YKS'nin ikinci oturumu tamamlandÄ±

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandÄ±. GeÃ§ gelenler yine sÄ±nava alÄ±nmadÄ±.

YükseköÄŸretim KurumlarÄ± GeçiÅŸ SÄ±navÄ±’nÄ±n (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) tamamlandÄ±. AYT'ye baÅŸvuran 2 milyon 19 bin 853 aday, 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda sÄ±nava alÄ±ndÄ±. AYT'de adaylara, Türk Dili ve EdebiyatÄ±-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltildi. AYT, 180 dakika sürdü.

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YKS sonuçlarÄ±, 31 Temmuz'da açÄ±klanacak.

GEÇ KALANLAR SINAVA GÄ°REMEDÄ°

Erken saatlerden itibaren sÄ±nava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapÄ±larak sÄ±nav salonlarÄ±na alÄ±ndÄ±. SÄ±nav binalarÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ± saat 10.00'da kapatÄ±larak bu saatten sonra gelen adaylar sÄ±nava alÄ±nmadÄ±.

Ä°stanbul Üniversitesi BeyazÄ±t Kampüsü'nde sÄ±nav yoÄŸunluÄŸu sabah saatlerinde baÅŸladÄ±. Aileleriyle birlikte kampüs önüne gelen adaylar, kimlik kontrolü yapÄ±larak içeri alÄ±ndÄ±. Saat 10:00'a doÄŸru üniversite önündeki yoÄŸunluk daha da arttÄ±. BazÄ± adaylar, sÄ±nava geç kalmamak için koÅŸtu. SÄ±nava saat tam 10.00'da gelen bir aday kampüse alÄ±ndÄ±. Ancak geç kalan kiÅŸi sÄ±nav salonuna alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± için geri dönmek zorunda kaldÄ±. SÄ±nav çÄ±kÄ±ÅŸÄ± açÄ±klama yapan öÄŸrenci, “Ä°yiyim. Benim hatam sonuçta, bunun için kimseyi suçlamÄ±yorum. UyarÄ±lar her yerde yazÄ±yor zaten, uymamak benim hatam oldu. Önce kimliÄŸimi unutmuÅŸtum, onu gittim aldÄ±m, geldim. SÄ±navÄ± da o yüzden 3 dakika ile kaçÄ±rdÄ±m. Pek sorun deÄŸil. Kendi hatam sonuçta. AslÄ±nda 1 sene kaybetmedim dünkü sÄ±navÄ±m iyi geçmiÅŸti. Zaten hedefimi tutturduÄŸumu düÅŸünüyorum. Ondan dolayÄ± zarar göreceÄŸimi düÅŸünmüyorum" ifadelerini kullandÄ±.

NiÅŸantaÅŸÄ±'da bulunan Nuri AkÄ±n Anadolu Lisesi'ne sÄ±nava girecek olanlar da erken saatlerde okulun bahçesinde sÄ±nav saatini bekledi. Adaylar sÄ±nav saati yaklaÅŸÄ±nca teker teker üzerleri aranarak içeri alÄ±ndÄ±.

15 DAKÄ°KA KURALINA TAKILDILAR

Saat 10.15'te baÅŸlayan sÄ±nav için saat 10.00'dan sonra adaylar binalara alÄ±nmadÄ±. Bu nedenle geç kalan bir kiÅŸi koÅŸarak içeri girmek istedi. Görevliler ise 2 dakika geç gelen adayÄ± binaya almadÄ±. Bunun üzerine geç kalan kiÅŸi ise okuldan ayrÄ±ldÄ±.

HATAY'DAN GELDÄ° SINAVA GÄ°REMEDÄ°

SÄ±nav için Hatay’dan Ä°stanbul’a gelen ancak, Zeytinburnu’ndan AvcÄ±lar’daki sÄ±nav merkezine kimliksiz gelen genç içeri alÄ±nmadÄ±. KimliÄŸini söylemek istemeyen genç, AvcÄ±lar’daki Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi’ne geldi. KimliÄŸinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce paniÄŸe kapÄ±lan üniversite adayÄ±, görevlilere kendisini salona almalarÄ±nÄ± bir yakÄ±nÄ±nÄ±n araca atlayarak kimliÄŸini getirebileceÄŸini söylemesine raÄŸmen kimseyi ikna edemedi. Tüm Ä±srarlara raÄŸmen sonuç alamayan genç, “Hatay’’dan sÄ±nav için gelmiÅŸtim. Ama sÄ±nava giremiyorum" diye yakÄ±ndÄ±. Üniversite adayÄ±nÄ±n dün ilk aÅŸama sÄ±nava girdikten sonra kimliÄŸini, deÄŸiÅŸtirdiÄŸi gömleÄŸinin cebinde unuttuÄŸu öÄŸrenildi.

FotoÄŸraf: Ömer Ural/AA

Adaylara Türk Dili ve EdebiyatÄ±-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltilecek. AYT, 180 dakika sürecek. YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

'OKUSAM N'OLACAK, 3 BÄ°N LÄ°RA MAAÅž ALACAÄžIM'

Esenler Hasip Dinçsoy Ä°lkokulu'na gelen Görkem VarlÄ±k, sÄ±nava ikinci kez girdiÄŸini ifade etti. Görkem VarlÄ±k, "AmacÄ±m falan yok. O yüzden heyecanlÄ± falan deÄŸilim. Çünkü okusam aylÄ±k 3-3,5 bin lira maaÅŸ alacaÄŸÄ±m, bunun için bu kadar kasmaya gerek yok kafasÄ±ndayÄ±m" dedi. VarlÄ±k'Ä±n "Kapasitem belli. Kendimi biliyorum. Ä°nsanlarÄ±n burada kasmasÄ±nÄ± da anlamÄ±yorum. Yok iÅŸletme okuyacaÄŸÄ±m; yok yapamazsam, sÄ±nava giremezsem hayatÄ±m biter. Bu insanlarÄ± anlamÄ±yorum. Ä°nsanlar o kadar bunalmÄ±ÅŸ ki hayalleri yok. Ben futbol kafasÄ±ndayÄ±m. Bunun için uÄŸraÅŸÄ±yorum. HayatÄ±mÄ± ona adamÄ±ÅŸÄ±m. Bu sÄ±nava adayacak durumda deÄŸilim" diye konuÅŸtu.

'MATEMATÄ°K ZORDU'

SÄ±navda en çok matematikte zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AyÅŸegül Ertan, “Beklentim fende iyi aslÄ±nda ama matematik zordu. Dünkü sÄ±nav çok daha kolaydÄ±” dedi. Sözel alan öÄŸrencisi olduÄŸunu söyleyen Fatma Beyza Çakar, “Ben sözelciydim, sayÄ±sal çözmedim. Sözel iyiydi. Tarih ve psikolojide birkaç boÅŸum oldu. Åžimdi artÄ±k sonuçlarÄ± bekliyoruz. Hedefim edebiyat” diye konuÅŸtu.

Bir baÅŸka öÄŸrenci Burçak Göndeven de, ”SÄ±nav çok kötüydü. En çok matematikte zorlandÄ±m. Sözel kolaydÄ±. Bilgi ve yoruma dayalÄ± sorular vardÄ±. Türkçe kolaydÄ±. 10-15 tane mantÄ±k sorusu vardÄ±. DiÄŸerleri yoruma dayalÄ± sorulardÄ±. Ancak matematik fen zorladÄ± beni. Herhangi bir sonuç beklemiyorum. ArtÄ±k umudumu yabancÄ± dil sÄ±navÄ±na bÄ±raktÄ±m” dedi. Ä°stanbul Üniversitesi’ni kazanmayÄ± hedefleyen Taha Yasin Esen ise, “Ä°yi diyelim iyi olsun. SayÄ±sal zordu, dünkü sÄ±navda süre sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±m. ArtÄ±k bakacaÄŸÄ±z” ifadelerini kullandÄ±.

Üniversite öÄŸrencisi olduÄŸunu ve sÄ±nava kendini denemek için girdiÄŸini belirten Evliya Ekinci, “SÄ±nav kolaydÄ±. ÇalÄ±ÅŸanlÄ±n rahatlÄ±kla yapabileceÄŸi sÄ±navdÄ±. SayÄ±sal da bir komplike sorular vardÄ±. Daha çok bilgi ve yorum aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± sorularÄ± giydirmiÅŸti. Çok güzel bir sÄ±navdÄ±. Güzel bir sonuç gelirse, güzel bir tercih yapmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'OÄžLUM Ä°NEKLER GÄ°BÄ° DERS ÇALIÅžTI'

Nurdan Yücel isimli veli de oÄŸlunun sÄ±nava iyi hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “OÄŸlum inekler gibi ders çalÄ±ÅŸtÄ±. Gecesi gündüzü olmadÄ±. Sosyal hayatÄ± olmadÄ±. Daha henüz 18 yaÅŸÄ±nda bir delikanlÄ±, hiçbir kafeye gidip arkadaÅŸÄ± ile oturmadÄ±. Eminin ÅŸu anda sonucu alacak. Ona güveniyorum. Dün yapÄ±lan sÄ±navÄ± kolaydÄ±” dedi.

CEVAP ANAHTARLARI ÖSYM WE SÄ°TESÄ°NDE YAYIMLANACAK

ÖSYM BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mahmut Özer, YükseköÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n (YKS) lojistik olarak ÖSYM tarihinde bir hafta sonunda gerçekleÅŸtirdiÄŸi en büyük sÄ±nav organizasyonu olduÄŸunu belirterek, "Her iki oturum da tüm sÄ±nav merkezlerimizde sorunsuz bir ÅŸekilde tamamlandÄ±." dedi.

TYT oturumuna 2 milyon 381 bin 784 adayÄ±n, bugünkü AYT oturumuna ise 2 milyon 19 bin 853 adayÄ±n baÅŸvurduÄŸuna iÅŸaret eden Özer, "Bu sÄ±nav, ÅŸu ana kadar lojistik olarak ÖSYM’nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleÅŸtirdiÄŸi en büyük sÄ±nav organizasyonuydu. Her iki oturum da tüm sÄ±nav merkezlerimizde sorunsuz bir ÅŸekilde tamamlandÄ±. Böyle bir sÄ±navÄ± tüm paydaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde tamamlamÄ±ÅŸ olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. SÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ±n tüm öÄŸrencilerimize ve deÄŸerli ailelerine hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Bugün öÄŸleden sonra yapÄ±lacak YabancÄ± Dil Testi'ne (YDT) 131 bin 453 adayÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten Özer, adaylara baÅŸarÄ±lar diledi.

Özer, "SÄ±navÄ±n en büyük katÄ±lÄ±mlÄ± iki oturumunun huzur ortamÄ±nda ve sorunsuz olarak tamamlanmasÄ±nda desteklerinden dolayÄ± Ä°çiÅŸleri BakanÄ±mÄ±za, Milli EÄŸitim BakanÄ±mÄ±za, YÖK BaÅŸkanÄ±mÄ±za, Emniyet Genel Müdürümüze, Jandarma Genel KomutanÄ±mÄ±za, BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanÄ±mÄ±za, valilerimize, kaymakamlarÄ±mÄ±za, rektörlerimize, sÄ±nav koordinatörlerimize ve sÄ±navda görev alan tüm sÄ±nav görevlilerimize en içten ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum." ifadelerini kullandÄ±.

ÖSYM BaÅŸkanÄ± Özer, "YKS'nin tüm oturumlarÄ±nÄ±n soru kitapçÄ±klarÄ±nÄ± ve cevap anahtarlarÄ±nÄ±n bu akÅŸam ÖSYM web sitesinden yayÄ±mlanacaÄŸÄ±nÄ±" sözlerine ekledi. (AA&DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 15:29

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