Rusya ve HÄ±rvatistan Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi, Ä°spanya veda etti

2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± son 16 turunda Rusya, Ä°spanya'ya, HÄ±rvatistan ise Danimarka'ya penaltÄ±larda Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayarak Ã§eyrek finalist oldu.

2018 FIFA Dünya KupasÄ± son 16 turu karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Rusya, penaltÄ±lar sonucunda Ä°spanya'yÄ± 5-4 maÄŸlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ä°spanya ise turnuvaya veda etti. Rusya'nÄ±n çeyrek finaldeki rakibi, Danimarka'yÄ± penaltÄ±larda 3-2 maÄŸlup eden HÄ±rvatistan oldu.

EV SAHÄ°BÄ° RUSYA Ä°LE Ä°SPANYA ARASINDA ZORLU MÜCADELE

12'nci dakikada Ä°spanya'nÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸu kullanan Silva'nÄ±n içeri kestiÄŸi ortada Ignasevich'in ayaÄŸÄ±na çarpan top aÄŸlarla buluÅŸtu: 1-0.

40'Ä±ncÄ± dakikada saÄŸ taraftan Samedov'un kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda topa yükselen Dzyuba kafa vuruÅŸunu yaptÄ±, top Pique'nin eline çarptÄ± ve hakem Kuipers penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi.

FotoÄŸraf: Sefa Karacan/AA

41'inci dakikada Dzyuba'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± penaltÄ± vuruÅŸu golle sonuçlandÄ± ve skora denge geldi: 1-1.

Normal süre sonunda iki taraf birbirine üstünlük saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ± için 2018 FIFA Dünya KupasÄ±'nda ilk kez bir karÅŸÄ±laÅŸma uzatmaya gitti.

97'nci dakikada Dünya KupasÄ± tarihinde bir ilk yaÅŸandÄ±. Rusya'da Erokhin, Kuzyaev'in yerine oyuna dahil olurken, bu deÄŸiÅŸiklikle birlikte Dünya KupasÄ± tarihinde ilk kez uzatma devresinde ekstra deÄŸiÅŸiklik hakkÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

EÅŸitlik, uzatma dakikalarÄ±nda da bozulmadÄ± ve karÅŸÄ±laÅŸmada penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±na geçildi.

Ä°spanya'nÄ±n ilk penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda topun baÅŸÄ±na gelen Iniesta, kaleci ile meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± farklÄ± köÅŸelere gönderdi: 2-1.

Rusya'nÄ±n ilk penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda topun baÅŸÄ±na geçen Smolov, aÄŸlarÄ± sarstÄ±: 2-2.

Ä°spanya'nÄ±n ikinci penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda topun baÅŸÄ±na Pique geçti. Pique'nin vuruÅŸu aÄŸlara gitti: 3-2.

Rusya'nÄ±n ikinci penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda topun baÅŸÄ±na Ignasevich geçti. Ignasevich topu filelerle buluÅŸturdu: 3-3.

Ä°spanya'nÄ±n üçüncü penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda topun baÅŸÄ±na gelen Koke'nin vuruÅŸunda kaleci Akinfeev meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± çeldi ve gole izin vermedi.

Rusya'nÄ±n üçüncü penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda topun baÅŸÄ±na geçen Golovin, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla gönderdi ve Rusya'yÄ± öne geçirdi: 3-4.

Ä°spanya'nÄ±n dördüncü penaltÄ±sÄ±nda Ramos, topu aÄŸlarla buluÅŸturdu: 4-4.

Rusya'nÄ±n dördüncü penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda Cheryshev'in vuruÅŸu aÄŸlara gitti: 4-5.

Ä°spanya'nÄ±n beÅŸinci penaltÄ±sÄ±nda topun baÅŸÄ±na geçen Aspas, penaltÄ±yÄ± kaçÄ±rdÄ± ve karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Rusya, penaltÄ±lar sonucunda 5-4 kazandÄ±.

HIRVATÄ°STAN DA DANÄ°MARKA'YI PENALTILARDA GEÇTÄ°

FotoÄŸraf: Gökhan BalcÄ±/AA

Saat 21.00'deki mücadele, turnuvadaki tüm maçlarÄ±nÄ± kazanan 3 takÄ±mdan biri olan HÄ±rvatistan ile Danimarka karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Nizhny Novgorod Stadyumu'ndaki maçÄ± Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Nestor Pitana idare etti.

FotoÄŸraf: Gökhan BalcÄ±/AA

HÄ±rvatistan, 1-1 tamamlanan maçta Danimarka'ya penaltÄ±larda 3-2 üstünlük saÄŸlayarak çeyrek finalist oldu.

2. TURUN DÄ°ÄžER EÅžLEÅžMELERÄ°

2 Temmuz Pazartesi

17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena)

21.00 Belçika-Japonya (Rostov Arena)

3 Temmuz SalÄ±

17.00 Ä°sveç-Ä°sviçre (Saint Petersburg StadÄ±)

21.00 Kolombiya-Ä°ngiltere (Spartak StadÄ±) (SPOR SERVÄ°SÄ°)

DÃ¼nya KupasÄ± son 16 turunda ilk gÃ¼n sonuÃ§larÄ± (30 Haziran Cumartesi)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 23:52

www.evrensel.net