ±nÄ±z varsa bu saygÄ±nÄ±n gereÄŸini yapÄ±n. Daha fazla söz söylemeye hacet duymuyorum." (Yozgat/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 12:10

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