2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nda gÃ¼nÃ¼n programÄ±(1 Temmuz)

Rusya'da dÃ¼zenlenen 2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nda bugÃ¼n Ä°spanya-Rusya ve HÄ±rvatistan-Danimarka maÃ§larÄ± var.

2018 Dünya KupasÄ±'nda son 16 turu maçlarÄ± devam ediyor. Bugün Ä°spanya-Rusya ve HÄ±rvatistan-Danimarka maçlarÄ± yapÄ±lacak. Müsabakalar TRT'den yayÄ±nlanacak. Kazanan takÄ±mlar çeyrek finalde birbirleriyle eÅŸleÅŸecek. Dünya KupasÄ±'nda dün ilk çeyrek finalistler Fransa ile Uruguay olmuÅŸtu.

RUSYA-Ä°SPANYA

Turnuvaya teknik direktör deÄŸiÅŸikliÄŸiyle baÅŸlayan ve grubundan 3 maçta topladÄ±ÄŸÄ± 4 puanla lider çÄ±kan Ä°spanya, SSCB'nin daÄŸÄ±lmasÄ±ndan bu yana yenilmediÄŸi Rusya ile saat 17.00'de karÅŸÄ±laÅŸacak.

Moskova'daki Luzhniki StadÄ±'nda yapÄ±lacak müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers düdük çalacak.

Ev sahibi Rusya, grup maçlarÄ±nda 6 puan toplamÄ±ÅŸtÄ± ve Suudi Arabistan'la MÄ±sÄ±r'a karÅŸÄ± gösterdiÄŸi performansla taraftarlarÄ±nÄ± sevindirmiÅŸti. SSCB sonrasÄ± ilk kez Dünya KupasÄ±'nda 2. tura yükselen Rusya'nÄ±n Uruguay'a karÅŸÄ± 3-0 kaybetmesi ise güçlü takÄ±mlara karÅŸÄ± neler yapabileceÄŸinin sorgulanmasÄ±na yol açtÄ±.

Ä°spanya, uluslararasÄ± arenada oynadÄ±ÄŸÄ± son 23 maçta yenilgi yüzü görmedi. 2010 Dünya KupasÄ± ÅŸampiyonu, bu 23 maçta 15 galibiyet 8 beraberlik elde etti.

Ä°spanya-Rusya maçÄ±nÄ±n muhtemel 11'leri ÅŸöyle:

Ä°spanya: David De Gea; Dani Carvajal, Gerard Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba; Sergio Busquets, Koke, Andres Iniesta, Isco; Diego Costa, Iago Aspas.

Rusya: Igor Akinfeev; Mario Fernandes, Ilya Kutepov, Sergey Ignashevich, Yuri Zhirkov; Roman Zobnin, Daler Kuzyaev; Aleksandr Samedov, Aleksandr Golovin, Denis Cheryshev; Artem Dzyuba.

HIRVATÄ°STAN-DANÄ°MARKA

Saat 21.00'deki mücadele, turnuvadaki tüm maçlarÄ±nÄ± kazanan 3 takÄ±mdan biri olan HÄ±rvatistan'la Danimarka'yÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiriyor. Nizhny Novgorod Stadyumu'ndaki maçÄ± Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Nestor Pitana idare edecek.

Danimarka, grup maçlarÄ±nda 1 galibiyet 2 beraberlik aldÄ±, 2 gol atÄ±p 1 gol yedi. 3'te 3 yapan HÄ±rvatistan ise rakip kalelere 7 gol bÄ±rakÄ±rken kendi kalesinde 1 gol gördü.

HÄ±rvatistan ile Danimarka, tarihlerinde altÄ±ncÄ± kez mücadele edecek. Bu maçlarda taraflar ikiÅŸer galibiyet aldÄ±.

HÄ±rvatistan-Danimarka karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n muhtemel 11'leri ÅŸöyle:

HÄ±rvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Brozovic, Modric, Rebic, Mandzukic, Perisic

Danimarka: Schmeichel, Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen, Schöne, Delaney, Poulsen, Eriksen, Sisto, Jorgensen.

2. TURUN DÄ°ÄžER EÅžLEÅžMELERÄ°

2 Temmuz Pazartesi

17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena)

21.00 Belçika-Japonya (Rostov Arena)

3 Temmuz SalÄ±

17.00 Ä°sveç-Ä°sviçre (Saint Petersburg StadÄ±)

21.00 Kolombiya-Ä°ngiltere (Spartak StadÄ±) (SPOR SERVÄ°SÄ°)

DÃ¼nya KupasÄ± son 16 turunda ilk gÃ¼n sonuÃ§larÄ± (30 Haziran Cumartesi)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 08:39

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