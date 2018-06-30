TÃ¼rkiye KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, Akdeniz OyunlarÄ±'nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu

TÃ¼rkiye KadÄ±n Voleybol Milli TakÄ±mÄ±, Ä°spanya'da dÃ¼zenlenen Akdeniz OyunlarÄ±'nda Fransa'yÄ± 3-1'lik setlerle maÄŸlup etti ve bronz madalyanÄ±n sahibi oldu

Türkiye KadÄ±n Milli Voleybol TakÄ±mÄ±, Akdeniz OyunlarÄ±'nda bronz madalya kazandÄ±

Akdeniz OyunlarÄ± kadÄ±n voleybol üçüncülük karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Fransa'yÄ± 3-1 maÄŸlup eden Türkiye, bronz madalyanÄ±n sahibi oldu.

Ä°spanya'nÄ±n Tarragona kentinde devam eden 18'inci Akdeniz OyunlarÄ±'nda mücadele eden Voleybol KadÄ±n Milli TakÄ±mÄ±, üçüncülük mücadelesinde Fransa ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

Tarraco Arena'da oynanan mücadelede rakibini 24-26, 27-25, 25-14 ve 25-19'luk setlerle 3-1 maÄŸlup eden Türkiye, Akdeniz OyunlarÄ±'nÄ± üçüncü sÄ±rada tamamladÄ± ve bronz madalyanÄ±n sahibi oldu. (DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 21:57

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