CansÄ±z bedeni bulunan Metin Kor Ankara'da topraÄŸa verilecek

KaÅŸ'ta kamp kuran ve bir haftadÄ±r kendisine ulaÅŸÄ±lamayan MÃ¼zisyen Metin Kor'un cansÄ±z bedeni kayalÄ±klarda bulundu. Kor, Ankara'da topraÄŸa verilecek.

Antalya'nÄ±n KaÅŸ ilçesindeki yaylada kamp kuran ve 7 gündür haber alÄ±namayan 43 yaÅŸÄ±ndaki Müzisyen Metin Kor'un cansÄ±z bedeni, kamp kurduÄŸu noktanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 500 metre yukarÄ±sÄ±ndaki kayalÄ±k alanda bulundu.

Ä°stanbul'da yaÅŸayan Müzisyen Metin Kor, 20 Haziran'da tatil için KaÅŸ'a geldi. 21 Haziran'da 06 KA 1279 plakalÄ± aracÄ±yla çadÄ±r kurmak ve kamp yapmak için Gömbe YaylasÄ±'na geçen Metin Kor, yaylaya tÄ±rmanarak aynÄ± gün KaÅŸ ve MuÄŸla'nÄ±n Seydikemer ilçeleri sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°kiz Göller Bölgesi'ndeki çoban evlerinin yanÄ±na çadÄ±r kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuÅŸan ve aynÄ± gün eÅŸi Evin DoÄŸan Kor ile mesajlaÅŸan Metin Kor'dan 23 Haziran Cumartesi gününden sonra haber alÄ±namadÄ±. EÅŸinin haber vermesi üzerine Metin Kor'un bulunmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

HAVADAN DA ARANDI

AFAD ekibi, AKUT KaÅŸ- Kalkan Birimi, Antalya ve MuÄŸla'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma timleri ile Akseki Jandarma Komando BirliÄŸi'nden bir grupla 23 Haziran Cumartesi günü baÅŸlatÄ±lan arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan sonuç elde edilemedi.

CANSIZ BEDENÄ° BULUNDU

AKUT ve jandarma arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sonlandÄ±rÄ±rken AFAD ekipleri aramayÄ± sürdürdü. AFAD ekipleri bugün Metin Kor'un kamp kurduÄŸu yerin yaklaÅŸÄ±k 500 metre yukarÄ±sÄ±ndaki kayalÄ±k bölgede cansÄ±z bedenine ulaÅŸtÄ±. Vücudunda yara izleri bulunan Metin Kor'un kayalÄ±klardan düÅŸüp öldüÄŸü tahmin ediliyor. Metin Kor'un cenazesi yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan morga konuldu.

Müzisyen Metin Kor (FotoÄŸraf: DHA)

KAÅž KAYMAKAMINDAN AÇIKLAMA

KayÄ±p müzisyen Metin Kor'un cesedinin bulunmasÄ±yla ilgili açÄ±klama yapan KaÅŸ KaymakamÄ± Bilgehan Bayar, "Bugün AKUT KaÅŸ- Kalkan Birimi ile Fethiye'den gelen AKUT ekiplerinin ortak çalÄ±ÅŸmasÄ±yla Metin Kor'un cesedi drone taramasÄ± sÄ±rasÄ±nda tespit edildi. Daha önce de bölge taranmÄ±ÅŸtÄ± ancak üzerindeki giysilerle alanÄ±n bütünlük arz etmesi nedeniyle gözden kaçmÄ±ÅŸ. Åžüpheli bir ölüm görünmüyor ilk tespitlerde. Metin Kor'un üzerindeki kÄ±yafetlerle kendisini son kez gören Yörük çocuklarÄ±nÄ±n gördüÄŸü kÄ±yafetler aynÄ±. KardeÅŸi teÅŸhis için yola çÄ±ktÄ±. SavcÄ±lÄ±k ve doktorun ceset üzerinde yapacaÄŸÄ± incelemeden sonra cenaze ya aileye teslim edilecek ya da Adli TÄ±p'a gönderilecek. Öncelikle savcÄ±lÄ±k ve doktorun incelemesi ve teÅŸhisin yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Daha sonra ceset oradan AKUT ekiplerince aÅŸaÄŸÄ±ya araca indirilecek. Cumhuriyet savcÄ±nÄ±n vereceÄŸi karara göre hareket edilecek" dedi.

ANKARA'DA TOPRAÄžA VERÄ°LECEK

Metin Kor'un (43) aÄŸabeyi Kemal Kor, kardeÅŸinin cenazesini almak için Antalya'ya geldi. Kor'un cenazesi, 2 Temmuz pazartesi günü Ankara'da topraÄŸa verilecek.

KardeÅŸi Metin Kor'un Antalya Adli TÄ±p Kurumu morgundaki cenazesini almak için bekleyen Kemal Kor, “PeriÅŸan durumdayÄ±z" dedi. KardeÅŸiyle en son Antalya'ya gelmeden 2 gün önce görüÅŸtüÄŸünü belirten Kemal Kor, "YanÄ±ma uÄŸradÄ±, 'Ben gidiyorum' dedi. Beraber gelecektik aslÄ±nda ama 1 hafta beklemedi. Benim de iÅŸlerim vardÄ±. Ne bileyim. Kafam yerinde deÄŸil. O yüzden. Gitti iÅŸte yani yapacak bir ÅŸey yok" diye konuÅŸtu.

YaÅŸanan süreci herkesin bildiÄŸini sözlerine ekleyen Kemal Kor, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:

"Herkesin bildiÄŸi gibi çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± yerden düÅŸmüÅŸ. Kaza olduÄŸu söyleniyor. Kendisi çÄ±kmÄ±ÅŸ. Çok da yüksek bir yer. Normal bir insanÄ±n çÄ±kamayacaÄŸÄ± bir yer. Hatta bulunduÄŸu bölgeden 20 metre daha yukarÄ±ya çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸsanÄ±z, artÄ±k daÄŸcÄ± ekipleri gerekir. Oradan düÅŸmüÅŸ. Bir de çÄ±plak ayakla çÄ±kmÄ±ÅŸ. AyaÄŸÄ±nda bir ÅŸey yok. O enteresan. Araziyi biliyorsunuz."

Kemal Kor, kardeÅŸinin cenazesini Ankara'ya götüreceklerini ve yarÄ±n orada topraÄŸa vereceklerini sözlerine ekledi. (DHA)

7 gÃ¼ndÃ¼r sorgulanan EylÃ¼l'Ã¼n katil zanlÄ±sÄ± konuÅŸmuyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 12:34

www.evrensel.net