Muharrem Ä°nce: KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu bÄ±rakmadan kurultay istemeyeceÄŸim

Muharrem Ä°nce, seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± ve seÃ§im gecesi yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±. CHP'de KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Ã§ekilmedikÃ§e kurultay istemeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

CHP'nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce, seçim sonuçlarÄ±nÄ± ve seçim gecesi yaÅŸananlarÄ± deÄŸerlendirdi. Hürriyet'ten AyÅŸe Arman'a konuÅŸan Ä°nce, seçim sürecindeki en büyük hatanÄ±n geç açÄ±klanmasÄ± olduÄŸunu söyledi. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu için "Son açÄ±klamalarÄ±nÄ± beÄŸenmedim" ifadesini kullanan Ä°nce, yeni parti kurma iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ± ve KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ayrÄ±lma kararÄ± almadÄ±kça kurultay istemeyeceÄŸini söyledi. Ä°nce, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü, 15 milyon oyu 30 milyon yapmanÄ±n derdinde olduÄŸunu söyledi ve "SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±mda bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmazsa, yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±yÄ±m" dedi.

'AKP'NÄ°N OYU DÜÅžTÜ DÄ°YE SEVÄ°NMEM'

Seçim sonuçlarÄ±nÄ±n kendisinde hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ä°nce, "Ben bahane üretmem, kendime bakarÄ±m. Kendi hatalarÄ±mÄ±, eksiklerimi bulup bir sonrakinde onlarÄ± tamamlamak, kendimi hazÄ±rlamak isterim. AKP’nin oyu düÅŸtü diye sevinmem" dedi.

'YENÄ°DEN ADAY OLACAÄžIM'

Seçim sürecinde yaptÄ±klarÄ± en iyi iÅŸin "‘Herkesin CumhurbaÅŸkanÄ±’ sloganÄ±" olduÄŸunu söyleyen Ä°nce, "Rozeti çÄ±karÄ±p Türk bayraÄŸÄ±nÄ± takmaktÄ±. ‘Herkesin CumhurbaÅŸkanÄ±yÄ±m’ sloganÄ±na devam edeceÄŸim. Göreceksiniz bunu baÅŸaracaÄŸÄ±m ben! Bunu burada bÄ±rakacak halim yok, iddiamÄ±n arkasÄ±ndayÄ±m! Allah saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ma bir ÅŸey vermesin. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±mda bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmazsa, yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±yÄ±m" ifadesini kullandÄ±.

'EN BÜYÜK HATA ADAYLIÄžIMIN GEÇ AÇIKLANMASI'

AdaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n geç açÄ±klanmasÄ± sebebiyle 13 ile gidemediÄŸini belirten Ä°nce, bunun seçim sürecindeki en büyük hata olduÄŸunu ifade etti. BilindiÄŸi üzere CHP, Ä°nce'nin adaylÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸene kadar Abdullah Gül, Abdullatif Åžener, Ä°lhan Kesici gibi isimlerin üzerinde durmuÅŸtu.

'YSK TOPLUMU RAHATSIZ EDECEK BÄ°R KARAR ALMADI'

Muharrem Ä°nce, seçim gecesi yaÅŸanan hile iddialarÄ±na dair ÅŸöyle konuÅŸtu: "...Hile olabilir mi? Olabilir! OlmuÅŸ mudur? OlmuÅŸtur! Fakat ben 16.50’de YSK’nÄ±n önüne gittim, iki arkadaÅŸÄ±mla birlikte. Dedim ki, “Ben buradayÄ±m. Görevinizi doÄŸru yapÄ±n! Referandumda olduÄŸu gibi mühürsüz oylar geçerlidir falan böyle kararlar almayÄ±n!” Åžimdi size soruyorum; YSK, toplumu rahatsÄ±z edecek bir karar aldÄ± mÄ±? AlmadÄ±. Peki yüzde 50.1’e yüzde 50.06 gibi bir sonuç var mÄ± ortada? Yok. Ortada kazanÄ±lmÄ±ÅŸ bir seçim var."

'ERDOÄžAN'LA GÖRÜÅžMEDÄ°M'

Seçim gecesi Tayyip ErdoÄŸan'la konuÅŸtuÄŸu iddiasÄ±nÄ± bir kez daha yalanlayan Muharrem Ä°nce, "Bir daha böyle bir rüzgâr yakalanabilir mi?" sorusuna "Çok daha fazlasÄ±nÄ± yakalarÄ±z, emin olun! Bu rüzgâr 50 günlük, 500 günlük bir rüzgârÄ± düÅŸünebiliyor musunuz?" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

CHP VE KILIÇDAROÄžLU'YA ELEÅžTÄ°RÄ°

Muharrem Ä°nce, seçim gecesi CHP'den yapÄ±lan "AA verilerine inanmayÄ±n. Seçim ikinci tura kaldÄ±" açÄ±klamalarÄ±nÄ±n "Stratejik bir hata" olduÄŸunu ifade etti.

Ä°nce, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun kendisini aday göstermesi için "Herkesin yapabileceÄŸi bir iÅŸ deÄŸil" derken CHP liderinin son açÄ±klamalarÄ±nÄ± beÄŸenmediÄŸini belirtti.

YENÄ° PARTÄ° HAZIRLIÄžI YOK, KURULTAY Ä°STEMEYECEK

"Yeni parti kurma" gibi bir hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ä°nce, parti içerisindeki "istifa" ve "kurultay" gündemi için de ÅŸöyle konuÅŸtu: "Ben kurultay istemeyeceÄŸim, kesinlikle böyle bir talebim olmayacak! Ama CHP örgütleri göreve davet ederse, kendisi de “Ben ayrÄ±lacaÄŸÄ±m” derse, hazÄ±rÄ±m. Ama burasÄ± çok önemli. SakÄ±n yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey yazÄ±lmasÄ±n: Ben karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±p rakip olmayacaÄŸÄ±m! Beni cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± yapmÄ±ÅŸ bir genel baÅŸkanÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±p böyle bir vefasÄ±zlÄ±k yapmam!" (HABER MERKEZÄ°)

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