Aksaray'da iki otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± trafik kazasÄ±nda 5 kiÅŸi yaralandÄ±, yaralÄ±larÄ±n hayati tehlikelerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Aksaray'daki trafik kazasÄ±nda 5 kiÅŸi yaralandÄ±.

Ruhi AltÄ±ndal (55) idaresindeki 68 KK 676 plakalÄ± otomobil, Aksaray-Konya karayolunun 8. kilometresinde DurmuÅŸ Tekeli'nin (69) kullandÄ±ÄŸÄ± 68 EP 611 plakalÄ± otomobile arkadan çarptÄ±. Kazada sürücüler ile 68 EP 611 plakalÄ± araçtaki AyÅŸe (58) ve Özlem Nur Özdemir (19) ile EÅŸe Tekeli (64) yaralandÄ±.

Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±larÄ±n hayati tehlikelerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (AA)

Bir haftadÄ±r haber alÄ±namayan Metin Kor'un cansÄ±z bedeni bulundu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 22:03

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