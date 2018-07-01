Milli tekvandocu Nur Tatar Askari sporu bÄ±raktÄ±: Mazlumun ahÄ± Ã§Ä±kar

25 yaÅŸÄ±ndaki DÃ¼nya ÅŸampiyonu milli tekvandocu Nur Tatar Askari, 'Mazlumun ahÄ± Ã§Ä±kar' mesajÄ±yla sporu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

25 yaÅŸÄ±ndaki Dünya ÅŸampiyonu milli tekvandocu Nur Tatar Askari, aktif spor yaÅŸamÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ±. Nur Tatar Askari sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m sÄ±kÄ±ntÄ± ve problemlerden ötürü taekwondo hayatÄ±mÄ± sonlandÄ±rdÄ±m. Hayallerim ve hedeflerimden ayÄ±ranlara da çok büyük ahdÄ±m var. Bilsinler ki mazlumun ahÄ± çÄ±kar" dedi.

Nur Tatar Askari, instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 20 yÄ±ldÄ±r tekvandoyla ilgilendiÄŸini belirterek, "Türkiye adÄ±na yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m, bu bayrak altÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ±m her baÅŸarÄ±, döktüÄŸüm her alÄ±n teri ve verdiÄŸim tüm emeklerimin tam 20'nci yÄ±lÄ± oldu. Bugüne kadar birçok problemle savaÅŸtÄ±k. DüÅŸtük, kalktÄ±k, büyüdük ama küçüldük. Ben elimden geleni fazlasÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ±ma inanÄ±yorum. Umuyorum Türkiye'ye taekwondoyu hem tanÄ±tÄ±p, hem de sevdirmiÅŸimdir. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m sÄ±kÄ±ntÄ± ve problemlerden ötürü taekwondo hayatÄ±mÄ± sonlandÄ±rdÄ±m. Herkese bugüne kadarki desteÄŸinden ötürü çok teÅŸekkür ederim. YanÄ±mda olanlara, kazanmam icin dua edenlere minnettarÄ±m. Herkes Allah'a emanet olsun. Hayallerim ve hedeflerimden ayÄ±ranlara da çok büyük ahdÄ±m var. Bilsinler ki mazlumun ahÄ± çÄ±kar" ifadelerini kullandÄ±.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa ÅŸampiyonu milli tekvandocu Servet Tazegül de daha önce spora ara verdiÄŸini duyurmuÅŸtu. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 09:24

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