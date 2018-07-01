ABD'de yÃ¼z binler, Trump'Ä±n gÃ¶Ã§men politikasÄ±nÄ± protesto etti

ABD genelinde yÃ¼z binlerce kiÅŸi, mÃ¼ltecilerin Ã§ocuklarÄ±nÄ± ailelerinden ayÄ±ran gÃ¶Ã§men politikasÄ± nedeniyle Trump yÃ¶netimini protesto etti.

ABD genelinde, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n çocuklarÄ± ailelerinden ayÄ±ran göçmen politikasÄ±na karÅŸÄ± 600'ün üzerinde gösteri düzenlendi.

BaÅŸkent Washington D.C.'de bir araya gelen ve Beyaz Saray'a yürüyen çok sayÄ±da protestocu Trump karÅŸÄ±tÄ± sloganlar attÄ±.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± önünde mültecilere destek veren sloganlar atÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Yasin Öztürk/AA

Trump'Ä±n doÄŸum yeri ve Demokratlar'Ä±n kalesi New York'ta binlerce protestocu Brooklyn Köprüsü'nde yürüdü.

Kitle, ''Aileleri ayÄ±rmayÄ±n'', '' Donald Trump gitmeli'', ''SayÄ±n BaÅŸkan, Meksika yemeÄŸini severken neden MeksikalÄ±larÄ± sevmiyorsunuz? Aileleri ayÄ±rmayÄ±n'', ''Nefrete ve korkuya yer yok, mülteciler hoÅŸ geldiniz'' yazÄ±lÄ± dövizler taÅŸÄ±dÄ±.

FotoÄŸraf: Yasin Öztürk/AA

Trump karÅŸÄ±tÄ± sloganlar atanlara sürücüler de korna çalarak destek verdi.

Washington'da da protestocular, Trump Otel'in önünden yürüyerek, "Utan'', ''Benim baÅŸkanÄ±m deÄŸil'' sloganlarÄ± attÄ±.

FotoÄŸraf: Yasin Öztürk/AA

AÄ°LELER EYLEME KÜÇÜK ÇOCUKLARIYLA KATILDI

Ailelerin eylemlere küçük çocuklarÄ±yla katÄ±lmasÄ± dikkati çekti.

Broadway'de kapalÄ± giÅŸe oynayan müzikal tiyatro oyunu Hamilton'Ä±n küratörü Lin Manuel Miranda, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gösteride ninni söyledi, ABD'li ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Alicia Keys de 7 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±yla geldiÄŸi eylemde çocuÄŸu kendisinden alÄ±nan annenin yazdÄ±ÄŸÄ± mektubu okudu.

FotoÄŸraf: Yasin Öztürk/AA

Küçük çocuklar da ''Çocuklar kafese konulmamalÄ±'' yazÄ±lÄ± dövizler taÅŸÄ±dÄ±.

Trump, ülke genelinden ve uluslararasÄ± kamuoyundan gelen tepkiler üzerine ABD'ye "izinsiz" giren göçmenlerin çocuklarÄ±nÄ±n ebeveynlerinden ayrÄ±lmasÄ±na son veren baÅŸkanlÄ±k kararnamesine imza attÄ± ancak 2 binden fazla çocuk hâlâ ailelerinden ayrÄ± tutuluyor. (New York/AA)

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