Fas'ta Rif Hareketi destekÃ§ilerine polis saldÄ±rÄ±sÄ±

Fas'ta Rif Hareketi'ne yÃ¶nelik tutuklamalar Ã¼lke genelinde protesto ediliyor. DÃ¼nkÃ¼ eylemlere polis saldÄ±rdÄ±.

Fas'ta, hüküm giyen Rif Hareketi üyelerine destek için düzenlenen eylemlere polis saldÄ±rdÄ±.

Tanca, Mertil ve Funeydik kentlerinde toplananlar, Rif Hareketi üyelerinin bir an önce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve haklarÄ±nda verilen hapis cezalarÄ±nÄ±n iptal edilmesini istedi.

Polis bu kentlerde bir araya gelenleri daÄŸÄ±tarak, eylem yapÄ±lmasÄ±nÄ± engelledi.

Vecde kentinde ise Rif Hareketi üyelerinin bir an önce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve haklarÄ±nda verilen hapis cezalarÄ±nÄ±n iptal edilmesi için gösteri yapÄ±ldÄ±.

Muhalefet partileri önceki gün, tutuklulara af çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± içeren bir yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± Meclise sunmuÅŸtu.

NE OLMUÅžTU?

Kazablanka Ä°stinaf Mahkemesinde salÄ± günü görülen davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda, gösterileri organize etmek suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan Rif Hareketi yöneticilerinden Zefzafi ve beraberindeki 3 kiÅŸi, yirmiÅŸer yÄ±l hapse, gözaltÄ±na alÄ±nan 50'ye yakÄ±n kiÅŸi de 2 ila 10 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ±na mahkum edilmiÅŸti.

Fas yönetimi, 1998 yÄ±lÄ±nda Jerada'da bazÄ± kömür ocaklarÄ±nÄ± kapatmÄ±ÅŸtÄ±. Kentteki bir kömür ocaÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan iki kardeÅŸin göçük altÄ±nda kalarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi 22 AralÄ±k 2017'den bu yana "bölgenin kalkÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±" talebiyle gösteriler düzenleniyordu. Gösteriler, 1 Åžubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatÄ±nÄ± kaybetmesine kadar kÄ±sa süreliÄŸine duraklamÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 07:20

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