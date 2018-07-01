Ä°HD Gaziantep Eski Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°mam HÃ¼seyin Ã–zharat yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Ä°HD Gaziantep Eski Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°mam HÃ¼seyin Ã–zharat 78 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Deniz KAR

Gaziantep

Ä°HD Gaziantep Eski Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°mam Hüseyin Özharat yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Bir süredir hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle zor günler geçiren Özharat, 78 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±na gözlerini yumdu. Önceki gün topraÄŸa verilen Özharat’Ä±n cenazesine, milletvekilleri ve siyasi partilerin yanÄ± sÄ±ra sendika temsilcileri, dernekler, kitle örgütleri de katÄ±ldÄ±.

1940 doÄŸumlu olan Ä°mam Hüseyin Özharat ‘60’lÄ± yÄ±llarda Almanya’da çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra Türkiye’ye dönerek Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi’ne katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Devrimci Gençlik DerneÄŸi’nin Antep’teki kurucularÄ±ndan olan Özharat, 1970’li yÄ±llara gelindiÄŸinde birkaç Avrupa ülkesinde bulunduktan sonra yine Almanya’ya geçerek Almanya Komünist Partisi’ne katÄ±ldÄ±. YaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±l Almanya’da bulunduktan sonra 1990 yÄ±lÄ±nda Türkiye’ye dönüÅŸ yapan Hüseyin Özharat, Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Antep Åžubesine katÄ±larak burada 1994-1998 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. Emek Partisi’nin kuruluÅŸ sürecinde de bulunan Ä°mam Hüseyin Özharat’Ä±n Antep’te geçirdiÄŸi yÄ±llarÄ±nÄ±, yaÅŸamÄ±nÄ± ve mücadelesini yine Ä°HD Antep ÅŸubesinin eski baÅŸkanlarÄ±ndan ve ÅŸu an Emek Partisi üyesi olan Nail UlutaÅŸ’la konuÅŸtuk.

‘ÇOK ZOR SÜREÇLER ATLATTIK’

Özharat ile 1992 yÄ±lÄ±nda Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi’nde tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen UlutaÅŸ, “1994 yÄ±lÄ±nda, onun ÅŸube baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dönemde ben de ÅŸube yönetim kurulu üyesiydim. Ä°kinci döneminde ise ÅŸube sekreterliÄŸi görevinde bulundum. Çok zor süreçleri birlikte atlattÄ±k. Ülke genelinde yargÄ±sÄ±z infazlarÄ±n, faili meçhullerin yoÄŸun olduÄŸu, özellikle insan haklarÄ± savunucularÄ±na büyük bir baskÄ±nÄ±n olduÄŸu bir dönemde 10 yÄ±l boyunca birlikte çalÄ±ÅŸma yürüttük” ifadelerini kullandÄ±. HaklarÄ±nda çok fazla dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve birlikte yargÄ±landÄ±klarÄ±nÄ± belirten UlutaÅŸ, “Ä°mam Abi aynÄ± zamanda emek mücadelesinin içinde yer alan, TÄ°P sürecinden günümüze kadar hep emekten, sosyalizmden yana olan devrimci bir abimizdi” sözlerini dile getirdi.

FotoÄŸraf: gaziantephaberler.com

‘EMEK MÜCADELESÄ°NDEN AYRILMADI’

Emek Partisinin de kurulma aÅŸamasÄ±nda birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve ÜnaldÄ± DireniÅŸi’nde de beraber bulunduklarÄ±nÄ± belirten Nail UlutaÅŸ, “Hiçbir zaman emek mücadelesinden ayrÄ±lmadÄ±. Son nefesine kadar bu mücadelenin içerisindeydi” diyerek Hüseyin Özharat’Ä±n sosyalist kimliÄŸine vurgu yaptÄ±. Özharat’Ä±n son yÄ±llarda ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bozulduÄŸunu, bundan dolayÄ± evden dÄ±ÅŸarÄ± pek fazla çÄ±kamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen UlutaÅŸ, “Ama her 1 MayÄ±s’ta ceketinin cebine kÄ±rmÄ±zÄ± karanfili koyar, o yaÅŸÄ±na raÄŸmen 1 MayÄ±s’a katÄ±lÄ±rdÄ±” dedi.

Ä°mam Hüseyin Özharat'Ä±n dün gerçekleÅŸtirilen cenazesine, milletvekilleri, siyasi parti, sendika ve kitle örgütü temsilcileri de katÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 10:46

www.evrensel.net