YKS'nin ikinci oturumu bugÃ¼n yapÄ±lÄ±yor

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baÅŸladÄ±. GeÃ§ gelenler yine sÄ±nava alÄ±nmadÄ±.

Üniversite adaylarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± YükseköÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baÅŸladÄ±. AYT'ye baÅŸvuran 2 milyon 19 bin 853 aday, 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda sÄ±nava alÄ±ndÄ±. AYT'de adaylara, Türk Dili ve EdebiyatÄ±-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltilecek. AYT, 180 dakika sürecek.

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YKS sonuçlarÄ±, 31 Temmuz'da açÄ±klanacak.

GEÇ KALANLAR SINAVA GÄ°REMEDÄ°

Erken saatlerden itibaren sÄ±nava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapÄ±larak sÄ±nav salonlarÄ±na alÄ±ndÄ±. SÄ±nav binalarÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ± saat 10.00'da kapatÄ±larak bu saatten sonra gelen adaylar sÄ±nava alÄ±nmadÄ±.

Ä°stanbul Üniversitesi BeyazÄ±t Kampüsü'nde sÄ±nav yoÄŸunluÄŸu sabah saatlerinde baÅŸladÄ±. Aileleriyle birlikte kampüs önüne gelen adaylar, kimlik kontrolü yapÄ±larak içeri alÄ±ndÄ±. Saat 10:00'a doÄŸru üniversite önündeki yoÄŸunluk daha da arttÄ±. BazÄ± adaylar, sÄ±nava geç kalmamak için koÅŸtu. SÄ±nava saat tam 10.00'da gelen bir aday kampüse alÄ±ndÄ±. Ancak geç kalan kiÅŸi sÄ±nav salonuna alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± için geri dönmek zorunda kaldÄ±. SÄ±nav çÄ±kÄ±ÅŸÄ± açÄ±klama yapan öÄŸrenci, “Ä°yiyim. Benim hatam sonuçta, bunun için kimseyi suçlamÄ±yorum. UyarÄ±lar her yerde yazÄ±yor zaten, uymamak benim hatam oldu. Önce kimliÄŸimi unutmuÅŸtum, onu gittim aldÄ±m, geldim. SÄ±navÄ± da o yüzden 3 dakika ile kaçÄ±rdÄ±m. Pek sorun deÄŸil. Kendi hatam sonuçta. AslÄ±nda 1 sene kaybetmedim dünkü sÄ±navÄ±m iyi geçmiÅŸti. Zaten hedefimi tutturduÄŸumu düÅŸünüyorum. Ondan dolayÄ± zarar göreceÄŸimi düÅŸünmüyorum" ifadelerini kullandÄ±.

NiÅŸantaÅŸÄ±'da bulunan Nuri AkÄ±n Anadolu Lisesi'ne sÄ±nava girecek olanlar da erken saatlerde okulun bahçesinde sÄ±nav saatini bekledi. Adaylar sÄ±nav saati yaklaÅŸÄ±nca teker teker üzerleri aranarak içeri alÄ±ndÄ±.

15 DAKÄ°KA KURALINA TAKILDILAR

Saat 10.15'te baÅŸlayan sÄ±nav için saat 10.00'dan sonra adaylar binalara alÄ±nmadÄ±. Bu nedenle geç kalan bir kiÅŸi koÅŸarak içeri girmek istedi. Görevliler ise 2 dakika geç gelen adayÄ± binaya almadÄ±. Bunun üzerine geç kalan kiÅŸi ise okuldan ayrÄ±ldÄ±. Ä°çeride adaylar sÄ±nav için ter dökerken veliler ise okulun bahçesinde Kur'an-Ä± Kerim okuyarak çocuklarÄ±na manevi destek oldu.

HATAY'DAN GELDÄ° SINAVA GÄ°REMEDÄ°

SÄ±nav için Hatay’dan Ä°stanbul’a gelen ancak, Zeytinburnu’ndan AvcÄ±lar’daki sÄ±nav merkezine kimliksiz gelen genç içeri alÄ±nmadÄ±. KimliÄŸini söylemek istemeyen genç, AvcÄ±lar’daki Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi’ne geldi. KimliÄŸinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce paniÄŸe kapÄ±lan üniversite adayÄ±, görevlilere kendisini salona almalarÄ±nÄ± bir yakÄ±nÄ±nÄ±n araca atlayarak kimliÄŸini getirebileceÄŸini söylemesine raÄŸmen kimseyi ikna edemedi. Tüm Ä±srarlara raÄŸmen sonuç alamayan genç, “Hatay’’dan sÄ±nav için gelmiÅŸtim. Ama sÄ±nava giremiyorum" diye yakÄ±ndÄ±. Üniversite adayÄ±nÄ±n dün ilk aÅŸama sÄ±nava girdikten sonra kimliÄŸini, deÄŸiÅŸtirdiÄŸi gömleÄŸinin cebinde unuttuÄŸu öÄŸrenildi

Adaylara Türk Dili ve EdebiyatÄ±-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltilecek. AYT, 180 dakika sürecek. YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (AA&DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 12:00

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