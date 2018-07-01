NBA'de transfer dÃ¶nemi baÅŸladÄ±: LeBron James nereye gidecek?

NBA'de transfer sezonuna hÄ±zlÄ± bir giriÅŸ yapÄ±ldÄ±. Paul George Oklahoma City Thunder'la sÃ¶zleÅŸme yenilerken gÃ¶zler LeBron James'te.

NBA'de sözleÅŸmesi sona eren oyuncular için transfer dönemi baÅŸladÄ±. Bu yazÄ±n en merakla beklenen kararÄ± LeBron James'in Cleveland Cavaliers'ta kalÄ±p kalmayacaÄŸÄ±. James, sözleÅŸmesindeki 2018/19 opsiyonunu kullanmamÄ±ÅŸ ve serbest kalmÄ±ÅŸtÄ±.

GÖZLER LEBRON JAMES'TE

Karayipler'deki tatilinden bugün dönen James'i taÅŸÄ±yan özel uçak Los Angeles'a indi. YazlarÄ±nÄ± Los Angeles'ta geçiren James için Los Angeles Lakers'Ä±n olasÄ± adreslerden biri olabileceÄŸi konuÅŸuluyor. Philadelphia 76'ers ve Houston Rockets öne çÄ±kan diÄŸer takÄ±mlar. Elbette Cleveland Cavaliers'ta kalmak da halen ciddi bir seçenek. Cavs, 5 yÄ±l için 207 milyon dolarla, James'e en çok parayÄ± önerebilecek takÄ±m konumunda. DiÄŸer takÄ±mlar en fazla 4 yÄ±l için 153 milyon dolar önerebilir.

PAUL GEORGE OKC'DE KALDI

LeBron James'le birlikte Los Angeles yolcusu olabileceÄŸi iddia edilen isimlerden Paul George'un, Oklahoma City Thunder'la 4 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na 137 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

OKC Thunder, Jerami Grant'le de 3 yÄ±llÄ±k bir kontrat imzalayacak. Grant, bu kontratÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 27 milyon dolar kazanacak.

DURANT SÖZLEÅžME YENÄ°LÄ°YOR

Son 2 sezonun ÅŸampiyonu ve finaller MVP'si Kevin Durant'in Golden State Warriors'la 1+1 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzalayacaÄŸÄ± duyuruldu. Durant bu sözleÅŸme karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± önümüzdeki sezon 30 milyon dolar, opsiyonlu yÄ±lÄ±ndaysa 31.5 milyon dolar kazanabilecek.

DENVER'DAN, JOKIC'E MAKSÄ°MUM KONTRAT

Denver Nuggets, genç pivotu Nikola Jokic'e maksimum kontrat önerdi. Jokic'in 5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na 148 milyon dolar kazanacaÄŸÄ± kontrata 'Tamam' dediÄŸi belirtildi.

Denver, Will Barton'la da 4 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na 54 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sözleÅŸme yenileyecek.

PAUL, ROCKETS'LA ANLAÅžTI

Åžampiyonluk adaylarÄ±ndan Houston Rockets, 33 yaÅŸÄ±ndaki oyun kurucusu Chris Paul'le 4 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na 160 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸtÄ±.

Rockets'Ä±n forveti Trevor Ariza'nÄ±n ise 1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na 15 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Phoenix Suns'la sözleÅŸme imzalayacaÄŸÄ± belirtildi.

DEANDRE JORDAN DALLAS'A DOÄžRU

Los Angeles Clippers'Ä±n pivotu DeAndre Jordan'Ä±n daha önce kapÄ±sÄ±ndan döndüÄŸü Dallas Mavericks'le anlaÅŸmaya yakÄ±n olduÄŸu duyuruldu. Mavs'le Jordan'Ä±n 1 yÄ±llÄ±k bir sözleÅŸme imzalayacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor.

ERSAN Ä°LYASOVA, BUCKS'A DÖNÜYOR

GeçtiÄŸimiz sezonun ikinci yarÄ±sÄ±nÄ± Philadelphia 76'ers'ta geçiren Ersan Ä°lyasova, 7 yÄ±l formasÄ±nÄ± giydiÄŸi ilk takÄ±mÄ± Milwaukee Bucks'la 3 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na 21 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

GAY, SAN ANTONIO'DA KALIYOR

San Antonio Spurs'un 31 yaÅŸÄ±ndaki Rudy Gay'le bir yÄ±llÄ±k sözleÅŸme yenileyeceÄŸi duyuruldu. Gay, bu kontratla önümüzdeki yÄ±l 10 milyon dolar kazanacak.

TIMBERWOLVES, BUTLER'A MAKSÄ°MUM KONTRAT ÖNERECEK

Minnesota Timberwolves'un Jimmy Butler'a 4 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na 110 milyon dolar kazanabileceÄŸi maksimum kontrat önereceÄŸi duyuruldu.

MAAÅž SINIRI ARTIRILDI

Öte yandan NBA, takÄ±mlarÄ±n maaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± da 101.86 milyon dolara yükseltti. NBA kurallarÄ±na göre takÄ±mlar, kadrolarÄ±ndaki oyunculara ödediÄŸi maaÅŸlarÄ±n toplamÄ± 101.86 milyon dolarÄ± aÅŸarsa ceza ödemek zorunda. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 08:02

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