CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼lent Tezcan, 24 Haziran gecesini anlattÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼lent Tezcan, 24 Haziran gecesi yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±.

24 Haziran gecesi yaÅŸananlara dair en çok eleÅŸtirilen isimlerden biri olan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, seçim günü yaÅŸananlarÄ± aktardÄ±. Sözcü'den SaygÄ± Öztürk'e konuÅŸan Tezcan, seçim gecesi yaptÄ±ÄŸÄ± 3 açÄ±klamaya "açÄ±klÄ±k" getirdi.

Tezcan'Ä±n açÄ±klamalarÄ± ÅŸöyle:

'AA'NIN MANÄ°PÜLASYON YAPACAÄžINI BÄ°LÄ°YORDUK'

"Anadolu AjansÄ±'nÄ±n (A.A.) önceki seçimlerde de maniple yapacaÄŸÄ±nÄ± biliyorduk. AKP'nin oy oranÄ±nÄ± yüksekten açacak, yüzde 50'lerin üzerinde bir sÄ±nÄ±rda baÄŸlayacaktÄ±. Ä°ÅŸte, bunun önüne geçmek için biz de gün içinde ve sandÄ±klar açÄ±ldÄ±ktan sonraki bilgilerle kamuoyunu aydÄ±nlatmak istedik. Elimizde, CHP sandÄ±k görevlilerinin bize ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ä±slak imzalÄ± veriler olacaktÄ±. Bizim seçime yapacaÄŸÄ±mÄ±z itirazlar da bu tutanaklara dayanacaktÄ±. Belgelerin ulaÅŸmasÄ±, tutanaklarÄ±n bilgisayara aktarÄ±lmasÄ± ister istemez ajansÄ±n geçtiÄŸi bilgilerin gerisinde olur. SonuçlarÄ± almamÄ±z gecikmeli olacaktÄ± ama doÄŸru bilgiler olacaktÄ±. Biz sandÄ±k sonuçlarÄ±nÄ± toplamÄ±yor, tutanaklarÄ± da getirtiyoruz. Elimizdeki bilgileri de kamuoyuyla paylaÅŸmaya baÅŸladÄ±k. Seçim akÅŸamÄ± üç açÄ±klama yaptÄ±k. Üçü de kendi parti görevlilerimizin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ve sisteme girdikleri sandÄ±k sonuç tutanaklarÄ±nÄ±n açÄ±klamalarÄ±dÄ±r. Hepsi doÄŸru bilgiler içeriyor."

Ä°LK AÇIKLAMA 19.15'TE

"Ä°lk açÄ±klamayÄ± saat 19.15'de yaptÄ±m. O saatte, A.A., sandÄ±klarÄ±n yüzde 20'sinin açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sayÄ±m sonucu oylarÄ±n yüzde 60'Ä±ndan fazlasÄ±nÄ± ErdoÄŸan'Ä±n elde ettiÄŸi, Muharrem Ä°nce'nin oy oranÄ±nÄ±n da yüzde 20 civarÄ±nda olduÄŸunu duyurdu. A.A., o bilgileri geçtiÄŸi saatte biz Ä±slak imzalÄ± tutanaklardan yüzde 5'ini sisteme girmiÅŸtik. Bizdeki tutanaklara göre 9 bin 800 sandÄ±k açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Buna göre Ä°nce yüzde 40, ErdoÄŸan ise yüzde 46 oy almÄ±ÅŸ gözüküyordu. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilk açÄ±klamada A.A.'nÄ±n, ErdoÄŸan'Ä±n oylarÄ±nÄ± yüksek gösterdiÄŸini belirtip, sonucu yüzde 51'e baÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± kaydettim. Bu süreçte kimsenin sandÄ±k bölgesinden ayrÄ±lmamasÄ±nÄ± istedik. Ne bizim rakamÄ±mÄ±zÄ± ne de A.A.'nÄ±n rakamlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmedik. Görevlilerimizden iÅŸi sÄ±kÄ± tutmalarÄ±nÄ±, gidiÅŸin ikinci tura kalÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸini bildirdik."

Ä°KÄ°NCÄ° AÇIKLAMA: 'SEÇÄ°MÄ°N Ä°KÄ°NCÄ° TURA KALDIÄžI GÖRÜLÜYOR'

Ä°kinci açÄ±klamayÄ±, basÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± gibi 23.30'da deÄŸil, 22.09'da yaptÄ±m. O saatte ajans, sandÄ±klarÄ±n yüzde 93'ünün açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuruyordu Oysa, bizde sisteme giren sandÄ±k sayÄ±sÄ± ise yüzde 39'du. Yani, 180 bin sandÄ±ktan yaklaÅŸÄ±k 70 binini sisteme girmiÅŸtik. Geride, sisteme girmeyen 110 bin sandÄ±k vardÄ±. O saatte biz sisteme 18 milyon oy girmiÅŸtik, henüz sisteme girilmeyen oy sayÄ±sÄ± da 40 milyona yakÄ±ndÄ±. Elimizdeki verilere göre o saatte bizim sistemimizde ErdoÄŸan'Ä±n oy oranÄ± yüzde 51.77, Ä°nce'nin oy oranÄ± ise yüzde 33.65 gözüküyordu. Bu rakamlarÄ±n tamamÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±m. ErdoÄŸan'Ä±n oy oranÄ±nÄ±n yüzde 50'nin altÄ±na ineceÄŸini deÄŸerlendirdik. AçÄ±klamamda da, ‘Bu tablo, seçimin ikinci tura kalacaÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Seçim ikinci tura kalmÄ±ÅŸtÄ±r' dedim. AçÄ±klamamda kastettiÄŸim seçimin ikinci tura kalacaÄŸÄ± anlamÄ±ndaydÄ±. O saatte ErdoÄŸan'Ä±n oylarÄ±nÄ±n ineceÄŸine inanmÄ±ÅŸtÄ±k."

SON AÇIKLAMA: 'SEÇÄ°MÄ°N BÄ°TTÄ°ÄžÄ°NÄ° GÖRDÜK'

"Son açÄ±klama saat 00.30: Seçim gecesi son açÄ±klamayÄ± saat 00.30'da yaptÄ±m. O saatte Ä±slak imzalÄ± tutanaklarÄ±n yüzde 80'den fazlasÄ± sisteme girmiÅŸti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve ajansÄ±n verilerine göre sandÄ±klarÄ±n yüzde 99'u açÄ±lmÄ±ÅŸ gözüküyordu. YSK ve ajansÄ±n verilerini, bize gelen verilerimizle de analiz ettik. Seçimin ikinci tura kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendi sistemimizden de gördük. Meydanlarda müthiÅŸ bir gerilim vardÄ±. Son açÄ±klamamda, ‘Demokraside kazanmak da, kaybetmek de vardÄ±r. SandÄ±k görevlileri, görevlerini sürdürsün. Kimse tahriklere kapÄ±lmasÄ±n' uyarÄ±sÄ±nda bulunduk. ÇatÄ±ÅŸma olmamasÄ± için teyakkuz halindeydik. Toplumsal çatÄ±ÅŸmayÄ± tahrik eden taraf olmamaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Çok ÅŸey yaÅŸandÄ± ama Allahtan can kayÄ±plarÄ±na yol açacak olay yaÅŸanmadÄ±. AynÄ± ÅŸekilde, Muharrem Ä°nce adÄ±na da çekilen mesajlarda, sandÄ±k görevlilerinin görevlerini eksiksiz yapmasÄ±nÄ± istedik. AçÄ±klamalarÄ±mÄ±zda, kendi verilerimizi açÄ±k yüreklilikle paylaÅŸtÄ±k."

Ä°NCE'NÄ°N KAÇIRILDIÄžI 'DELÄ° SAÇMASI BÄ°R SÖYLENTÄ°'

"Seçim sonuçlarÄ± büyük bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±. Çünkü, parti yönetimi de, vatandaÅŸ da seçimi kazanacaÄŸÄ±mÄ±za inanmÄ±ÅŸtÄ±. Seçim, ikinci tura kalmayÄ±nca oluÅŸan hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n itirazlarÄ± da büyük oldu. Seçim akÅŸamÄ±, Muharrem Bey tehdit edilmiÅŸ, aranmÄ±ÅŸ, kaçÄ±rÄ±lmalar olmuÅŸ gibi söylentiler çÄ±kmÄ±ÅŸ. ‘Deli saçmasÄ±' söylentilere bazÄ±larÄ± ciddi ciddi inanmÄ±ÅŸ. O gece, ben ve Tuncay Özkan telefonla konuÅŸtuk. YanlarÄ±nda bulunan Engin Altay'la, YaÅŸar Tüzün'le de konuÅŸuldu. Muharrem Bey, tüm sonuçlar geldikten sonra açÄ±klama yapmayÄ± uygun buldu. HakkÄ±nda çÄ±karÄ±lan ‘rehin alÄ±ndÄ±. KaçÄ±rÄ±ldÄ±' söylentilerini de Ä°nce'nin açÄ±klamasÄ±ndan öÄŸrendik."

'OYLAR ÇALINDI' DÄ°YEMEYÄ°Z

"Önceki seçimlere göre oy çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± da az. Gelen Ä±slak imzalÄ± tutanaklara dayalÄ± olarak sayÄ±m sonuçlarÄ± topladÄ±k. SayÄ±mdan kaynaklanan, sonucu etkileyecek bir rakam yok. Bizim topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ä±slak imzalÄ± tutanaklar ile YSK tutanaklarÄ± örtüÅŸüyor. ‘Oy çalÄ±ndÄ±' demek pek mümkün deÄŸil. Sonuç istedikleri gibi çÄ±kmamÄ±ÅŸ olabilir ama “oylar çalÄ±ndÄ±”dan, “oylar çalÄ±nmadÄ±” dönemine ulaÅŸÄ±lmasÄ±nda partililer kadar gönüllülerin de büyük çabalarÄ± olduÄŸunu ve oylarÄ±mÄ±za sahip çÄ±karak kutlanmayÄ± hak ettiklerini de ekleyelim." (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 11:54

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