DÃ¼ÅŸen oy oranÄ±ndan rahatsÄ±z olan ErdoÄŸan'dan yerel seÃ§im talimatÄ±

Kulis bilgilerine gÃ¶re ErdoÄŸan, AKP'nin dÃ¼ÅŸen oy oranÄ±ndan rahatsÄ±z. ErdoÄŸan'Ä±n yerel seÃ§ime hazÄ±rlÄ±k talimatÄ± verdiÄŸi de belirtiliyor.

AKP'nin MKYK toplantÄ±sÄ±nda partinin oy oranlarÄ±na iliÅŸkin rakamsal dökümün sunulduÄŸu, oy kaybedilen ve artÄ±rÄ±lan illere dair deÄŸerlendirme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'Ä±n kulis haberinde Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n partisinin %42.6'ya gerileyen oy oranÄ±ndan rahatsÄ±z olduÄŸu ve MKYK toplantÄ±sÄ±nda, "Seçimlerde verilen mesajÄ± iyi deÄŸerlendirip yolumuza devam edeceÄŸiz. Seçim atmosferinden çÄ±ktÄ±k diye durmayacaÄŸÄ±z, hazÄ±r seçim atmosferi varken yerel seçimlere hazÄ±rlanacaÄŸÄ±z” dediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

ErdoÄŸan'Ä±n yerel seçime dair "Bu aÅŸamada, yerel seçimlerde halkÄ±n tercih edeceÄŸi, vatandaÅŸÄ±n sevdiÄŸi adaylarÄ± bulmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. HÄ±zla yerel seçimlere odaklanacaÄŸÄ±z. 24 Haziran seçimlerinde sandÄ±ktan çÄ±kan mesajÄ±n gereÄŸini yapÄ±p yerel seçimlere gideceÄŸiz. Kongreyi de o yüzden erkene alÄ±yoruz zaten. Kongrede kadrolarÄ±mÄ±zÄ± belirleyip seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±z" görüÅŸlerini sunduÄŸu ifade edildi.

Yerel seçimler normal ÅŸartlarda 2019 mart ayÄ±nda yapÄ±lacak. Ancak siyaset kulislerinde seçimlerin Ekim-KasÄ±m 2018'e kaydÄ±rÄ±labileceÄŸi belirtiliyor. Bunun yapÄ±labilmesi için muhalefetin de desteÄŸiyle anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi gerekiyor.

AKP'li yetkililerin, aÄŸustosta yapÄ±lacak büyük kongrenin ardÄ±ndan 2-3 ay gibi kÄ±sa bir sürede yerel seçimlere hazÄ±rlanmanÄ±n zor olduÄŸunu dile getirdiÄŸi aktarÄ±lÄ±rken, 24 Haziran’da yapÄ±lan seçimlere yönelik hatalarÄ±n da zaman darlÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdükleri belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

Resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re 24 Haziran seÃ§imleri

24 Haziran seÃ§imleri sonrasÄ± il il oy oranlarÄ±

EMEP: Tek adam yÃ¶netimine geÃ§it vermemek Ã¼zere mÃ¼cadelemiz sÃ¼recek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 10:04

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